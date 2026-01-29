ഇന്ത്യ- യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വ്യാപാര കരാർ: പ്രശംസിച്ച് ആഗോള മാധ്യമങ്ങളും നേതാക്കളും

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ആഗോളതലത്തിൽ ശക്തവും പോസിറ്റീവുമായ പ്രതികരണങ്ങളാണു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ, വിദേശ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ, ആഗോള ബിസിനസ് മേധാവികൾ, നയ വിദഗ്ധർ എന്നിവരെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തികമായും ഭൗമ രാഷ്ട്രീയമായും ഈ ഇടപാടിനെ ചരിത്രപരവും തന്ത്രപരവും സമയബന്ധിതവുമെന്ന് വ്യാപകമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ, വിദേശ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ, ആഗോള ബിസിനസ് മേധാവികൾ, നയ വിദഗ്ധർ എന്നിവരെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സാമ്പത്തികമായും ഭൗമ രാഷ്ട്രീയമായും ഈ ഇടപാടിനെ ചരിത്രപരവും തന്ത്രപരവും സമയബന്ധിതവുമെന്ന് വ്യാപകമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കരാറിന്റെ വ്യാപ്തി, അഭിലാഷം, തന്ത്രപരമായ സമയം എന്നിവ എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് "എല്ലാ വ്യാപാര ഇടപാടുകളുടെയും മാതാവാണ്' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ജെയിംസ് ക്രിസ്പ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ, ഇന്ത്യ യഥാർഥ തന്ത്രപരമായ വിജയിയായി ഉയർന്നു വന്നുവെന്ന് "ടെലിഗ്രാഫ്' വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കയറ്റുമതിയുടെ 96.6%ത്തിന്റെയും താരിഫ് ഈ കരാർ ഇല്ലാതാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് പത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ 99.5% ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും താരിഫ് കുറയ്ക്കും.
"ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ് ടു മോദി ആസ് വേൾഡ് ഹെഡ്ജസ് ട്രംപ് ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഡാൻ സ്ട്രംഫ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ "ബ്ലൂംബെർഗ് ' ഇന്ത്യ- യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കരാർ എന്ന "എല്ലാ ഇടപാടുകളുടെയും മാതാവ്' ഒരു ഉയർന്നുവരുന്ന മാതൃകയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണെന്നും ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന പങ്കാളിയായി ന്യൂഡൽഹി മാറിയെന്നും പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ, കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല സംയോജനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ബ്ലൂംബെർഗ് ചർച്ച ചെയ്തു. കാറുകളുടെ തീരുവ 100%ൽ കൂടുതലായിരുന്ന മുൻകാല നിലവാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 10% വരെ കുറയുമെന്നും ഓട്ടോ ഘടകങ്ങളുടെ തീരുവ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യുഎസ് വ്യാപാര നയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടെ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും സഖ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് എടുത്തുകാണിച്ച്, ആഗോള താരിഫ് തടസങ്ങൾക്കുള്ള മധ്യശക്തികളുടെ പ്രതികരണമായാണ് "വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ' കരാറിനെ വിലയിരുത്തിയത്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മയെയും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ഈ കരാർ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന് "ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ' ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"എല്ലാ ഇടപാടുകളുടെയും മാതാവ് ' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ തന്നെയാണ് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ്, ഗാർഡിയൻ, ബിബിസി, അൽ ജസീറ എന്നിവരെല്ലാം കരാറിനെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ വ്യാപാര കരാർ എങ്ങനെയാണ് 27 ട്രില്യൺ ഡോളർ വിപണി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും അൽ ജസീറ വിലയിരുത്തി. "ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിലെത്തുന്നു' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ "അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് ' കരാറിന്റെ വ്യാപ്തി എടുത്തുകാണിച്ചു.
"ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും നാഴികക്കല്ലായ വ്യാപാര കരാറിൽ എത്തി, മിക്ക സാധനങ്ങളുടെയും തീരുവ കുറയ്ക്കും' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് "റോയിട്ടേഴ്സ് ' ഇതിനെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഫോക്സ് ന്യൂസി'ൽ പാകിസ്ഥാൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഖമർ ചീമ പറഞ്ഞത് ഈ കരാറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ്. നിരവധി പ്രധാന മേഖലകളിൽ താരിഫ് പൂജ്യമായി കുറയും. പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിദേശ നേതാക്കൾ
യൂറോപ്പിലുടനീളമുള്ള നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇന്ത്യ- ഇയു കരാറിനെ പരസ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. "വളരെ നല്ല സൂചന' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ്, വളർച്ചയും സമൃദ്ധിയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചരിത്രപരവും ഇരുപക്ഷവും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര കരാറുമെന്നാണ് ഫിൻലാൻഡ് പ്രസിഡന്റ് അലക്സാണ്ടർ സ്റ്റബ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ബന്ധങ്ങളെ ഗണ്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യാപാരത്തിലൂടെയും പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും സമൃദ്ധി, മത്സരശേഷി, സുരക്ഷ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനുമാണ് കരാറെന്ന് സ്വീഡൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്സൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
200 കോടി ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖലയാണ് ഈ കരാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോക്കർ. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോളക്രമത്തിൽ യൂറോപ്പിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഇത് ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡെന്മാർക്കിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ലാർസ് ലോക്കെ റാസ്മുസെൻ കരാറിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകി.
ഫ്രാൻസിന്റെ വിദേശ വ്യാപാരത്തിനും സാമ്പത്തിക ആകർഷണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രി പ്രതിനിധി നിക്കോളാസ് ഫോറിസിയർ ഈ കരാറിനെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ചുവടുവയ്പ്പായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഇത് മറ്റുള്ളവ പോലുള്ള ഒരു കരാറല്ല' എന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും സ്വയംഭരണവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വർധിപ്പിക്കാനുമുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആവശ്യകതയെ കരാർ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗം സാന്ദ്രോ ഗോസി പറഞ്ഞു.
