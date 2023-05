കരുതലാകാം ഈ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർക്ക്

കൂടാതെ തേനീച്ചകളെ കുറിച്ച് ലോകത്താദ്യമായി ആധികാരികമായി രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതി.1771ൽ ജർമൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ Discussion on Beekeeping, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണശേഷം 1775ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട A Full Guide to Beekeeping എന്നിവയാണവ.രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയെഴുതി:"Bees are a type of fly, hardworking, created by God to provide man with all needed honey and wax. Among all God's beings there are none so hard working and useful to man with so little attention needed for its keep as the bee."

അക്കാലത്തെ ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്ന മരിയ തെരേസ ജൻസയുടെ മരണശേഷം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്തകം എപ്പികൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും ആന്‍റൺ ജൻസയുടെ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണം എന്നു ഡിക്രി ഇറക്കി.

1773 സെപ്റ്റംബർ13 ന് വിയന്നയിൽ വച്ചാണ് ആന്‍റൺ ജൻസ മരണമടഞ്ഞത്.