സാൻഡീഗോ: സാൻഡീഗോയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ സ്ക്രിപ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിൽ വിശിഷ്ട പ്രൊഫസർ എമെരിറ്റസായ വീരഭദ്രൻ രാമനാഥന് 2026ലെ "ഭൗമശാസ്ത്രത്തിന്റെ നോബൽ" ആയ ക്രാഫൂർഡ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ ധാർമികതയെ കുറിച്ച് ആഗോള നേതാക്കൾക്കും വത്തിക്കാനിനും ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇദ്ദേഹം.
എട്ടു ദശലക്ഷം സ്വീഡിഷ് ക്രോണറും (ഏകദേശം $900,000) ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്രാഫൂർഡ് അവാർഡ്. 2026 മേയ് മാസത്തിൽ സ്റ്റോക്ഹോമിലും ലണ്ടനിലും നടക്കുന്ന ക്രാഫൂർഡ് ദിനങ്ങളിലായിരിക്കും അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുക. ആഗോള താപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ധാരണയെ മാറ്റി മറിച്ച സൂപ്പർ മലിനീകരണ വസ്തുക്കളെയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ തവിട്ട് മേഘങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പയനിയറിങ് ഗവേഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അവാർഡാണിത്.
ഇതിന്റെ തുടക്കം 1975ലായിരുന്നു. അന്ന് നാസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വീരഭദ്രൻ രാമനാഥൻ നാഴികക്കല്ലായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. അന്ന് എയറോസോളുകളിലും റഫ്രിജറേഷനിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബണുകൾ (CFC-കൾ) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനേക്കാൾ 10,000 മടങ്ങ് കൂടുതൽ ചൂട് പിടിച്ചുനിർത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഈ കണ്ടെത്തൽ മനുഷ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിസ്ഥിതിയിൽ ചെലുത്തുന്ന വലിയ സ്വാധീനം തുറന്നു കാട്ടി.
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ ദോഷകരമായ ഉദ്വമനം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളെ രാമനാഥന്റെ കൃതികൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ആഗോള കരാറുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു.
ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ അന്തരീക്ഷ തവിട്ട് മേഘങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും വായു മലിനീകരണത്തെ ദുർബലമായ മൺസൂണുമായും ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വമ്പൻ ഹിമാനികളുടെ ഉരുകൽ ത്വരിതപ്പെടുന്നതുമായും ബന്ധിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര പരീക്ഷണത്തിന്റെ (INDOEX) നേതൃത്വവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു.
മധുരയിൽ ജനിച്ച് ചെന്നൈയിൽ വളർന്ന രാമനാഥൻ സെക്കന്തരാബാദിലെ ഒരു റഫ്രിജറേറ്റർ ഫാക്റ്ററിയിൽ എൻജിനീയറായിട്ടാണ് തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്.തുടർന്ന് അണ്ണാമലൈ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് സയൻസിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടി.