കേരളത്തിൽ വരൾച്ചാ വർഷങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു

അജയൻ

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ പ്രത്യോക്ഷോദാഹരണമായി കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന വരൾച്ചാ വർഷങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ വരൾച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2016ൽ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മൺസൂൺ സീസണിൽ ഇതിനകം തന്നെ 35% ശതമാനം കുറവാണ് മഴയുടെ അളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ശുഭകരമല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നുവേണം മനസിലാക്കാൻ.

കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ ഗവേഷകരായ എസ്. അഭിലാഷ്, ഇ.കെ. കൃഷ്ണകുമാർ, പി. വിജയകുമാർ, എ.കെ. സഹായ്, ബി. ചക്രപാണി, ഗിരീഷ് ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ ചേർന്ന് 'Changing Characteristics of Droughts over Kerala, India: Inter-Annual Variability and Trend' എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വരൾച്ചാ വർഷങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്.

കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിലെ മഴ കുറയുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്‍റെ ഉപരിതല താപനിയും കേരളത്തിലെ മഴയും തമ്മിൽ വിദൂര ബന്ധവുമുണ്ട്.

ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ ദീർഘമായ കാലയളവിലുള്ള മഴയുടെയും താപനിലയുടെയും ഘടനയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ സൂചനകങ്ങളാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന്‍റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീരദേശം, ഇടനാട്, മലനാട്. കേരളത്തിലും പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സന്തുലിതമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയാണ് ഇവിടത്തെ സസ്യജന്തുജാല വൈവിധ്യത്തിനു കാരണം.

2016ലെ വരൾച്ച കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഭൂഗർഭ ജലവിതാനത്തിനും കടുത്ത ഭീഷണികൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും തുടർച്ചയായ വരൾച്ചാ വർഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.