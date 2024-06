ജനങ്ങള്‍ നൽകുന്ന തുടര്‍ച്ചയായ ആഘാത ചികിത്സയില്‍ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ബംഗാളിലെയും ത്രിപുരയിലെയും അവസ്ഥ വരുമെന്നാണ് ഡോ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസ് നവമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവച്ചത്. ""പാര്‍ട്ടി നല്ല പോലെ തോറ്റു'' എന്നും ""പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തില്‍ ചോര്‍ച്ചയുണ്ട്'' എന്നും പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചേര്‍ത്തു വായിക്കാവുന്നതാണ്. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാര്‍ട്ടി ഏറെ അകന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തില്‍ കണ്ടതെന്ന് ആര്‍ക്കും മനസിലാക്കാവുന്ന കേവല രാഷ്‌ട്രീയമാണ്. വോട്ടര്‍മാരെ വിലകുറച്ചു കാണരുത്. രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം ജനാഭിമുഖ്യമുള്ളതാകണം. "രാജാവ് നഗ്‌നനാണ്' എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോള്‍ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. വിമര്‍ശനത്തില്‍ കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് സ്വയം വിലയിരുത്താനും തിരുത്താനും നേര്‍വഴി തിരിച്ചറിയാനും നമ്മെ സഹായിക്കും.

വിമര്‍ശനം എന്നത് ഒരു സാര്‍വത്രിക പ്രതിഭാസമാണ്. എക്കാലത്തും എവിടെയും അതുണ്ടായിരുന്നു. വിമര്‍ശനം നടത്താത്തവരും വിമര്‍ശനത്തിന് വിധേയരാകാത്തവരും ഒരുപക്ഷേ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. ഷേക്‌സ്പിയറിന്‍റെ പ്രസിദ്ധ കഥാപാത്രമായ ഈയോഗോ പറയുന്നു; "ഞാന്‍ വിമര്‍ശനകനാകുന്നില്ല എങ്കില്‍ ഞാന്‍ ആരുമല്ല' (I am nothing, if not critical).

വിമര്‍ശനം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. തിരുത്തലിനും ജാഗ്രതയ്ക്കും അത് വഴി തെളിക്കും. വിമര്‍ശനം ഇല്ലാതെ പോയാല്‍ വഴി പിഴയ്ക്കും. താന്തോന്നിത്തം നടമാടും. വിമര്‍ശനത്തിന്‍റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ശുദ്ധമാണെങ്കില്‍ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. സ്വയം തിരുത്തലിനും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലകള്‍ കണ്ടെത്തുവാനും പടുത്തുയര്‍ത്തുന്നതിനും ക്രിയാത്മക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സഹായകരമാണ്.