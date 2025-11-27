cardamam

ഏലം

 file photo 

ഏലം: മർഫി വളർത്തി, കേരളം തളർത്തി

ഇടുക്കി കയ്യേറ്റങ്ങളിലെ ഒളിവും മറവും പരമ്പര 1

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തമിഴ് സ്വാധീനം എവിടെ വരെ? കേരളത്തിന്‍റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള തമിഴ് താൽപര്യങ്ങളെ പറ്റി മെട്രോവാർത്ത പ്രതിനിധി റീന വർഗീസ് കണ്ണിമല തയാറാക്കിയ പരമ്പര ഇന്നു മു തൽ മെട്രോ വാർത്ത ഓൺലൈനിൽ

 ഇടുക്കി കയ്യേറ്റങ്ങളിലെ ഒളിവും മറവും പരമ്പര 1

ഇന്നു ലോകത്തിലെ അടുക്കളകൾ അലങ്കരിക്കുന്ന സുഗന്ധറാണി...ഏലം. ഒരിക്കൽ വനവിഭവമായിരുന്ന സുഗന്ധിനി! ലോകത്തിൽ ഏലം ഉത്പാദക മേഖലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഗ്വാട്ടിമാലയാണ്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കാടുകളിൽ സ്വാഭാവികമായി വളർന്നിരുന്ന ഒരു ഔഷധിയാണ് ഏലം.

2. ജോൺ ജോസഫ് മർഫി: ഏലം കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്

John Joseph Murphy/ His grave on the left

ജോൺ ജോസഫ് മർഫി/ ഇടത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശവകുടീരം

file photo

വനവിഭവമായിരുന്ന ഏലത്തെ കാർഷിക വിളയാക്കി മാറ്റിയത് ഒരു അയർലണ്ടുകാരൻ സായിപ്പാണ്, കേണൽ ജോൺ ജോസഫ് മർഫി. ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഏലം കൃഷി ചെയ്തതും മർഫി സായിപ്പ് തന്നെ. അതാകട്ടെ ഇടുക്കിയിലെ പാമ്പാടും പാറയിലും! ആഗോള തലത്തിൽ ആദ്യമായി വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏലം കൃഷിക്കായി പാമ്പാടുംപാറയുടെ മണ്ണൊരുക്കിയതും മർഫി! എന്നാൽ ചരിത്രം ഇതെല്ലാം തമസ്കരിക്കുന്നു.
വനവിഭവമായ ഏലം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് തിരുവിതാം കൂർ മഹാരാജാവിനു കാണിക്ക വയ്ക്കാനായി ആദിവാസികളും തമിഴരും ചേർന്ന് ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്.
അതിനപ്പുറം ഏലത്തിന്‍റെ വ്യാവസായിക കാർഷികോത്പാദനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേണൽ മർഫി അയർലണ്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ കപ്പലിറങ്ങുന്നത്. 1872ൽ മർഫി കേരളത്തിലെത്തിയത് കൃഷിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ താൽപര്യം മൂലമായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് മൂന്നാറിലെത്തിയ മർഫി അവിടുത്തെ തേയിലക്കാടുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായക സംഭാവന നൽകി. ഇക്കാലയളവിലാണ് ഉടുമ്പൻ ചോല-ശാന്തൻപാറ- വണ്ടൻമേട് മേഖലകളിലെ കാടുകളിൽ ഏലം സ്വാഭാവികമായി വളരുന്നത് മർഫിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. ഇതിനെ കുറിച്ചറിയാൻ ജിജ്ഞാസുവായ മർഫി പാമ്പാടുംപാറയിലെത്തി.

3. ലോകത്തെ ആദ്യ ഏലം എസ്റ്റേറ്റ്: പാമ്പാടും പാറ

Murphy Saip's bungalow

മർഫി സായിപ്പിന്‍റെ ബംഗ്ലാവ് 

file photo 

പാമ്പാടും പാറയിലെ മണ്ണും സദാ കുളിർമയുള്ള കാലാവസ്ഥയും ഏലം കൃഷിയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് ആ ദീർഘദർശി കണ്ടറിഞ്ഞു. ഏതു കടുത്ത വേനലിലം പാമ്പാടും പാറ കുളിരണിഞ്ഞേ നിൽക്കൂ. കോടമഞ്ഞിന്‍റെ പ്രണയിനിയായ മൂന്നാറിനു പോലും ഈ സുഖശീതളിമ അന്യം.
ഏലത്തിന്‍റെ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യം കണ്ടറിഞ്ഞ മർഫി സായിപ്പ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് ഏലം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുവാദം നേടി.

അങ്ങനെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി പാമ്പാടുംപാറയിൽ ഏലത്തിനായി ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് രൂപം കൊണ്ടു. കാടിനുള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായി വളർന്നിരുന്ന ഏലത്തിന്‍റെ തൈകൾ ശേഖരിച്ച് നിർമിച്ച തോട്ടം- പാമ്പാടുംപാറ എസ്റ്റേറ്റ്. ആദ്യം നൂറ് ഏക്കറിൽ കൃഷി തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം വൈകാതെ തന്‍റെ ഏലക്കൃഷി 1300 ഏക്കറിലേയ്ക്കു വിജയകരമായി വ്യാപിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അത്.
ഇന്നു കാണുന്ന പാമ്പാടുംപാറ ഏലക്കാടുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും അന്ന് വൻ ഇഞ്ചക്കാടുകളായിരുന്നു.

4. ഏലക്കാടിനായി ഇഞ്ചക്കാടുകളിൽ നാണയം വിതറിയ മർഫി!

cardamam

ഏലയ്ക്ക

ഇഞ്ചക്കാടുകൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കുക എന്നത് അന്ന് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു. അത്രമേൽ ക്ലേശകരമായിരുന്നതിനാൽ ആ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ തയാറായിരുന്നില്ല. ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മർഫി സായിപ്പ് ഇഞ്ചക്കാട്ടിലേയ്ക്ക് നാണയത്തുട്ടുകൾ വാരി വിതറിയിരുന്നു. നാണയത്തുട്ടുകൾക്കായി തൊഴിലാളികൾ മത്സരിച്ച് ഇഞ്ചക്കാടുകൾ തെളിച്ചു. അങ്ങനെ പാമ്പാടും പാറയിലെ ഇഞ്ചക്കാടുകളുടെ മണ്ണ് ഏലക്കാടുകൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടു.

5. വ്യാവസായിക ഏലം കൃഷി പിറക്കുന്നു


ഇങ്ങനെ മർഫി സായിപ്പ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഏലം മദ്രാസ് തുറമുഖം വഴിയാണ് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത്. പാമ്പാടുംപാറയിൽ നിന്നും കമ്പത്തേയ്ക്ക് തലചുമടായി ഏലം എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ജോലിക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു മർഫി സായിപ്പിന്.
വനമേഖലയിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന ഏലത്തെക്കാളും നിറത്തിലും ഗുണത്തിലും മർഫിയുടെ പാമ്പാടുംപാറ എസ്റ്റേറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഏലം ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തി. ഇതോടെ ആവശ്യക്കാരേറി. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഏലത്തിന്‍റെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനത്തിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കാൻ മർഫി സായിപ്പിനായി.

6. ആദ്യ ഏലം പ്ലാന്‍റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കമ്പത്ത്

അങ്ങനെ 1903ൽ കമ്പം ആസ്ഥാനമാക്കി രൂപീകരിച്ച ഏലം പ്ലാന്‍റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റ് ആയി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അസോസിയേഷന്‍റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ മർഫിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ പങ്കെടുക്കാനിടയായി. ഏലക്കൃഷിയിലെ പ്രതിസന്ധികളും സാധ്യതകളും മർഫി സായിപ്പ് ദിവാനെ മനസിലാക്കി. പ്രകൃതിയ്ക്കും വനവിഭവങ്ങൾക്കും പാരിസ്ഥിതിക-ജൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും കോട്ടം വരുത്താതെ അടിക്കാട് വെട്ടിയുള്ള ഏലക്കൃഷിക്ക് അദ്ദേഹം പ്രാമുഖ്യം നൽകി.ഏലക്കൃഷിയ്ക്കായി അന്തരീക്ഷോഷ്മാവ് വർധിക്കാതിരിക്കാൻ ധാരാളം മഴമരങ്ങൾ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചു.

7. ഏലക്കൃഷിക്കായി കാർഡമം റൂൾസിറക്കി തിരുവിതാംകൂർ


 യോഗത്തെ തുടർന്ന് 1905ൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ഏലക്കൃഷിയുടെ പ്രചരണത്തിനായി കാർഡമം റൂൾസ് പാസാക്കി.1946ൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ എസ്.ഭാസ്കർ മർഫി സായിപ്പിന്‍റെ കയ്യിൽ നിന്നും പാമ്പാടുംപാറ എസ്റ്റേറ്റ് വിലയ്ക്കു വാങ്ങി. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സന്തതിപരമ്പരയുടെ കയ്യിലാണ് പാമ്പാടുംപാറ എസ്റ്റേറ്റ്.
മർഫി സായിപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ബംഗ്ലാവും തൊഴിലാളികൾക്കായി നിർമിച്ച കോവിലും ഏലം സ്റ്റോറും എല്ലാം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് പാമ്പാടുംപാറ എസ്റ്റേറ്റിൽ. അദ്ദേഹത്തെ മറന്നത് മലയാളം മാത്രം...നന്ദിയില്ലാത്ത മലയാളി മാത്രം.

8. മർഫി വളർത്തി,കേരളം തളർത്തി

When the forest department cut down and destroyed 24 acres of cardamom belonging to V.V. George, a native of Mannankandam

മന്നാങ്കണ്ടം സ്വദേശി വി.വി. ജോർജിന്‍റെ  
24 ഏക്കർ ഏലം വനം വകുപ്പ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ 

file photo

ഉടുമ്പൻ ചോലയിലെ ഏലമലക്കാടുകളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ഏലം ഉൽപാദിക്കപ്പെടുന്ന മേഖല. ലോകത്ത് ഏറ്റവും നിറവും ഗുണവുമുള്ള ഏലവും നമ്മുടേതു തന്നെ. ഉടുമ്പൻ ചോല, ശാന്തൻപാറ, പാറത്തോട്,മൈലാടുംപാറ, വള്ളക്കടവ്, ആനവിലാസം,മഞ്ഞപ്പാറ, പുളിയൻമല, സൂര്യനെല്ലി, ചിന്നക്കനാൽ, വണ്ടൻമേട്, ആനയിറങ്കൽ...അങ്ങനെയങ്ങനെ ഏലം ഇവിടെ പൊന്നു വിളയിക്കുന്നു.
ഏലം പൊന്നു വിളയിക്കുമ്പോഴും ഏലക്കർഷകരുടെ അവസ്ഥ അത്ര സുഗമമല്ല ഇടുക്കിയിൽ. 2021 ൽ ഇടുക്കി അടിമാലി മന്നാങ്കണ്ടം സ്വദേശി വി.വി. ജോർജിന്‍റെ  
24 ഏക്കർ ഏലം കൃഷി വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാണ് വനം വകുപ്പ് ആ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തത്. പീച്ചാടിലെ ആ ഭൂമി വനമേഖലയാണെന്ന വാദമുന്നയിച്ചാണ് വനം വകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥർ ആ ഏലം കൃഷിയത്രയും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത്. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് വനം വകുപ്പ് അന്നതു ചെയ്തത്. 2000 മുതൽ ജോർജ് കരമടച്ചു വന്നിരുന്ന ഭൂമിയായിരുന്നു അത്.

തമിഴ് കൈയേറ്റങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കേരളം


എന്നാൽ 2017 ൽ മൂന്നാർ രാജീവ് ഗാന്ധി കോളനിയിലും എസ് സി കോളനിയിലും സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ തമിഴ്
കൈയേറ്റവും അനധികൃത നിർമാണവും പൊടിപൊടിച്ചപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് അനങ്ങിയില്ല. എന്നു തന്നെയല്ല, സമ്പൂർണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന്‍റെ പേരിൽ റവന്യൂ ഭൂമി കൈയേറി നിർമിച്ച വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുതിയും നൽകി സർക്കാർ. ചെറുകിട കൈയേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് തമിഴ് ജനത ഈ മേഖലയിൽ വൻ തോതിൽ റവന്യൂ ഭൂമി കൈയേറി വീടുകൾ നിർമിച്ചതും സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചതും. കേരള സർക്കാരിന്‍റെ ഇത്തരം വിദ്രോഹ പ്രവർത്തികൾ മൂലം ഇടുക്കി ജനത തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ.

തമിഴ്നാട് ഇടുക്കി ഏറ്റെടുത്താൽ കർഷകർ രക്ഷപെടും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും. അതിലേയ്ക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്‍റെ വിദ്രോഹ പ്രവൃത്തികളും! അതേക്കുറിച്ച് നാളെ.

