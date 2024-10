സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ @ 10

ഗാന്ധിയും ശുചിത്വവും

"സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ശുചിത്വം' ("Sanitation is more important than Independence')- ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഉദ്ധരണിയാണിത്. വ്യക്തി ശുചിത്വവും സാമൂഹിക ശുചിത്വവും ഗാന്ധിജിയുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും സമ്പൂർണ ശുചിത്വം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം. സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്ത് ഗാന്ധിയൻ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശുചീകരണവും ശുചിത്വവും മുഖ്യ വിഷയമായിരുന്നു. സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജി നേരിട്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം, ശ്രമദാനം എന്ന പേരിൽ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയിരുന്നു.

ശുചിത്വ- ശുചീകരണ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര്യയാതിനു ശേഷം, സ്വച്ഛ് ഭാരത് ദൗത്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശുചിത്വ ഇടപെടൽ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗ്രാമീണ ശുചിത്വ പരിപാടി, സമ്പൂർണ ശുചിത്വ ക്യാംപെയിൻ, നിർമൽ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പദ്ധതികൾ. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണമായി 1954ൽ ആദ്യ ഔപചാരിക ശുചിത്വ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കീഴിലുള്ള "കപ്പാർട്ട് 'എന്ന് ചുരുക്കെഴുത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്ന CAPART- Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology- സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ മുഖേന മുഖ്യമായും നടപ്പിലാക്കിയത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഗ്രാമീണ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ശുചിമുറി നിർമാണമായിരുന്നു. തുടർന്ന് 1986ൽ സെൻട്രൽ റൂറൽ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം (CRSP-Community Rural Sanitation Programme) ആരംഭിച്ചു. ഇതിലും മുൻഗണന ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിർമാണത്തിലായിരുന്നു. അതൊന്നും ക്യാംപെയിൻ രീതിയിലായിരുന്നില്ല; ഈ സമീപനം വിശാലമായ സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമായില്ല. എന്നാൽ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യതയും അന്തസും ഉയർത്തുന്നതിന് CRSP സഹായകമായി. 1999ലാണ് സമ്പൂർണ ശുചിത്വ ക്യാംപെയിൻ (TSC-Total Sanitation Campain) ആരംഭിച്ചത്.

ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടോയ്‌ലറ്റുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്‌സിഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുചിത്വ പരിപാടി ആയിരുന്നു 2009ലെ നിർമൽ ഭാരത് അഭിയാൻ. മധ്യപ്രദേശിലെ 80 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തുറസായ മലമൂത്രവിസർജനം കുറക്കുന്നതിൽ ഈ പദ്ധതി കാര്യമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായി.

നിർമൽ ഭാരത് അഭിയാൻ 2014 സെപ്റ്റംബർ 24ന് കാബിനറ്റ് അംഗീകാരത്തോടെയാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചത്. അങ്ങിനെ ഗാന്ധിജിയുടെ 150ാം ജന്മവാർഷികം, വൃത്തിയുള്ള ഇന്ത്യക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൻതോതിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കേന്ദ്ര നഗര- ഭവന മന്ത്രാലയവും ജല മന്ത്രാലയങ്ങളും സംയോജിത സംയുക്ത പദ്ധതികളിലൂടെ ശുചിത്വ ഇന്ത്യ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് 10 വർഷം പിന്നിടുന്നത്.