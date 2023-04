മഹനീയം ഈ ജീവിതം: സാമൂഹിക-അധ്യാത്മിക സേവനങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ, എ. എസ്. മാധവൻ

ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ പാഠശാലയിൽ നിർധനരായ കുട്ടികളെ സൗജന്യമായി വേദഭൂഷൻ വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കോഴ്സ് മഹർഷി സന്ദീപനി രാഷ്ട്രീയ വേദ വിദ്യാലയത്തിന്‍റെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് നടത്തുന്നത്. (Recognised by Dept of Education, Govt of India). കൂടാതെ NIOS (National Institute of Open School) ന്‍റെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ SSLC, Plus 2 വരെയുള്ള പഠനവും ഇവിടെ നടത്തിവരുന്നു. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഉയർന്ന വിദ്യഭ്യാസം നേടി പലരും ഉയർന്ന തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ 75 വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന രിതീയാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. പുതുതലമുറയ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് വാര്യർ ഫൗണ്ടേഷനുള്ളത്. അക്ഷരാർഥത്തിൽ വ്യക്തിത്വ വികസന സമന്വയ കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം.