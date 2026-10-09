വാഷിങ്ടൺ: ആറര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം അമെരിക്കയിൽ സൈനിക വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നു. 2009ൽ ടെക്സസിലെ ഫോർട്ട് ഹുഡ് സൈനിക താവളത്തിൽ വെടിവയ്പ് നടത്തി 13 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും 32 പേർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലാണ് ഈ മുൻ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന് വധശിക്ഷ. ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് നിദാൽ മാലിക് ഹസന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഫയറിങ് സ്ക്വാഡ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന വധശിക്ഷ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്നും പെന്റഗൺ വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കന് സൈനിക ചരിത്രത്തില് അപൂര്വമായ ഈ നീക്കം വധശിക്ഷയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളെയും സുതാര്യതയെയും കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വധശിക്ഷ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് കാണാന് കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണം നടത്തുമെന്ന വിശദീകരണം പെന്റഗണ് നല്കിയത്.
വധശിക്ഷ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ നിയമപരവും ധാര്മികവുമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധര് ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തി. വധശിക്ഷാ നടപടികളില് കൂടുതല് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാന് തത്സമയ സംപ്രേഷണം സഹായിക്കുമെന്ന് ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോള്, കുറ്റവാളിയുടെ അന്തസിനെയും സര്ക്കാര് ഇത്തരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും കുറിച്ച് ആശങ്കകളുമുണ്ട്.
നിദാല് ഹസന് വധശിക്ഷ വൈകിപ്പിക്കാന് നിയമപരമായ മാര്ഗങ്ങള് തേടാനാകുമെന്ന് വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തടങ്കലിന്റെ നിയമസാധുത ചോദ്യം ചെയ്ത് സിവില് കോടതിയില് ഹേബിയസ് കോര്പ്പസ് ഹര്ജി നല്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമനടപടികള് വധശിക്ഷ നീണ്ടുപോകാന് കാരണമായേക്കാം.
യേല് സര്വകലാശാലയിലെ സൈനിക നിയമവിദഗ്ധന് യൂജിന് ആര്. ഫിഡെല് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നിയമപോരാട്ടം നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലാവധിക്കപ്പുറത്തേക്കും നീളാം. അതേസമയം, ഹസന് ആവശ്യമായ നിയമസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
ഹസനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിച്ചപ്പോള് അഭിഭാഷകന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന് അഭിഭാഷകന് ജോണ് ഗാലിഗന് ആരോപിച്ചു. എന്നാല്, പ്രതിരോധ അഭിഭാഷകരെ ബന്ധപ്പെടാന് സൈന്യം ന്യായമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെന്നും നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിച്ചെന്നും സൈനിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.