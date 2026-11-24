കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഒന്നിനൊന്നു പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഐസൻകോട്ടിന്റെ വാശിക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല. വിട്ടു കൊടുത്ത് പണ്ടേ ശീലം നെതന്യാഹുവിനുമില്ല.ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണുക തന്നെ. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയും, ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ 'യാഷാർ' വിഭാഗവും തമ്മിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. ഏതാണ്ടു രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ഈ ചർച്ച ജുഡിഷ്യൽ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. നെതന്യാഹു സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കാരങ്ങളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നെതന്യാഹു സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ ഐസൻകോട്ട് പക്ഷം ശ്രമിച്ചു വരികയാണ്.
ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ച കൂടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അത് എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല ഐസൻകോട്ടിന് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചത്തേത്. ഞായറാഴ്ച നാല് മണിക്കൂറും, അതിന് മുൻപുള്ള ഞായറാഴ്ച ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ മൂന്ന് ഘട്ട ചർച്ചകളിലും കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, 'യാഷാർ' വിഭാഗം പറഞ്ഞത് ചർച്ചകൾക്ക് "അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം"ഉള്ളതിനാൽ, ലിക്കുഡുമായും മറ്റ് പാർട്ടികളുമായും നടത്തുന്ന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രതികരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു. 'ജുഡീഷ്യൽ വിഷയം' ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഐക്യ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷവും, പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ യാഷാറും ലിക്കുഡും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
'വല്ല' എന്ന വാർത്താ വെബ്സൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, നിലവിലുള്ള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ (judicial overhaul) പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കണമെന്നും, പകരം എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ, വിവാദങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നും തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിൽ 'യാഷാർ' പക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ലിക്കുഡ് ഈ ആവശ്യം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
അതേസമയം, ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ലിക്കുഡ് 'യാഷാർ' പക്ഷത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും, എന്നാൽ ഭരണകാലാവധിക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ 'യാഷാർ' പക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും 'ചാനൽ 12' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളും ഇരുപക്ഷവും തള്ളിക്കളഞ്ഞതായാണ് വിവരം.
നെതന്യാഹുവും ഐസൻകോട്ടും തമ്മിൽ തർക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ, എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും, പ്രധാനമന്ത്രി പദവി ആർക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കണം (റൊട്ടേഷൻ കരാർ പ്രകാരം ഐസൻകോട്ട് ആണോ അതോ നെതന്യാഹു ആണോ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുക എന്നത്) എന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ചർച്ച വെറും പ്രഹസനം: മിക്കി സോഹാർ
എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, നെതന്യാഹു പ്രധാനമന്ത്രിയല്ലാത്ത ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ലിക്കുഡ് എം.കെ. മിക്കി സോഹാർ വ്യക്തമാക്കി.
"ഈ ചർച്ച ഒരു പ്രഹസനമാണ്," നെസെറ്റ് പ്ലീനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നെതന്യാഹു പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.""ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ട്രംപുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണപരിചയവുമുണ്ട്. ഐസൻകോട്ടിന് ഇനിയും പരിചയം നേടാനുണ്ട്.അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അരികിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കണം.' സോഹാർ പറഞ്ഞു. നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് 'യാഷാർ' പക്ഷം വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, "ഇതൊരു നിരർത്ഥകമായ ചർച്ചയാണ്" എന്ന് സോഹാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ലിക്കുഡ്-യാഷർ സഖ്യത്തിന് പിന്തുണയുമായി നഫ്താലി ബന്നറ്റ്
ലിക്കുഡുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഐസൻകോട്ടിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നഫ്താലി ബെന്നറ്റാണ് പ്രധാനമായും പിന്തുണ നൽകുന്നത്.തിങ്കളാഴ്ച നേരത്തെ, 'ബി-യാച്ചാഡ്' ചെയർമാൻ നഫ്താലി ബെന്നറ്റ്, ചർച്ചകളിൽ ഐക്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും, അത് "ആദ്യം ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം" എന്നും നെതന്യാഹുവിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ സാധ്യത എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് 'ചാനൽ 13' തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ചർച്ചകൾക്ക് ഒരു സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ഐസൻകോട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, സമയപരിധിയില്ലാതെ ചർച്ചകൾ തുടരണമെന്നാണ് ബെന്നറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
വാശി ഐസൻകോട്ടിനെ കെയർടേക്കർ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുമോ?
ഈ സമയപരിധി എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഐസൻകോട്ടിന് ഡിസംബർ 6 വരെ സമയമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗിന് ഈ കാലാവധിക്ക് ശേഷം രണ്ടാഴ്ച കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകാൻ അധികാരമുണ്ട്. ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പുറമെ, തീവ്ര-മത യാഥാസ്ഥിതിക പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള 'ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ്', 'റാം' എന്നീ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഐസൻകോട്ടിന് മുന്നിലുള്ള മറ്റ് സാധ്യതകളാണ്.
എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നണിയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ ഈ സാധ്യതകളെല്ലാം പരസ്യമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. തന്റെ മുന്നണിയിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് 'യാഷാർ' ചെയർമാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ചില കക്ഷികൾ പിന്തുണ നൽകിയില്ലെങ്കിലും, അവർ സർക്കാരിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് മുതിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ നിലവിൽ വരും. സർക്കാർ തകരുകയും രാജ്യത്ത് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്താൽ, നിലവിൽ നെതന്യാഹു തുടരുന്നത് പോലെ, അദ്ദേഹവും ഒരു'കെയർടേക്കർ'പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരും.