ഏരിയ 51: ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അന്യഗ്രഹ രഹസ്യങ്ങൾ! Video
അമേരിക്കൻ മിലിട്ടറി അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏരിയ 51-ലെ നിഗൂഢതകളെക്കുറിച്ച്... കെട്ടുകഥകളും യാഥാർഥ്യവും കെട്ടുപിണഞ്ഞ ചരിത്രം അറിയാം...
Summary
അമേരിക്കൻ മിലിട്ടറിയുടെ നിഗൂഢ താവളമായ ഏരിയ 51-നെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ബോബ് ലാസർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സത്യമാണോ? പറക്കും തളികകളെയും അന്യഗ്രഹജീവികളെയും അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 'Missing Files' പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ഏരിയ 51-ന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തെരയുകയാണ് മെട്രൊ വാർത്ത ടിവി.