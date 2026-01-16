മുല്ലപ്പെരിയാർ: സായിപ്പ് സ്വന്തം വീട് വിറ്റ് പണിത ഡാം
ബ്രിട്ടീഷ് എൻജിനീയറായ കേണൽ ജോൺ പെന്നിക്വിക്കിന്റെ നിസ്വാർഥമായ ത്യാഗത്തെയും അദ്ദേഹം പണികഴിപ്പിച്ച മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമാണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണിത്. സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് ധാരണകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പെന്നിക്വിക്ക് ഇന്നും ഒരു രക്ഷകനായി നിലകൊള്ളുന്നു.
വരൾച്ച ബാധിച്ച ഒരു പ്രദേശത്തെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ പൂർവിക സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും പോലും വിറ്റു പണം കണ്ടെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം അണക്കെട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത്. കേവലം ഒരു എൻജിനീയർ എന്നതിലുപരി മാനവികതയ്ക്ക് വലിയ വില കൽപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പെന്നിക്വിക്ക് എന്ന് ഈ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും സുരക്ഷാ ചർച്ചകൾക്കുമപ്പുറം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അചഞ്ചലമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും സ്മാരകമായി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമാണരീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ ചിത്രവും വീഡിയോയിൽ കാണാം.