എവിടെ ഇടുക്കി പാക്കേജ്-12,000 കോടി?

ഇടുക്കികയ്യേറ്റങ്ങളിലെ ഒളിവും മറവും പരമ്പര 2

കേരള സർക്കാരിന്‍റെ നയവൈകല്യങ്ങൾ മൂലം ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ണീരിലാണ് ഇപ്പോഴും. തമിഴ്നാട് ഇടുക്കി ഏറ്റെടുത്താൽ കർഷകർ രക്ഷപെടുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.

റീന വർഗീസ് കണ്ണിമല

പെറ്റു പെരുകിയോ സിഎച്ച്ആർ ഭൂമി?

ഭൂമി അളവിൽ വർധിച്ച ചരിത്രം നാളിതുവരെ നമ്മളാരും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ കേരള സർക്കാർ പറയുന്നു 2007ൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ സിഎച്ച്ആർ ഭൂമി ചുറ്റളവ് 2024ൽ ഉണ്ടെന്ന്! 2007ൽ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ 264000 ഏക്കർ സിഎച്ച്ആർ വനഭൂമിയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉള്ളതെന്നും ഇടുക്കിയിലെ സിഎച്ച്ആർ ഭൂമി ഉടുമ്പൻ ചോല താലൂക്ക്, ഇടുക്കി താലൂക്കിലെ കാഞ്ചിയാർ, കട്ടപ്പന, വാത്തിക്കുടി, കൊന്നത്തടി വില്ലേജുകൾ, പീരുമേട് താലൂക്കിലെ ചക്കുപള്ളം, അയ്യപ്പൻ കോവിൽ, ആനവിലാസം വില്ലേജുകൾ, ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ബൈസൺ വാലി, പള്ളിവാസൽ, ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജുകൾ എന്നിവയാണ് എന്നും വ്യക്തമാണ്. ഈ സിഎച്ച്ആർ ഭൂമി ഇഎസ്എ ഭൂമിയായി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് 2024 ആയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരള സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആകട്ടെ, ദേവികുളം , പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻ ചോല വില്ലേജുകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന 2,64,885 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഏലമലക്കാട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു! ഇതിൽ നിന്നു തന്നെ വ്യക്തമാണ് വനവത്കരണത്തിനു വേണ്ടി കുടിയേറ്റ കർഷകരെ എത്രമാത്രമാണ് സർക്കാർ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത.

സിഎച്ച് ആർ വിവാദത്തിന് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുണ്ട്. ഇടുക്കിയിലെ ഏലമലക്കാടിനെ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വനമായി പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് അന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. സിഎച്ച്ആർ ഭൂമി വനഭൂമിയാണെന്നും അവയുടെ പട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കി ഭൂമി ഏറ്റടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു പരിസ്ഥിതി സംഘടന നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. ഈ ഏലമലക്കാടുകളിലെ പട്ടയ വിതരണം നിർത്തി വയ്ക്കുകയും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആ ഉത്തരവ്.

1. സിഎച്ച്ആർ വന്ന വഴി

1822 ഏപ്രിലിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഏലമലക്കാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായി ഒരു വിളംബരം ഇറക്കിയത്. 1869ൽ ഏലമലക്കാടുകളുടെ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി തിരുവിതാംകൂർ പാട്ടംസ്വീകരിക്കുന്നതിനും കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുമായി പ്രത്യേകം ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു. 1897 ഓഗസ്റ്റ് 24ന് ഇറങ്ങിയ തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്‍റ് ഉത്തരവിൽ 15720 ഏക്കർ സ്ഥലം സിഎച്ച്ആർ റിസർവ് വനമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. 1910 ജനുവരി 15 ന് കാർഡമം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റിൽ ലയിപ്പിച്ചു.

1942ലാണ് ആദ്യമായി ഈ ഏലമലക്കാടുകൾ ലേലത്തിലൂടെ പാട്ടവ്യവസ്ഥയിൽ കൃഷിക്കായി നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് 1945 സെപ്റ്റംബർ 26ന് ഏലമലക്കാടുകൾ 12 വർഷത്തേയ്ക്ക് പാട്ടത്തിനു നൽകാനും പിന്നീട് പാട്ടം പുതുക്കാനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവുണ്ടായി. അതിനു ശേഷമാണ് ഏലമലക്കാടുകളുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണം റവന്യൂ വനം വകുപ്പുകൾക്കായി വിഭജിച്ചു നൽകിയത്. 1958ൽ ഏലമലക്കാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവഹാരങ്ങൾ ക്രമവത്കരിക്കുന്നതിനായി സ്പെഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്‍റ് ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു.

2.   എവിടെ ഇടുക്കി പാക്കേജ്-12,000 കോടി? 

കഴിഞ്ഞ 2022-27 കാലത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 12,000 കോടിയുടെ ഇടുക്കി പാക്കേജ് ആണ്. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായിട്ടും ഇടുക്കിയുടെ കണ്ണീരു തോരാൻ ഈ പാക്കേജിന് ആയിട്ടില്ല. 2027നുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ പ്രളയമാണ് ഇടുക്കി പാക്കേജിൽ. പക്ഷേ, ഒന്നും എവിടെയും എത്തിയില്ല. കാർഷിക വികസന പാക്കേജുകൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല കേരളത്തിന്.

2022-27 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടുക്കിയ്ക്കു മാത്രം 12,000 കോടിയുടെ പാക്കേജ്, ഇതിനു മുമ്പ് കുട്ടനാട്-ഇടുക്കി-വയനാട് കാർഷിക പാക്കേജ് 8000 കോടി, അതിനു മുമ്പ് മൂവായിരവും അയ്യായിരവും കോടികളുടെ പാക്കേജുകൾ. പക്ഷേ, ഇതൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്‍ ? ആ ചോദ്യത്തിനു മാത്രം ഉത്തരമില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിന്‍റെ ഈ കുമ്പസാരം എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളായി സർക്കാർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിനു താൽപര്യം റോഡ് വികസനത്തിൽ മാത്രം. പ്രത്യേകിച്ചും അതീവ പാരിസ്ഥിതിക ലോല മേഖലയിൽ അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടും അശാസ്ത്രീയമായി റോഡ് വികസനം നടത്തി, വൻ പാറകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് ക്വാറി മാഫിയയെ സഹായിക്കുക മാത്രം! അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരായ കുടിയേറ്റ കർഷകരിലേയ്ക്ക് ഈ 12,000 കോടിയിൽ ഒരു ചില്ലിക്കാശു പോലും എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് പച്ചയായ സത്യം.

12,000 കോടി ഇടുക്കി പാക്കേജ് ടേബിൾ താഴെ:

3.
12,000 crore Idukki package table

12,000 കോടി ഇടുക്കി പാക്കേജ് ടേബിൾ

ഇടുക്കി ജനത അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതക്കടലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് സർക്കാരിനു നന്നായി അറിയാം. ഇടുക്കി പാക്കേജിന്‍റെ ആവശ്യകതയ്ക്കായി സർക്കാർ അത് അക്കമിട്ടു നിരത്തുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ കടലാസു കുമ്പസാരം നിലനിർത്തുകയല്ലാതെ അതു പരിഹരിക്കാൻ ഈ 12,000 കോടിക്കായില്ല! അതേക്കുറിച്ച് നാളെ.

