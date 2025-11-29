യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി വിമാന സർവീസ് പ്രതിസന്ധി

യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കേറുന്ന വാരാന്ത്യത്തിൽ വിമാന സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതിന്റെ ദുരിതത്തിലാണു ലോകം. ആറായിരത്തിലേറെ വിമാനങ്ങളാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പിൻവലിക്കപ്പെട്ടത്. എയർബസ് എ 320 വിമാനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റും ഹാർഡ്വെയർ പുനഃക്രമീകരണവും വേണ്ടിവന്നതാണു യാത്രക്കാർക്കും വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും ഒരുപോലെ തിരിച്ചടിയായത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ കമ്പനികളുടെ 350ലേറെ വിമാനങ്ങൾ താത്കാലികമായി സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു.
എയർബസിന്റെ 55 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുവിളിക്കലുകളിൽ ഒന്നാണിത്, നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന എ320 വിമാനങ്ങളുടെ പകുതിയിലധികത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. അവധിക്കാല യാത്രാ തിരക്ക് കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനാൽ പ്രവർത്തനപരമായ സമ്മർദം വർധിച്ചു. എ320 വിമാനം ബോയിംഗ് 737 നെ മറികടന്ന് ഇതുവരെ നിർമിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട വാണിജ്യ വിമാനമായി മാറിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ തടസം. എ320 വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കാലതാമസം, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മൂക്ക് താഴ്ന്നു, യൂറോപ്യൻ ഏജൻസി ഇടപെട്ടു
ഒക്റ്റോബർ 30ന് ജെറ്റ് ബ്ലൂ വിമാനത്തിന് നേരിട്ട ഒരു തകരാറാണ് ആഗോളതലത്തിൽ എയർബസ് എ 320 വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുയർത്തിയത്. പറക്കുന്നതിനിടെ എ320 വിമാനത്തിന്റെ മൂക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വിധം താഴുന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഓട്ടോപൈലറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിമാനത്തിനു കുറച്ച് ഉയരം മാത്രമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും പിന്നീട് സ്ഥിരത കൈവരിച്ചുവെന്നും സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വ്യോമ സുരക്ഷാ ഏജൻസി (ഇഎഎസ്എ) അറിയിച്ചു. വിമാനം പിന്നീട് സാധാരണ നിലയിൽ പറന്നു. എന്നാൽ ഈ സംഭവം വ്യോമസുരക്ഷാ രംഗത്ത് ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കി. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനും കാരണമായി.
പൈലറ്റിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് വിമാനത്തിന്റെ മൂക്കിന്റെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടറായ എലിവേറ്റർ ആൻഡ് എയ്ലറോൺ കംപ്യട്ടറിൽ (ഇഎൽഎസി) ആണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് എയർബസ് നടത്തിയ സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സൗര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീവ്രമാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ സൗരവികിരണംഇഎൽഎസി യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള ഡേറ്റയെ തകരാറിലാക്കിയേക്കാമെന്നും ഇത് ഇഎൽഎസി എലിവേറ്ററുകളിലേക്ക് തെറ്റായ സിഗ്നൽ നൽകുമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ കണ്ടെത്തിയത്. വിമാനത്തിന്റെ മൂക്ക് താഴേക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി ചലിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇതു കാരണമായേക്കം.
അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ പരിരക്ഷാ നടപടികൾ ഉടനടി നടപ്പാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ വ്യോമസുരക്ഷാ ഏജൻസി വിമാനക്കമ്പനികളോട് നിർദേശിച്ചു. പ്രവർത്തനപരമായ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഇതു ചെയ്യാൻ എയർ ബസും തയാറായി.
പരിഹാരം പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഇഎൽഎസി യൂണിറ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ പൂർണ പരിരക്ഷയുള്ള പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതുവരെ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് മടങ്ങുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് എയർബസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗം. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി മിക്ക വിമാനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു മണിക്കൂർ എങ്കിലും വേണ്ടിവരും. ചിലതിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയർ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരാം.
ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് 370, എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 127, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സിന് 40 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കമ്പനികളുടെ എയർബസ് വിമാനങ്ങളുടെ ഏകദേശ കണക്ക്. മൂന്ന് കമ്പനികളും നിർബന്ധിത പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക അപ്ഡേറ്റുകളും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെയാത്രക്കാരോട് യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചു. ഇൻഡിഗോയും സമാനമായ പ്രസ്താവനയിറക്കി. യാത്രക്കാർക്ക് റീബുക്കിങ്ങിനു പിന്തുണ നൽകാൻ തയാറാണെന്നും വിമാനക്കമ്പനികൾ. ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ ഈ തടസ്സം കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ അടുത്ത 48 മുതൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിക്കണം.
നിലവിൽ, ഈ തടസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ പറയുന്നത്, എങ്കിലും നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ ഒരേസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പോകുന്നതിനാൽ ചെറിയ കാലതാമസവും വിമാനങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.
ആഗോള സർവീസും അലങ്കോലം
ലോകമെമ്പാടും ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആഘാതം വ്യത്യസ്തമാണ്. ബ്രിട്ടിഷ് എയർവേയ്സ് പോലുള്ള ചില ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് കുറഞ്ഞ തടസങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം കുറച്ച് വിമാനങ്ങളെ മാത്രമേ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ മറ്റ് ചിലർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അമെരിക്കൻ എയർലൈൻസിന് 340ഓളം എ320 വിമാനങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവശ്യമാണ്. കൊളംബിയ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, മെക്സിക്കോ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിമാനക്കമ്പനികൾ ഇതിനകം ഫ്ലൈറ്റുകൾ റദ്ദാക്കി. ഹാർഡ്വെയർ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം വരെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിലർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.