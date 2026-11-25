ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു മുറിയെ സംഗീതത്താൽ നിറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവ നമ്മുടെ ബാല്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു, ജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളിലൂടെ അനുഗമിക്കുന്നു, ഒരു ഗാനം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷവും നമ്മോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രശസ്ത ഗായിക കെ.എസ്. ചിത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആശാ ഭോസ്ലെ, എസ്. ജാനകി, ലതാ മങ്കേഷ്കർ എന്നിവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അത്രമാത്രം മികച്ചതാണ്.
ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന 57ാമത് ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (ഐഎഫ്എഫ്ഐ) നടന്ന " ലതാ മങ്കേഷ്കർ ടോക്ക്: ദി വോയ്സ് ദാറ്റ് എക്കോസ് ഫോറെവർ ഇൻ ദി മെമ്മറി ഓഫ് ആശാ ഭോസ്ലെ ആൻഡ് എസ്. ജാനകി' എന്ന മാസ്റ്റർ ക്ലാസിൽ ചിത്ര പ്രേക്ഷകരെ സംഗീതത്തിലൂടെയും ഇതിഹാസ ഗായകരുടെ ഓർമകളിലൂടെയും ആഴത്തിലുള്ള ഒരു യാത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നടിയും ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവുമായ സുഹാസിനി മണിരത്നമായിരുന്നു മോഡറേറ്റർ.
സംഭാഷണം ഊഷ്മളതയും പരിചയവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു, ചിത്ര അൽപ്പം പിരിമുറുക്കത്തിലാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു, പക്ഷേ സുഹാസിനി തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചിത്ര ശബ്ദം നൽകിയ സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങൾ തന്റെ യാത്രയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയത് എങ്ങനെയെന്ന് സുഹാസിനി ഓർമിച്ചതോടെ, അവരുടെ പങ്കിട്ട ചരിത്രം സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു. തുടർന്ന് നടന്നത് ഔപചാരികമായ ഒരു ചർച്ചയല്ല, ഓർമകളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു, പലപ്പോഴും ഉപകഥകൾ ഈണങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി.
തന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, ശക്തമായ സംഗീത അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളർന്നതിനെക്കുറിച്ചും, മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിത്ര പറഞ്ഞു. പാട്ടിലൂടെ മാത്രമേ തനിക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അത് തന്നെ ഇത്രത്തോളം എത്തിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഏതാണ്ട് യാദൃശ്ചികമായിരുന്നു. പി. സുശീലയുടെ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളിൽ തുടങ്ങി, വിനോദ ക്ലബ്ബുകളിൽ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിരുന്നു.
ചിത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പി. സുശീല, എസ്. ജാനകി, ലതാ മങ്കേഷ്കർ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ അവർ നൽകി.
കുട്ടിക്കാലത്ത് ജാനകിയെ അനുകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഗായികയുടെ വ്യതിരിക്തമായ ശൈലി പുനർനിർമിക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു. ലതാ മങ്കേഷ്കറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ചിത്ര തന്റെ ആലാപനത്തിന്റെ വൈകാരിക ആഴത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഭക്തിഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഈണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ അസാധാരണമായ വൈദഗ്ധ്യത്തെയും ഗസലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗീത രൂപങ്ങളിലുടനീളം പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള സന്നദ്ധതയെയും കുറിച്ച് ചിത്ര സംസാരിച്ചു, അതിൽ ഒന്ന് സെഷനിൽ അവൾ തന്നെ മൂളി. സഹോദരി ലതാ മങ്കേഷ്കറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം സ്വന്തം സംഗീത ഐഡന്റിറ്റി രൂപപ്പെടുത്താൻ ആശ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവർ ഓർമിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉയർന്ന ശ്രേണിയിൽ പാടുന്നതെന്ന് ആശാ ഭോസ്ലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയും ചിത്ര പങ്കുവച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, എസ്. ജാനകിയുടെ ഓർമകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വാത്സല്യപൂർണമായ ഒരു കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. എസ്. ജാനകിയുടെ സംഗീത യാത്രയുടെ ആദ്യ നാളുകളെ ചിത്ര ഓർമിച്ചു. മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ വേദിയിൽ പാടുകയും, അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിടവുകൾ നികത്താൻ ജാനകിയെ പലപ്പോഴും പാടാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അവസരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അവസരം നൽകി, ഒടുവിൽ അവരെ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് നയിച്ചു. ജാനകിയുടെ വ്യതിരിക്തമായ ശബ്ദം, ആവിഷ്കാര ശ്രേണി, ഓരോ ഗാനത്തിനും ജീവൻ നൽകാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചു. സംഗീതത്തിനപ്പുറം, ഒരു അമ്മയായിട്ടാണ് ചിത്ര അവരെ ഓർമിച്ചത്. ജാനകിയുടെ വീട്ടിലെ സന്ദർശനങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ മുതിർന്ന ഗായിക എങ്ങനെ സ്നേഹപൂർവം കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നൽകുമെന്ന് അവർ സ്നേഹപൂർവം സംസാരിച്ചു, എരിവുള്ള ഭക്ഷണം പോലും തന്നിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മധുരമുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുഹാസിനി സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പാട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നു, ഓർമകളെ സ്ക്രീനിൽ അവ വഹിച്ച വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. പ്രണയത്തിലൂടെയും വിവാഹത്തിലൂടെയും ദുഃഖത്തിലൂടെയും സന്തോഷത്തിലൂടെയും സിനിമാ സംഗീതം ആളുകളെ എങ്ങനെ അനുഗമിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു, പലപ്പോഴും വാക്കുകൾക്ക് കഴിയാത്തത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. 'സ്വർണ മുകിലേ' എന്ന മലയാള ഗാനം ഇപ്പോഴും തന്നെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുമെന്ന് ചിത്ര വെളിപ്പെടുത്തി. പശ്ചാത്തല സംഗീതമില്ലാതെ സിനിമാ രംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്ര, സുഹാസിനിയുടെ സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സീക്വൻസുകളിലെയും ഗാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആലപിച്ചു. റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകതകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ, പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ സ്വര പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയും സെഷനിൽ പരാമർശിച്ചു.
സുഹാസിനി നായികയായ സിന്ധു ഭൈരവി എന്ന ക്ലാസിക് ചിത്രത്തിലെ 'പാടറിയേം, പഠിപ്പറിയേം' എന്ന ഗാനം ചിത്ര ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സംഭാഷണം ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷമായി. ചിത്രയ്ക്ക് ആദ്യ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ഈ പാട്ടിനൊപ്പം സുഹാസിനിയുംപാടി, ഇരുവരും സംഭാഷണം പൂർണതയിലെത്തിച്ച നിമിഷം പങ്കുവച്ചു. സംഗീതത്തിന്റെയും ഓർമയുടെയും മനോഹരമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു അത്. ഗാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെറും ഈണങ്ങളല്ല, മറിച്ച് തലമുറകളിലൂടെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെയും സൗഹൃദങ്ങളുടെയും യാത്രകളുടെയും ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കൂടിച്ചേരൽ.