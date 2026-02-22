Special Story

രാജവെമ്പാല: പാമ്പുകളുടെ രാജാവ്; ആനയെപ്പോലും വീഴ്ത്തുന്ന വിഷവും വിചിത്രമായ സ്വഭാവങ്ങളും!

മറ്റ് പാമ്പുകളെ ഇരയാക്കുന്ന രാജവെമ്പാലയുടെ സ്വഭാവരീതികളും ജീവിതചക്രവും അടുത്തറിയാം.
Summary

മറ്റ് പാമ്പുകളെ ആഹാരമാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാജവെമ്പാലയെ (King Cobra) പാമ്പുകളുടെ 'രാജാവ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മൂർഖൻ പാമ്പുകളും അണലികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷപ്പാമ്പുകളെ പോലും ഇവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ആനയെപ്പോലും കൊല്ലാൻ ശേഷിയുള്ള മാരകമായ വിഷമുണ്ടെങ്കിലും, പൊതുവെ ലജ്ജാലുവായ രാജവെമ്പാല മനുഷ്യരുമായുള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും, മുട്ടയിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവ അതീവ രൗദ്രഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും തങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കടക്കുന്ന ഏതൊരു ഭീഷണിയെയും ശക്തമായി നേരിടുകയും ചെയ്യും.

snake
king cobra
Snake bite
snake bite death

Also Watch

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com