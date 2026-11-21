കെ.ബി. ഉത്തംകുമാർ
പൊതുജീവിതത്തിൽ പദവികൾ പലതും അലങ്കരിച്ചിട്ടും തന്റെ അടിസ്ഥാന നിലപാടുകളോടും പ്രവർത്തനമേഖലയോടും ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അപൂർവമാണ്. അത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ഭരണഘടനാപരമായ ഉന്നത പദവികളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് വീണ്ടും അഭിഭാഷകവൃത്തിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് അഡ്വ. പി.എസ്. ശ്രീധരൻ പിള്ള.
രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, നിയമ മേഖലകളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സജീവമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതയാത്ര ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമേഖലകളുടെ വൈവിധ്യം മാത്രമല്ല, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ കൂടി ചരിത്രമാണ്.
ആർഎസ്എസിലൂടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി. സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേടിയ അനുഭവവും നേതൃപാടവവും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെത്തിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അഭിഭാഷകനെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിനൊപ്പം എഴുത്തും വായനയും പ്രഭാഷണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിരുന്നു. മൂന്നൂറോളം പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവായ അദ്ദേഹം സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമാണ്.
ഗോവ ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ്. രാജ്ഭവനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഗവർണർ എന്ന പരമ്പരാഗത സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഗോവയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങി ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്.
"സമ്പൂർണ ഗോവ യാത്ര" , "പൂർണ ഗോവ ദർശൻ" എന്നീ പരിപാടികളിലൂടെ ഗോവയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളുമായും നാട്ടുകാരുമായും സംവദിച്ച് ഗതാഗതം, തൊഴിൽ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ പരാതികൾ കേൾക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരനടപടികൾക്ക് മുൻകൈയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കാനുള്ള ഈ സമീപനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഗോവയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഗവർണർ എന്ന പ്രത്യേകതയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
ഈ യാത്രയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത രാജ്ഭവന്റെ വിവേചനാധികാര നിധി സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന വൃക്കരോഗികൾക്കും കാൻസർ രോഗികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനാഥാലയങ്ങൾക്കും വയോജന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. രാജ്ഭവന്റെ നിധി എന്നത് കേവലം ഭരണപരമായ ഒരു സംവിധാനമല്ല, അർഹരായ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന ഒരു സഹായസ്രോതസ് കൂടിയാണെന്ന് തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. 'ഗവർണർ നിധി' എന്ന ആശയം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്രയധികം ചർച്ചയാകുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇടപെടലുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.
ഗോവയിലെ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ആത്മബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവർണർ കാലഘട്ടത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പ്രത്യേകമായൊരു ജനകീയ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തു.
ഇപ്പോൾ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്ന നിയമരംഗത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുമായി വീണ്ടും അഭിഭാഷകവൃത്തിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് സീനിയർ അഭിഭാഷക പദവി നൽകിയത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിയമരംഗത്തെ ദീർഘകാല സേവനവും അനുഭവസമ്പത്തും പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾകോർട്ട് ഈ പദവി നൽകിയത്.
വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച യാത്ര, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലൂടെ വളർന്ന് ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നിയമത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക്. ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല.
ആർഎസ്എസിന്റെ സംഘടനാ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ പ്രവർത്തനശേഷി, വിദ്യാർഥി പരിഷത്തിന്റെ സംഘടനാ പാഠങ്ങൾ, ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം, ഗവർണർ പദവിയിലെ ഭരണഘടനാപരമായ അനുഭവങ്ങൾ, സാഹിത്യരംഗത്തെ സർഗാത്മകത, അഭിഭാഷകവൃത്തിയിലെ ദീർഘകാല പരിചയം — ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് അഡ്വ. പി.എസ്. ശ്രീധരൻ പിള്ള എന്ന ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വം.
പദവികൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ഘട്ടങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പ്രവർത്തനവും സംഭാവനകളുമാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പൊതുജീവിതത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തന്റേതായ അധ്യായങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്ത അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കോടതിമുറികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
പദവിയിൽ നിന്ന് തൊഴിൽമേഖലയിലേക്ക്, ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നീതിന്യായത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് — അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തുമായി അഡ്വ. പി.എസ്. ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ പുതിയ യാത്രയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ.