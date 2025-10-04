മിഷൻ സക്ഷം അംഗൻവാടി, പോഷൺ 2.0

അന്നപൂർണാ ദേവി
2018ൽ, ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ദാർശനിക നേതൃത്വത്തിൽ, ഭാരതത്തിന്റെ പോഷകാഹാര ഭൂമികയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന പദ്ധതിയെന്ന നിലയിൽ പോഷൺ അഭിയാൻ ആരംഭിച്ചു. സർവാശ്ലേഷിയായ വളർച്ചയ്ക്കും സാമൂഹിക വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, പോഷണയുക്തവും ശക്തിശാലിയുമായ രാജ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ പോഷൺ അഭിയാൻ, 2047ൽ വികസിത ഭാരതം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സ്തംഭമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായി, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പോഷകാഹാരം ലഭിക്കുന്ന, എല്ലാ അമ്മമാരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്ന, ഓരോ പൗരനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നവഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വനിതാ - ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
മിഷൻ സക്ഷം അങ്കണവാടി, പോഷൺ 2.0 എന്നിവ മുഖേന, കുട്ടികൾ, കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ, ഗർഭവതികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ തുടങ്ങിയവരിലെ പോഷകാഹാര ഗുണഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന നൂതന രീതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നാം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 14 ലക്ഷം അംഗൻവാടി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശൃംഖലയാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. ഈ ശൃംഖലയിലൂടെ മന്ത്രാലയം ഏകദേശം 10 കോടി ഗുണഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 8 കോടിയിലധികം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പോഷകാഹാരത്തിനും പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് മന്ത്രാലയം ഭാവിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യപൂർണമായ ചൂടുള്ള പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണവും (HCM) എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ടേക്ക്-ഹോം റേഷനും (THR) എത്തിക്കുന്ന അനുബന്ധ പോഷകാഹാര പദ്ധതിയാണ് (Supplementary Nutrition Programme) ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ കാതൽ. ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ അലവൻസും ശരാശരി ദൈനംദിന ഉപഭോഗവും തമ്മിലുള്ള നിർണായകമായ വിടവ് നികത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭക്ഷണ വൈവിധ്യം സ്വീകരിച്ചും ശ്രീ അന്നം, ജോവർ, ബജ്ര, റാഗി തുടങ്ങിയ പ്രാദേശികവും പരമ്പരാഗതവുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെ പിന്തുണച്ചും ഓരോ കുട്ടിക്കും പഠിക്കാനും വളരാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും ആവശ്യമായ പോഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നു.
കുട്ടികളിലെ വളർച്ചാ മുരടിപ്പും വിളർച്ചയും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളിൽ നാം മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മറ്റൊരു പ്രധാന പോഷകാഹാര സൂചകമായ അമിതഭാരവും പൊണ്ണത്തടിയും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ പൊണ്ണത്തടി ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, രക്താതിമർദം തുടങ്ങിയ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
സതേൺ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയും കാലിഫോർണിയ ബെർക്ക്ലി സർവകലാശാലയും മക്ഗിൽ സർവകലാശാലയും ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭാശയത്തിലുൾപ്പെടെ ആദ്യ 1,000 ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം, കുട്ടികൾക്ക് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും മുതിരുമ്പോൾ രക്താതിമർദം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും കണ്ടെത്തി.
ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, WHOയുടെയും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷന്റെയും (NIN) ശുപാർശകൾക്കനുസൃതമായി സംസ്ഥാന- കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കായി ഒരു മാർഗനിർദേശം മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദേശപ്രകാരം, മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും ദിവസേനയുള്ള മൊത്തം കലോറി ഉപഭോഗത്തിന്റെ 10% ആയി പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ദിവസേന കഴിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് 5% ആയി കുറയ്ക്കാനും WHO നിർദേശിക്കുന്നു.
2 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും പഞ്ചസാര നൽകരുതെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ (NIN) ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ സമീകൃതാഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗർഭിണികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ലിംഗഭേദമെന്യേ പഞ്ചസാര ദൈനംദിന കലോറി ഉപഭോഗത്തിന്റെ 5% ൽ താഴെയായിരിക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
സംസ്ക്കരിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാനും, അപ്പോൾ പോലും, മൊത്തം ഉപഭോഗത്തിന്റെ 5% ൽ താഴെയായി പരിമിതപ്പെടുത്താനും മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാത ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെയും HCMന്റെയും ഭാഗമായി മധുരപലഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ചേർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും കൊഴുപ്പ്, ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന THR പാചകക്കുറിപ്പുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു (HFSS). ചേരുവകൾ 2011 ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡ നിയന്ത്രണങ്ങളും 2020 ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും (ശിശു പോഷകാഹാരത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം) ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അധിക പഞ്ചസാര "വേണ്ട' എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ, അമിതവണ്ണത്തിൽ നിന്നും രക്താതിമർദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ഒരു ഭാവിക്ക് ഇന്ത്യ "അതെ' എന്നു പറയുകയാണ്.
പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, മന്ത്രാലയം സീസണൽ, പ്രാദേശിക ചേരുവകളിൽ നിന്നും റാഗി, ചെറുധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിർമിച്ച പോഷകസമൃദ്ധമായ പ്രീമിക്സുകൾ ആയ പുഷ്ടാഹാർ ലഭ്യമാക്കുന്നു. കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ബദലാണ് ആരോഗ്യകരവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ പുഷ്ടാഹാർ. പ്രാദേശിക, സീസണൽ രുചിവൈവിദ്ധ്യവും ആരോഗ്യകരമായ പോഷകാഹാരവും ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു, "നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ, കൂടുതൽ ശക്തവും ആരോഗ്യകരവും രോഗരഹിതവുമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും'. ഈ അമൃത കാലത്ത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണവും മതിയായ കലോറിയും ലഭ്യമാകണം. അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യകരവുമായിരിക്കണം എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്. അത് അവരുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും കാരണമാകണം.