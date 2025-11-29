കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മണ്ണ് സംരക്ഷണം, ജലപരിപാലനം, ജലസേചനം, വനം, വന്യജീവികൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വികസനം, സാമൂഹികക്ഷേമം, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി വിഭവങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ ഉചിതമായ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മേഖലകളിൽ മിക്കതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും
കാർഷിക വിളകളുടെ കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത. മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം, ജലസേചന സൗകര്യത്തിന്റെ അഭാവം, അശാസ്ത്രീയമായ കാർഷിക ഉൽപാദന രീതികൾ, ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ വളങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മുതലായവ കാരണം. കാര്യക്ഷമമായ വിപണി ബന്ധത്തിന്റെയും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണാ സംവിധാനത്തിന്റെയും അഭാവം.
ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കീടനാശിനികളുടെയും മറ്റ് രാസ സംയുക്തങ്ങളുടെയും അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം ഉയർന്ന തോതിലുള്ള കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ഏലം.
കമ്മോഡിറ്റി ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന നാണ്യവിളകളെ ഹോർട്ടികോർപ്പ് ദൗത്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവയുടെ വികസനത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല.
കർഷകർക്ക് തടസരഹിതമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായ സംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവം.
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും കാർഷിക വിളകൾക്കും വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘർഷം.
പ്രധാന വിളകളുടെ ഉയർന്ന ഉൽപാദനച്ചെലവും അവയുടെ അസ്ഥിരമായ വിലയും കാരണം ചെറുകിട കർഷകരുടെ കടബാധ്യത വർദ്ധിച്ചു.
കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പ, ചക്ക, പച്ചക്കറികൾ, സീസൺ ചെയ്ത പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധന സംരംഭങ്ങളുടെ അഭാവം.
കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി റഫ്രിജറേറ്ററുള്ള സംഭരണ സൗകര്യത്തിന്റെ അഭാവം പാഴാക്കലിന് കാരണമാകുന്നു.
കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില സംവിധാനം ലഭ്യമല്ല.
സർക്കാർ തന്നെ ഏറ്റു പറയുന്നു, കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ. 12,000 കോടി പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി തീരാൻ ഇനി മാസങ്ങൾ മാത്രം. എവിടെ കർഷക രക്ഷ? ഇതാണ് തമിഴ്നാട് ഏറ്റെടുത്താൽ കർഷകർ രക്ഷപെടും എന്ന് ഇടുക്കിയിലെ മലയാളികൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നതിനു കാരണം. എന്നാൽ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ തോറ്റിടത്ത് ജൈവകൃഷിയിലൂടെ ഇടുക്കിയിലെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കിയ ഒരു ക്രാന്തദർശിയുണ്ട് നമുക്ക്. സർക്കാർ തോറ്റിടത്ത് വിജയിച്ച ഒരു വൈദികശ്രഷ്ഠൻ-മാർ മാത്യു അറയ്ക്കൽ. പിഡിഎസിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പത്തും പന്ത്രണ്ടും ആയിരക്കോടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
1990കളിലാണ് രാസവളത്തിന്റെയും രാസകീടനാശിനികളുടെയും കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ ഒരു ഉണർവ് കേരള കർഷക ജനതയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് പീരുമേട് ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദയം. കടുത്ത രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി നടത്തി വന്നിരുന്ന കുരുമുളകു കൃഷിക്ക് phytophthora എന്ന ഫംഗസ് ബാധയുണ്ടായതായിരുന്നു മൂല കാരണം. ഇതേറെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പീരുമേട് ഭാഗത്തുള്ള കർഷകരുടെ തോട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു. കടുത്ത മണ്ണൊലിപ്പും അനധികൃതമായ രാസവളപ്രയോഗവുമൊക്കെയാണ് വേരുകളിലൂടെ പടരുന്ന ഈ രോഗത്തിനു കാരണമെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെ കർഷകർ ജാഗരൂകരായി . മാത്രമല്ല , സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജലസ്രോതസുകളിലെ ജലജീവികളൊന്നടങ്കം ചത്തൊടുങ്ങുന്നതും പതിവു വാർത്തയായി. മാത്രമല്ല , ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തെ കായൽ, കടൽ മേഖലയിലും മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന വാർത്തകൾ ഇക്കാലത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കർഷകരുടെ കിണറുകളിലെ കുടിവെള്ളത്തിൽ പോലും കീടനാശിനിയുടെ തോത് ഗണ്യമായുയർന്ന നിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതോടെ തദ്ദേശ വാസികൾ ആശങ്കയിലായി. ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനത്തിനായി കടന്നു വന്ന ക്രാന്തദർശിയായ ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു അറയ്ക്കലാണ് പിഡിഎസ് എന്ന പീരുമേട് ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ. അന്നൊരു വൈദികനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ജൈവ കൃഷിയിലേക്കു മടങ്ങാൻ ചെറുകിടകർഷകരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു.
നഷ്ടം വന്നാൽ പരിഹാരം നൽകാമെന്ന ഉറപ്പു നൽകിയ ശേഷമാണ് കർഷകരിൽ ചിലരെങ്കിലും ആദ്യം ജൈവകൃഷിയിലേക്കു മാറാൻ തയാറായത്. ആദ്യം 20 വില്ലേജുകളിൽ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുത്ത 50 കർഷകർക്കു വീതം ജൈവകൃഷിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകി. മാതൃകാ ജൈവകൃഷിത്തോട്ടങ്ങളായി അവ വളരുന്നതിനായി വെർമി കമ്പോസ്റ്റിങ് തുടങ്ങി ജൈവകൃഷിക്കാവശ്യമായ ജൈവവളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനികളും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനടക്കം കർഷകർക്കു പരിശീലനം നൽകി. ആദ്യ വർഷം കാര്യമായ വിളവൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വിളവ് ഒന്നിനൊന്നു വർധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതോടെ 50 പേരിൽ തുടങ്ങിയ മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ട നിർമാണ പ്രക്രിയയിൽ 500 കർഷകരോളം പങ്കാളികളായി . ഇന്ന് മലയോര മേഖലയായ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെങ്ങും പിഡിഎസിന്റെ വാട്ടർ ഷെഡുകൾ കാണാം. മാത്രമല്ല , മേന്മയേറിയ ഇവിടുത്തെ ജൈവവിളകൾ പിഡിഎസ് ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയി ഇന്നു യൂറോപ്പിലെങ്ങും മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. മൂല്യാധിഷ്ഠിത ജൈവ സുഗന്ധവ്യജ്ഞന നിർമാണവും കർഷകരെ പഠിപ്പിച്ചതോടെ പിഡിഎസിന്റെ വൈറ്റ് പെപ്പറിന് അന്താരാഷ്ട വിപണിയിൽ നല്ല മാർക്കറ്റാണിന്ന് . വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നൽകാൻ കർഷകർക്കൊരു ദീർഘദർശിയായ പ്രകൃതി സ്നേഹിയെ ലഭിച്ചതാണ് പിഡിഎസിന്റെ വിജയഹേതു.
തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായും പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുമുള്ള പിഡിഎസിന്റെ മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും ജൈവകൃഷി രീതികൾ പഠിക്കാനും നിരവധി ഗവേഷകരും എൻജിഒ കളുമാണിന്നിവിടേക്കു കടന്നു വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുത്തനുണർവുകൾ ഓരോ കാർഷിക വിളകളുടെ കാര്യത്തിലുമുണ്ടാകണം . എങ്കിലേ കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖല വികസനത്തിന്റെ രുചിയറിയൂ. വികസനമെന്നാൽ ബഹു നില മാളികകൾ മാത്രമല്ല, മണ്ണും പ്രകൃതിയും ഇവിടെ പൂത്തുലഞ്ഞു കായ്ക്കുന്ന കാർഷിക വിളകളുടെ അഭ്യുന്നതി കൂടിയാണ് . അതിനാണു നാം പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടതും. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കാണാനോ പഠിക്കാനോ കേരള സർക്കാരിനു സമയമില്ല. അവർ പാക്കേജുകൾ പാസാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഇതറിയാവുന്ന ചില പരുന്തുകൾ ഇടുക്കിക്കു മുകളിൽ വട്ടമിടുന്നു.
(നാളെ പൊൻ മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ റാഞ്ചാനൊരുങ്ങുന്നവർ.)