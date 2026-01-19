കാലം നിലച്ചു പോയൊരു ദ്വീപ്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ | Video
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ നോർത്ത് സെന്റിനൽ ദ്വീപിൽ വസിക്കുന്ന സെന്റിനലീസ് (Sentinelese) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗമാണ്. ഏകദേശം 60,000 വർഷങ്ങളായി പുറംലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത്. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെയും ഭൂമിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവർ അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. ആരെങ്കിലും ദ്വീപിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അക്രമാസക്തരാകുന്ന ഇവർ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ദ്വീപിന് ചുറ്റും കർശനമായ യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പൗരാണികത: സെന്റിനലീസ് ഏകദേശം 60,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി ഈ ദ്വീപിൽ എത്തിയവരുടെ നേരിട്ടുള്ള വംശപരമ്പരയാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ ഈ കാലമത്രയും ഒരേ രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ല.
സാങ്കേതികവിദ്യ: ഇവരെ പലപ്പോഴും 'ശിലായുഗ ഗോത്രം' എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഇവർ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു യഥാർഥ വസ്തുതയാണ്. കടൽത്തീരത്ത് അടിയുന്ന കപ്പൽ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അമ്പും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഇവർക്ക് അറിയാം.
ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം: പുറംലോകവുമായി ഒരു ബന്ധവും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇവർ, ആരെങ്കിലും ദ്വീപിന് സമീപം വന്നാൽ അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാറാണ് പതിവ്. 2004-ലെ സുനാമിക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ പോയ ഹെലികോപ്റ്ററിന് നേരെ ഇവർ അമ്പ് എയ്തത് ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
സർക്കാരിന്റെ സംരക്ഷണം: ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഈ ദ്വീപിന് ചുറ്റും അഞ്ച് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരത്തിൽ ആരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിയമം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1956-ലെ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ഇത് ഒരു സംരക്ഷിത മേഖലയാണ്. ഈ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് പുറംലോകത്തെ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ, അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം അവരുടെ വംശനാശത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാം.
ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ:
2006: ദ്വീപിന് സമീപം വഴിതെറ്റിയെത്തിയ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇവർ വധിച്ചു.
2018: ദ്വീപിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ജോൺ അലൻ ചൗ എന്ന അമേരിക്കൻ മിഷണറിയെ ഇവർ വധിച്ചു.