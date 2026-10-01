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വിവാഹത്തിന്‍റെ പേരിൽ വിസ ലഭിക്കില്ല; പാക് യുവതിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് 2025 ഏപ്രിൽ 25 മുതൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രം
Court rejects Pakistani woman's request

പാക് യുവതിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി കോടതി

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കൊച്ചി: പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരത്വമുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്താൻ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദമ്പതികൾ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് 2025 ഏപ്രിൽ 25 മുതൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ പൗരനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്‍റെ പേരിൽ വിദേശ പൗരന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശം ലഭിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വയനാട് സ്വദേശി ഉനൈസ് കടുമ്പോട്ടിലും പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഭാര്യ ഖദീജയും ചേർന്നാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഇരുവരും നിലവിൽ ദുബായിലാണ്. ഉനൈസിന്‍റെ സഹോദരന്‍റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഖദീജയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പോലും ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം.

രാജ്യസുരക്ഷയും വിദേശനയവും കണക്കിലെടുത്ത് വിദേശികളുടെ രാജ്യപ്രവേശനവും താമസവും നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം 14 പ്രകാരമുള്ള തുല്യനീതിയുടെ സംരക്ഷണം വിദേശികൾക്കും ബാധകമാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നവരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു

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