ബിസിനസ് നേതാക്കളും സംഘടനകളും
ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ, ആഗോള ബിസിനസ് നേതാക്കൾ ശക്തമായ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ദീർഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് കരാറെന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. എയർബസിന്റെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ദക്ഷിണേഷ്യയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രസിഡന്റും മാനെജിങ് ഡയറക്റ്ററും ഇന്ത്യയിലെ യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ ജർഗൻ വെസ്റ്റർമിയർ 20 വർഷത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ കരാറിനെ ഒരു "വലിയ നിമിഷം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
എയർബസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വൂട്ടർ വാൻ വെർഷ് ഇതിനെ "അതിശയകരമായ ദിനം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു, മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം, പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, നൂതന ഉൽപ്പാദനം എന്നിവയോടുള്ള എയർബസിന്റെ ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചു. ഈ കരാർ രണ്ട് ബില്യൺ ജനങ്ങളെയും ആഗോള ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം നാലിലൊന്ന് ഭാഗത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് ഇൻഡോ- ജർമൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ ജാൻ നോതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വർധിച്ചുവരുന്ന പിരിമുറുക്കമുള്ള ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ-ഇയു എഫ്ടിഎയെ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും ഇന്ത്യ ഇനി ഭാവിയിലെ വിപണിയല്ല, മറിച്ച് വർത്തമാനകാല വിപണിയാണെന്നും ബെർലിൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് (ഐഎച്ച്കെ ബെർലിൻ) പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റീസൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഫോക്സ്വാഗൺ, ബിഎംഡബ്ല്യു, മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ജർമൻ കാർ നിർമാതാക്കളുടെ സിഇഒമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായ പ്രതിനിധികൾ, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ജർമൻ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള കരാറിന്റെ സാധ്യതയെ പ്രശംസിച്ചു.
ആഗോള സംരക്ഷണവാദത്തിനിടയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര നീക്കങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്രൊയേഷ്യൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷനും (എച്ച്യുപി) ബിസിനസ് യൂറോപ്പും ഇയു-ഇന്ത്യ എഫ്ടിഎയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സ്വീഡിഷ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളും ഐറിഷ് ബിസിനസ് സംഘടനകളും ചേംബേഴ്സ് അയർലൻഡുമെല്ലാം ഇതിനെ ഒരു പ്രധാന അവസരമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു, കുറഞ്ഞ താരിഫുകളും മികച്ച വിപണി പ്രവേശനവും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഫ്രാങ്ക് ഷ്ലോഡർ (മാനെജിങ് ഡയറക്റ്റർ, ഹാഫെൽ സൗത്ത് ഏഷ്യ), തോമസ് വോൾട്ടർ (മാനെജിങ് ഡയറക്റ്റർ, ക്രോൺസ് മെഷിനറി ഇന്ത്യ), ലാർസ് എറിക് ജോഹാൻസൺ (എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഓക്സിയ ജിഎംബിഎച്ച്), ജാൻ- ഒലോഫ് ജാക്ക് (സിഇഒ, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്വീഡിഷ് എന്റർപ്രൈസ്), ഫ്രെഡ്രിക് പെർസൺ (പ്രസിഡന്റ്, ബിസിനസ് യൂറോപ്പ്) എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ബിസിനസ് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിയമാധിഷ്ഠിത വ്യാപാരം, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷി, എസ്എംഇ വളർച്ച, ദീർഘകാല മത്സരശേഷി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ സൂചനയായി ഈ കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
വിദഗ്ധരും തിങ്ക് ടാങ്കുകളും
ആഗോള നയ വിദഗ്ധരും തിങ്ക് ടാങ്കുകളും കരാറിനെ ഗണ്യമായി ശക്തവും തന്ത്രപരമായി സമയബന്ധിതവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗത്തെയും ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും ഈ കരാർ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന് സെന്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലെ (സിഎസ്ഐഎസ്) സീനിയർ ഉപദേഷ്ടാവ് റിച്ചാർഡ് റോസോ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സമീപകാല സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകൾ ആഴമേറിയതും കൂടുതൽ അഭിലഷണീയവുമായ വ്യാപാര പ്രതിബദ്ധതകളിലേക്കുള്ള വ്യക്തമായ മാറ്റം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അറ്റ്ലാന്റിക് കൗൺസിലിലെ സീനിയർ ഫെലോ ആയ മൈക്കൽ കുഗൽമാൻ ഇന്ത്യ-ഇയു എഫ്ടിഎയെ "ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ കരാർ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത് യുഎസ് താരിഫുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനപ്പുറം വിശാലവും വേഗത്തിൽ വളരുന്നതുമായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ഏകീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അളവിലും തന്ത്രപരമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിലും ഈ ദശാബ്ദത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഭൗമ സാമ്പത്തിക കരാറുകളിൽ ഒന്നായി ഭൂരാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞയായ വെലിന ചകരോവ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള സംയോജനം ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 41 മുതൽ 65 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇരുവശത്തുമുള്ള യഥാർഥ വരുമാനം ജിഡിപിയുടെ 0.12– 0.13 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും കീൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി വേൾഡ് ഇക്കണോമി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര കരാറുകളിലൊന്ന് എന്നാണ് യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നിരവധി പങ്കാളികളുമായി വ്യാപാര കരാറുകൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് കൂടുതൽ തുറന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള നീക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞു.