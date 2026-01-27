മൂന്നു വർഷം മൂന്നു പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ

അപൂർവമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ മൂന്നു വർഷങ്ങൾ. മൂന്നു സമ്പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ! 2026 ലും 2027ലും 2028ലും...ഇവയിൽ ഒന്ന് ആറു മിനിറ്റിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കും. ഒരു നീണ്ട പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇത് വ്യാപിക്കും.
2028 ലും മറ്റൊരു പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം 2026 ഓഗസ്റ്റ് 12 നും രണ്ടാമത്തേത് 2027 ഓഗസ്റ്റ് 2 നുമാണ്. അവസാനത്തെ പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണം 2024 ഏപ്രിൽ എട്ടിനായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ഇത് മെക്സിക്കോ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ 15 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ആറു കനേഡിയൻ പ്രവിശ്യകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിസ്തൃതിയുടെ വ്യാപ്തി കാരണം ഇതിനെ"ഗ്രേറ്റ് അമേരിക്കൻ എക്ലിപ്സ്" എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
2027ൽ "നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗ്രഹണം'
2025 പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണമില്ലാതെ കടന്നു പോയ വർഷമാണ്. മാർച്ച് 29 നും സെപ്റ്റംബർ 21 നും രണ്ടു ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാലിപ്പോഴാകട്ടെ ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി രണ്ടു സമ്പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളാണ് വരുന്നത്. 2027ലെ സമ്പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ "നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗ്രഹണം' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന് മുകളിലുള്ള ഗ്രഹണ സൂര്യാസ്തമയം
മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന് മുകളിലുള്ള സൂര്യഗ്രഹണം. 1999 ന് ശേഷം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ഗ്രഹണമാണിത്. സ്പെയിനിൽ, ലിയോൺ, ബർഗോസ്, വല്ലാഡോളിഡ് എന്നിവ ഗ്രഹണം കാണാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണത സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് സംഭവിക്കും, തെളിഞ്ഞ ആകാശം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2027 ലെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം
2027 ലെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിനെ "നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രഹണം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് 6 മിനിറ്റും 22 സെക്കൻഡും നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ ആരംഭിച്ച് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്ക്, തെക്കൻ സ്പെയിൻ, വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക (മൊറോക്കോ, അൾജീരിയ, ടുണീഷ്യ, ലിബിയ, ഈജിപ്ത്) വഴി നീങ്ങി അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ അവസാനിക്കും.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇത് ദൃശ്യമാകും എന്നാണ്. ആകാശം പ്രദേശത്തുടനീളം ഇത് വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാകും. ഈജിപ്തിലെ ലക്സർ21-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുഴുവനും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബിസി 743 ജൂൺ 15 ന് ആയിരുന്നു. ഇത് 7 മിനിറ്റും 28 സെക്കൻഡും നീണ്ടുനിന്നു. അടുത്ത അത്തരം ഒരു ഗ്രഹണം 2114 ന് മുമ്പ് സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രമതം.
സമ്പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ 2027 ൽ അവസാനിക്കില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രപഞ്ച സംഭവവും 2028 ജൂലൈ 22 ന് ഓസ്ട്രേലിയയെയും ന്യൂസിലൻഡിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നടക്കും. 1857 ന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സിഡ്നി സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.