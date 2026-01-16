നൂതനാശയത്തിനും രാജ്യവളർച്ചയ്ക്കും ഇന്ധനമേകുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ

കേന്ദ്ര വാണിജ്യ,വ്യവസായ മന്ത്രി
സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സംരംഭം രാജ്യമെമ്പാടും സമഗ്രവും നൂതനവുമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും യുവ സംരംഭകത്വ ഊർജത്തെ നയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി 2047ഓടെ വികസിത ഭാരതമെന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ദൗത്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നാണ്. ഇന്ന്, സംരംഭകത്വം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭൂപ്രകൃതിയെ പുനർനിർമിക്കുകയും വളർച്ചയുടെയും തൊഴിൽ സൃഷ്ടിയുടെയും ഒരു പുതിയ എൻജിനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യവ്യാപക പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഈ പരിവർത്തനം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല. 2015ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും സംരംഭകത്വം വേരൂന്നണമെന്ന വ്യക്തവും അഭിലാഷപൂർണവുമായ ഒരു ദർശനം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2016 ജനുവരി 16ന് വ്യവസായ, ആഭ്യന്തര വ്യാപാര പ്രോത്സാഹന വകുപ്പ് (ഡിപിഐഐടി) ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ വളരെ ദൂരം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചില മേഖലകളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഊർജസ്വലമാക്കുന്നു. ഐടി സേവനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ലൈഫ് സയൻസസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, നിർമാണം എന്നിവയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
കാലാവസ്ഥാ സാങ്കേതികവിദ്യ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 50ലധികം മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യാപ്തി വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭാഗങ്ങളിലുടനീളം, പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ വികസന മുൻഗണനകളിൽ നിർണായകമായ മേഖലകളിൽ, നവീകരണത്തെയും കരുത്തിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നൂതനാശയവും നിർമിത ബുദ്ധിയും - കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലുണ്ടായ നിർണായകമായ ഒരു മാറ്റമാണ് നൂതനാശയത്തിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നത്.
ആഗോള നൂതനാശയ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് 2015ൽ 81ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം 38ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഡീപ് ടെക് സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയും ഇത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ സംരംഭത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എ ഐ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡീപ്- ടെക് രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദർശനം അനുസന്ധൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കും ഇന്ത്യ എഐ മിഷനും ഗവേഷണ വികസന, നൂതനാശയ പദ്ധതിയും ആരംഭിക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചു.
വ്യോമയാനം, എയ്റോസ്പേസ്, പ്രതിരോധം, റോബോട്ടിക്സ്, ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, സെമികണ്ടക്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സൃഷ്ടിയിലെ കുത്തനെയുള്ള വർധന ഈ പ്രവണതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 16,400-ലധികം പുതിയ പേറ്റന്റ് അപേക്ഷകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് യഥാർഥ നവീകരണത്തിൽ ശക്തമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ദീർഘകാല മൂല്യ സൃഷ്ടി, ആഗോള മത്സരക്ഷമത എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വളർച്ച - സംരംഭകത്വത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും പിന്തുണ നൽകുന്നത് ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. 2016-ൽ വെറും നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 30ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സമർപ്പിത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചട്ടക്കൂടുകളുള്ളവയാണ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഡിപിഐഐടി അംഗീകൃത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുണ്ട്.
ഇതുവരെ 2,00,000ത്തിലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു, ഇത് ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ സുസ്ഥിരവും നയങ്ങൾ നയിക്കുന്നതുമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ വികസനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 2025ൽ മാത്രം, 49,400ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാർഷിക വളർച്ചയാണിത്.
ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഈ യാത്രയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ്. സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന സംരംഭകത്വം ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്, അംഗീകൃത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ 45 ശതമാനത്തിലധികത്തിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു വനിതാ ഡയറക്റ്ററെങ്കിലുമുണ്ട്. കൂടാതെ, പകുതിയോളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മെട്രൊ ഇതര നഗരങ്ങളിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്, ഇത് നവീകരണത്തിന്റെയും തൊഴിലിന്റെയും എൻജിനുകളായി ടയർ 2, ടയർ 3 നഗരങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പങ്ക് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ലോക്കൽ ടു ഗ്ലോബൽ – ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, ലോകം അവരുടെ വിപണിയായി മാറുന്നു. ആഗോള അഭിലാഷങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുപത്തിയൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കണ്ണികളും രണ്ട് തന്ത്രപരമായ സഖ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ യുകെ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, സ്വീഡൻ, ഇസ്രായേൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലുടനീളം വിപണി പ്രവേശനം, സഹകരണം, വ്യാപനം എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്നു. 850ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇതിനകം ഈ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടി.
സ്വീഡൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഇസ്രയേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള എന്റെ സമീപകാല സന്ദർശനങ്ങളിൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ബിസിനസ് പ്രതിനിധികളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു. വികസിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലെ നൂതനാശയങ്ങളിലേക്കും ബിസിനസ് രീതികളിലേക്കും നമ്മുടെ സംരംഭകരെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനൊപ്പം, ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദി ഈ ഇടപെടലുകൾ നൽകി.
പരിഷ്കാരങ്ങൾ, വിപണി പ്രവേശനം – ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് സുഗമമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ വളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനം. യോഗ്യതയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അവരുടെ ആദ്യ ദശകത്തിനുള്ളിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും.
4,100ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഇതിനകം യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. അറുപതിലധികം റെഗുലേറ്ററി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നികുതി പാലന ബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുകയും മൂലധന സമാഹരണം സുഗമമാക്കുകയും ആഭ്യന്തര സ്ഥാപന നിക്ഷേപം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് നിർത്തലാക്കലും ദീർഘകാല മൂലധന പൂളുകൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തതും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫണ്ടിങ് ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി.
വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഇ-മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് വഴി, 35,700ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി, ₹51,200 കോടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഓർഡറുകൾ നേടി. ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും പൂരകമാണ്. ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് സ്കീമിന് കീഴിൽ ₹25,500 കോടിയിലധികം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1,300ലധികം സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ₹800 കോടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള കൊളാറ്ററൽ-ഫ്രീ ലോണുകൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിന് കീഴിൽ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
945 കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സീഡ് ഫണ്ട് സ്കീം, പ്രൂഫ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ്, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വികസനം, ഉല്പന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ, വിപണി പ്രവേശനം, വാണിജ്യവത്കരണം എന്നിവയ്ക്കായി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. സാംസ്കാരിക മാറ്റം - ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രധാന സാംസ്കാരിക മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ടു, അവിടെ കുട്ടികളെ ഗവൺമെന്റ് സേവനം, എൻജിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പോലുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ജോലി ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
ഇന്ന്, നിരവധി യുവ ഇന്ത്യക്കാർ തൊഴിലന്വേഷകരല്ല, തൊഴിൽ സ്രഷ്ടാക്കളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ സംരംഭക അഭിലാഷങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യാത്ര ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ യുവ സംരംഭകരിലും, നയങ്ങൾ നയിക്കുന്ന വളർച്ചയിലും, ലോകത്തിനായി നവീകരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശേഷിയിലും ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കഥയാണ്. 2047ഓടെ ഒരു വികസിത രാജ്യമായി മാറുക എന്ന നമ്മുടെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നീങ്ങുമ്പോൾ, സമ്പന്നവും, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും, ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി തുടരും.