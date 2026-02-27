ലോകചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായ ലൈംഗിക ചൂഷണ പരമ്പരകളിലൊന്ന്.. 'എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ' പുറത്തു വന്നതോടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളാണ് ഒന്നൊന്നായി ചുരുളഴിഞ്ഞത്. അമെരിക്കൻ ശതകോടീശ്വരനായിരുന്ന ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത ഗിസ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഈ കൊടുംക്രൂരതകളുടെ ഇരകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധിയായ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ വിറപ്പിക്കുകയും, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുവളുണ്ട്, വിർജീനിയ റോബർട്ട്സ് ഗുഫ്രെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരെപ്പോലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരി നടത്തിയ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണിത്. മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും മാറിനിന്ന ഒരു നിസ്സഹായയായ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും ലോകം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പോരാളിയായി വിർജീനിയ മാറിയത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തീക്കനലിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങിയാണ്. എപ്സ്റ്റീന്റെ പണത്തിനും സ്വാധീനത്തിനും മുന്നിൽ അമെരിക്കൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പോലും പലപ്പോഴും നിസ്സഹായരായപ്പോൾ, സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നയിച്ചത് വിർജീനിയയാണ്.
വിർജീനിയയുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ്. വീട്ടിലെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്ലോറിഡയിലെ മാർ-എ-ലാഗോ ക്ലബ്ബിൽ സ്പാ അറ്റൻഡന്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ. അവിടെ വെച്ചാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീന്റെ പങ്കാളിയും സഹായിയുമായിരുന്ന ഗിസ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിനെ അവർ പരിചയപ്പെടുന്നത്. എപ്സ്റ്റീന് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണമെന്നും അതിന് വലിയ തുക പ്രതിഫലമായി നൽകാമെന്നും മാക്സ്വെൽ വിർജീനിയയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു. പണത്തിന് വലിയ അത്യാവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആ കൗമാരക്കാരി ആ വലയിൽ വളരെ വേഗം വീണുപോയി. അത് അവളുടെ ജീവിതം എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ചു. ഒരു സാധാരണ മസാജ് ജോലി എന്നതിലുപരി, അതൊരു വലിയ ലൈംഗിക അടിമത്തത്തിലേക്കുള്ള വാതിലായിരുന്നു. എപ്സ്റ്റീന്റെ ന്യൂയോർക്കിലെ മാളികയിലേക്കും, വിർജിൻ ഐലൻഡിലെ 'ലിറ്റിൽ സെന്റ് ജെയിംസ്' എന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ ദ്വീപിലേക്കും അവൾ നിരന്തരം കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു. അവിടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ, വ്യവസായികൾ, രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായി ആ പതിനേഴുകാരി മാറി. വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ലൊരു ഭാവിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് എപ്സ്റ്റീൻ വിർജീനിയയെ ചൂഷണം ചെയ്തത്.
വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ക്രൂരപീഡനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എപ്സ്റ്റീന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട വിർജീനിയ, തന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് താമസം മാറിയ അവർ വിവാഹിതയാവുകയും കുട്ടികളോടൊപ്പം പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഭീകരതകൾ അവരെ ഒരു പേടിസ്വപ്നം പോലെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. താൻ അനുഭവിച്ച ക്രൂരതകൾക്ക് കാരണക്കാരായവരെ ഏതുവിധേനയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടു വരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. 2015-ൽ ഗിസ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിനെതിരെ അവർ നൽകിയ സിവിൽ മാനനഷ്ടക്കേസാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായത്. താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കള്ളമാണെന്ന് മാക്സ്വെൽ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചതിനെതിരെയായിരുന്നു ഈ കേസ്. ഈ കേസിന്റെ ഭാഗമായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് പേജുകളുള്ള രേഖകളാണ് പിന്നീട് 'എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ' എന്ന പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ചാവിഷയമായത്. അന്ന് വിർജീനിയ കാണിച്ച അസാമാന്യമായ ധൈര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫയലുകൾ ഒരിക്കലും പുറംലോകം കാണുമായിരുന്നില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാർക്കെതിരെ ഒരു സാധാരണക്കാരി നടത്തുന്ന നിയമപോരാട്ടം അസാധ്യമാണെന്ന് പലരും കരുതിയെങ്കിലും, വിർജീനിയ ഒരിഞ്ച് പോലും പിന്മാറാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
