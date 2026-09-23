വി.ഡി. സതീശന്
മുഖ്യമന്ത്രി
ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ദിനം. "From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence' എന്ന പ്രമേയത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ ലോകം ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. നയങ്ങളും പദ്ധതികളും സമ്മേളനങ്ങളും മാത്രം പോരാ; അവ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതാകണം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് അവസരങ്ങളായും അറിവ് തൊഴിലും സംരംഭങ്ങളുമായി മാറണം.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച മഹാപാതയാണ് സമുദ്രം. ഇന്നും ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെയും ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയുടെയും പ്രധാന അടിത്തറ സമുദ്ര ഗതാഗതമാണ്. എന്നാല് ഇന്നത്തെ സമുദ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കപ്പലിലും തുറമുഖത്തും മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതല്ല. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മത്സ്യബന്ധനം, തീരദേശ ടൂറിസം, തീരദേശ ചരക്ക് വ്യാപാരം, കപ്പല് നിര്മാണം, സമുദ്ര സാങ്കേതികവിദ്യ, മറൈന് ഇന്ഷുറന്സ്, മാരിടൈം നിയമം, ആര്ബിട്രേഷന്, സമുദ്ര ഗവേഷണം, പുനരുപയോഗ ഊര്ജം, വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങി വലിയൊരു ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയാണ് ലോകത്തിനു മുന്നില് തുറക്കുന്നത്.
കേരളത്തിന് അനന്ത സാധ്യത
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം കടലിന്റെ ചരിത്രവുമായി വേര്തിരിക്കാനാവാത്തതാണ്. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുമായി അറേബ്യയിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും ഏഷ്യയിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചത് കടല്വഴിയായിരുന്നു. അതേ വഴികളിലൂടെയാണ് ആശയങ്ങളും അറിവും സംസ്കാരങ്ങളും കേരളത്തിലേക്കെത്തിയത്. ഇന്ന് മറ്റൊരു ചരിത്രാവസരം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്.
വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം, കൊച്ചി, നമ്മുടെ മറ്റ് തുറമുഖങ്ങള്, ഉള്നാടന് ജലപാതകള്, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങള്, റോഡ്- റെയ്ല് ശൃംഖല, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഇവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ സാമ്പത്തിക ദര്ശനത്തില് ബന്ധിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തിന് പുതിയ വളര്ച്ചാപഥം സൃഷ്ടിക്കാനാകും. അതാണ് മിഷന് സമുദ്ര. 2026-27 സംസ്ഥാന ബജറ്റില് 400 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി ആരംഭിച്ച മിഷന് സമുദ്ര ഒരു തുറമുഖ വികസനപദ്ധതി മാത്രമല്ല, കടലിന്റെ സാധ്യതകളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള ദീര്ഘകാല ദര്ശനം കൂടിയാണ്.
പുതിയ തുടക്കം
മുന്കാലങ്ങളില് കേരളത്തില് മാരിടൈം ദിനാചരണം പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകളുടെയും പരിധിയിലായിരുന്നു. ഇനി ആ ചര്ച്ചയെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. വിദ്യാർഥി മുതല് വ്യവസായി വരെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മുതല് നിയമവിദഗ്ധന് വരെ, ജനപ്രതിനിധി മുതല് സാധാരണക്കാര് വരെ സമുദ്ര മേഖലയില് കേരളത്തിനുള്ള അവസരം മനസിലാക്കണം. ഓരോ അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ദിനവും പുതിയ ആശയങ്ങള് വിലയിരുത്താനും കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരിശോധിക്കാനും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദിശ നിശ്ചയിക്കാനുമുള്ള പൊതുവേദിയായി വളരണം. ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ ആഘോഷമല്ല. കേരളത്തിന്റെ പുതിയ സമുദ്ര ചിന്തയുടെ തുടക്കമാണ്.
സാധ്യതകള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം
കേരളത്തിലെ ഓരോ തുറമുഖത്തിനും ഒരേ ദൗത്യമാകണമെന്നില്ല. എന്നാല് സാമ്പത്തികമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന തുറമുഖങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും പുതിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. തീരദേശ ചരക്ക് ഗതാഗതം, ഉള്നാടന് ജലഗതാഗതം, യാത്രാസൗകര്യം, ടൂറിസം, ചരക്കുനീക്കം, ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബുകള്, ഡ്രൈ പോര്ട്ടുകള്, വെയര്ഹൗസുകള്, കോള്ഡ് ചെയിന് സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിക്കണം. കടലോ പ്രധാന ജലപാതയോ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകള്ക്കും മാരിടൈം വികസനത്തിന്റെ നേട്ടം ലഭിക്കണം.
റോഡ്, റെയില്, ജലപാത, വിമാനത്താവളം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചാല് ഒരു ഉള്നാടന് ഗ്രാമത്തിലെ സംരംഭകനും ലോക വിപണിയിലേക്ക് എത്താം. തീരകേരളവും ഉള്നാടന് കേരളവും രണ്ടല്ല, ഒരൊറ്റ സാമ്പത്തിക കേരളമാണ്.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് കാഴ്ചക്കാരല്ല
നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശ സമൂഹവും ഉള്പ്പെടുന്നതാണ് ബ്ലൂ ഇക്കോണമി. ആധുനിക മത്സ്യബന്ധന സൗകര്യങ്ങള്, കോള്ഡ് ചെയിന്, മത്സ്യ സംസ്കരണം, മൂല്യവര്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള്, പരിശീലനം, വിദ്യാഭ്യാസം, സംരംഭകത്വം, മറൈന് ടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് പുതിയ അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കണം. തലമുറകളായി കടലിനൊപ്പം ജീവിച്ചവരുടെ അനുഭവജ്ഞാനവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും തമ്മില് കൈകോര്ക്കണം. കടലില് നിന്ന് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്, കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലേക്കാണ് അതിന്റെ ആദ്യ നേട്ടം എത്തേണ്ടത്.
മാരിടൈം ടൂറിസം
നമ്മുടെ കടല്ത്തീരം ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസു കൂടിയാണ്. ബീച്ചുകള്, മത്സ്യഗ്രാമങ്ങള്, കായലുകള്, ദ്വീപുകള്, ലൈറ്റ്ഹൗസുകള്, പഴയ തുറമുഖങ്ങള്, കപ്പല്നിര്മാണ പാരമ്പര്യം, ഭക്ഷണം, കല, സംസ്കാരം ഇവയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കോസ്റ്റൽ- മാരിടൈം ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കാന് നമുക്ക് കഴിയും. ക്രൂയിസ് ടൂറിസം, ലൈറ്റ്ഹൗസ് ടൂറിസം, ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം, വാട്ടര് ടൂറിസം, പോര്ട്ട് ടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകള് പുതിയ തൊഴിലും ചെറുസംരംഭങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. ടൂറിസം വളരുന്നതിനൊപ്പം പ്രദേശത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയും സംസ്ക്കാരവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ടൂറിസം പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യവസായമല്ല; പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിരിക്കണം.
ലോക വിപണിയിലേക്ക്
മാരിടൈം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തുടക്കം തുറമുഖ കവാടത്തില് മാത്രമല്ല, അത് ഒരു കൃഷിയിടത്തില് നിന്നും ആരംഭിക്കാം. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്, നാളികേരം, റബര്, കയര്, ഭക്ഷ്യോല്പ്പന്നങ്ങള്, മൂല്യവര്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോകാതെ സംസ്കരിച്ചും പാക്ക് ചെയ്തും മൂല്യവര്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങളായും ലോക വിപണിയിലെത്തണം. അതിന് ഗ്രാമതലത്തില് ചെറുകിട- ഇടത്തരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വ്യവസായങ്ങള് വളരണം. തുറമുഖത്തിന്റെ വിജയം കണ്ടെയ്നറുകളുടെ എണ്ണത്തില് മാത്രം അളക്കരുത്. ആ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളില് കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉല്പ്പന്നമുണ്ടോ എന്നതിലും അതിന്റെ വിജയം അളക്കണം.
പുതുതലമുറയ്ക്ക് കടല് അവസരങ്ങളുടെ വാതില്
നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ജോലിയും സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങാനുള്ള അവസരമൊരുക്കണം. പോര്ട്ട് മാനേജ്മെന്റ്, ഷിപ്പിങ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, എക്സിം ട്രേഡ്, കസ്റ്റമസ്, മരിടൈം ലോ, അര്ബിട്രേഷന്, മറൈന് ഇന്ഷുറന്സ്, ഓഷ്യന് സയന്സ്, എ.ഐ, ഡിജിറ്റല് സപ്ലൈ ചെയിന്, മരിടൈം ജേണലിസം, ടൂറിസം, ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് വലിയ തൊഴില് സാധ്യതകളുണ്ട്. പഠനം തൊഴിലെത്തണം; അറിവ് നവീകരണത്തിലേക്കും നൈപുണ്യം സംരംഭങ്ങളിലേക്കും എത്തണം.
കേരളം മാരിടൈം നോളജ് ഹബ്ബാകും
കേരളത്തിന് തുറമുഖങ്ങള് മാത്രം പോരാ. ലോകോത്തര അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വേണം. അതിന്റെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള മാരിടൈം ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം, ഓഷ്യനേറിയം, സമുദ്രവിജ്ഞാന- അനുഭവ കേന്ദ്രങ്ങള്, അന്താരാഷ്ട്ര കണ്വെന്ഷന് സൗകര്യങ്ങള്, മാരിടൈം വിദ്യാഭ്യാസ- ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്, ആര്ബിട്രേഷന്- നിയമ സേവന സംവിധാനങ്ങള് തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങള് ഗൗരവമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട്. വാണിജ്യ തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആര്ബിട്രേഷന് നടത്തുന്നതിനും നിയമ- പ്രൊഫഷണല് സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേരളത്തില് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സംവിധാനം വളരേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ കേരളം ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല, മാരിടൈം അറിവും സേവനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേന്ദ്രവുമാകണം.
പ്രവാസികളും മിഷന് സമുദ്രയുടെ പങ്കാളികള്
കേരളത്തിന്റെ ശക്തികളിലൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാസി സമൂഹമാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഷിപ്പിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, തുറമുഖങ്ങള്, വ്യാപാരം, ഫിനാന്സ്, നിയമം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ അറിവും അനുഭവവും നിക്ഷേപ ശേഷിയും കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മാരിടൈം യാത്രയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. മൂലധനം മാത്രമല്ല, ആഗോള പരിചയം, സാങ്കേതികവിദ്യ,വിപണി ബന്ധങ്ങള്, ആശയങ്ങള്, സ്ഥാപനപരമായ അറിവ് ഇവയും കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരണം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്ക്ക് മിഷന് സമുദ്രയില് പങ്കാളികളാകാനുള്ള വാതില് തുറന്നിരിക്കണം.
വിവാദമല്ല; വേണ്ടത് വിവേകമുള്ള വളര്ച്ച
വികസന ചര്ച്ച പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതില് അവസാനിക്കരുത്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നാല് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടാക്കരുത്. യുവതയ്ക്ക് തൊഴില് വേണം. സമൂഹത്തിന് പുതിയ ബിസിനസ് വേണം. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വ്യവസായങ്ങള് വേണം. സര്ക്കാരിന് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകള് വേണം. കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള് കുറയ്ക്കാന് ഉത്പാദനവും നിക്ഷേപവും കയറ്റുമതിയും വര്ധിക്കണം.
അതിന് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. സര്ക്കാര്, പ്രതിപക്ഷം, വ്യവസായം, അക്കാദമിക സമൂഹം, തൊഴിലാളികള്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്, പ്രവാസികള്, യുവാക്കള് എല്ലാവര്ക്കും ഇതില് പങ്കുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് വിവാദത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ല, വികസനത്തിന്റെ ദിശയാണ്.
ലോക കവാടം തുറന്ന് വിഴിഞ്ഞം
കടല് അവസാനമല്ല, അവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ കേരളം ആരംഭിക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം പുതിയൊരു ലോക കവാടമാണ് തുറന്നിടുന്നത്. കൊച്ചിയും മറ്റ് തുറമുഖങ്ങളും ശക്തമായ അടിത്തറ നല്കുന്നു. നമ്മുടെ ജലപാതകള് പ്രകൃതിദത്ത കണക്റ്റിവിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ കൃഷിയും വ്യവസായവും ഉല്പ്പന്നങ്ങള് നല്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവാസികള് ലോക ബന്ധങ്ങള് നല്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളാണ്.
മിഷന് സമുദ്രയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം കൂടുതല് കപ്പലുകളോ കൂടുതല് കണ്ടെയ്നറുകളോ മാത്രമല്ല. തുറമുഖത്തില് നിന്ന് ജനങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങളില് നിന്ന് ലോകത്തിലേക്കും ലോകത്തില് നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്കും എത്തുകയെന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
കടല് നമ്മുടെ അതിരല്ല. അത് കേരളത്തിന്റെ പുതിയ കവാടമാണ്. ആ കവാടത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാം, തൊഴിലിലേക്കും സംരംഭങ്ങളിലേക്കും അറിവിലേക്കും നിക്ഷേപത്തിലേക്കും സുസ്ഥിരമായ സമൃദ്ധിയിലേക്കും.