വിർജീനിയയുടെ നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗമായ ആൻഡ്രൂ രാജകുമാരന് എതിരേയുള്ള ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു. 2001-ൽ തനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എപ്സ്റ്റീന്റെയും മാക്സ്വെല്ലിന്റെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ആൻഡ്രൂ രാജകുമാരനുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നുവെന്ന് വിർജീനിയ ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ലണ്ടൻ, ന്യൂയോർക്ക്, വിർജിൻ ഐലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെച്ച് മൂന്ന് തവണ താൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഗിസ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ലണ്ടനിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആൻഡ്രൂ രാജകുമാരൻ വിർജീനിയയുടെ അരക്കെട്ടിലൂടെ കൈയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ കുപ്രസിദ്ധമായ ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ രാജകുടുംബം കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി. ആരോപണങ്ങൾ ആൻഡ്രൂ രാജകുമാരൻ ശക്തിയായി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും, 2019-ൽ ബിബിസിക്ക് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വിനയായി മാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിർജീനിയ രാജകുമാരനെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ലോകമാധ്യമങ്ങൾ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഒടുവിൽ 2022-ൽ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി രാജകുമാരൻ വിർജീനിയയുമായി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി. ഇത് വിർജീനിയയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടിവരില്ല എന്ന് കരുതിയ വലിയ രാജകീയ പദവികൾ പോലും അവർക്കുമുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞു.
വിർജീനിയ നൽകിയ കേസുകളിലൂടെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ അടുത്തിടെ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലൂടെ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ലോകം വീണ്ടും ഞെട്ടി. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, ഹോളിവുഡ് താരങ്ങൾ, പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതശ്രേണിയിലുള്ള പലരുടെയും പേരുകൾ ഈ ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിൽ ക്ലിന്റൺ, ട്രംപ് തുടങ്ങിയ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുകൾ വരെ ഈ വിവാദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഇവരിൽ പലരും കുറ്റവാളികളല്ലെങ്കിലും, എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധം വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു. വിർജീനിയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി സത്യമാണെന്ന് ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. താൻ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നതരുടെ സ്വാധീനവും എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഈ ഫയലുകളിലൂടെ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് വിർജീനിയയെ കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞവർക്ക് മുന്നിൽ, വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടെ സത്യം തുറന്നുകാട്ടാൻ ഈ രഹസ്യരേഖകൾ സഹായിച്ചു.
ഇന്ന് വിർജീനിയ ഗുഫ്രെ കേവലമൊരു ഇരയല്ല, മറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന അനേകർക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനവും പ്രതീകവുമാണ്. താൻ അനുഭവിച്ച വേദനകളിലൂടെ മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ കടന്നുപോകരുതെന്ന നിർബന്ധം അവർക്കുണ്ട്. ഇതിനായി 'സ്പീക്ക് ഔട്ട്, ആക്റ്റ്, സർവൈവ്' എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് പീഡനത്തിന് ഇരയായവർക്ക് നിയമപരവും മാനസികവുമായ പിന്തുണ നൽകാൻ അവർ ഇന്ന് മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ അവരെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, മാധ്യമങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കും നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ തന്റെ സത്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കൗമാരവും യൗവനവും ആർക്കും തിരിച്ചുനൽകാനാകില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിക്കും ഈ ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന വാശിയാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കിന് മുന്നിൽ ഭയന്നു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവർക്ക് വിർജീനിയയുടെ ജീവിതം നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ വലുതാണ്. എപ്സ്റ്റീൻ എന്ന ഭീകരനെ കോടതി വിചാരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, അയാളുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തെറിയാനും കൂട്ടാളിയായ ഗിസ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിനെ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞത് വിർജീനിയയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ വിജയമാണ്. അധികാരത്തിന്റെ കോട്ടകൾ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരിയുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് മുന്നിൽ അവ തകർന്നുവീഴുമെന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് വിർജീനിയ ഗുഫ്രെ.