കേരളീയരുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തില് കര്ക്കടക മാസത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. മഴയില് കഴുകിയ മണ്ണും ശാന്തമായ സന്ധ്യകളും നിലവിളക്കിന്റെ മൃദുല പ്രകാശവും ചേര്ന്നൊരുക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തില് രാമായണം വായിക്കുന്ന പതിവ് ഒരു മതാചാരം മാത്രമല്ല; തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറപ്പെട്ട ജീവിത സംസ്കാരത്തിന്റെ അപൂര്വമായ പാരമ്പര്യമാണ്. വീടുകളില് മുഴങ്ങുന്ന രാമായണ ശ്ലോകങ്ങള് കേവലം വാക്കുകളല്ല; അവ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചമാണ്. ഓരോ പാരായണവും മനുഷ്യനെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ പുനര്വിചിന്തനം ചെയ്യാനും ക്ഷണിക്കുന്ന ആത്മീയ നിമിഷമായി മാറുന്നു.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ കര്ക്കടക വായന ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഒരു അനുഷ്ഠാനമല്ല. കാലം എത്ര മാറിയാലും മനുഷ്യഹൃദയത്തെ സ്പര്ശിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ നിശബ്ദമായ ഓര്മപ്പെടുത്തലാണ് അത്. പ്രകൃതി മഴ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതു പോലെ, രാമായണവായന മനസിനെ ശാന്തിയിലേക്കും ധാര്മികതയിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഒരു ആന്തരിക യാത്രയാകുന്നു.
കഥയ്ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിന്റെ മഹാഗ്രന്ഥം
രാമായണത്തെ ഒരു ഇതിഹാസകഥയായി മാത്രം വായിച്ചാല് അതിന്റെ യഥാര്ഥ മഹത്വം നമ്മില് നിന്ന് അകന്നു പോകും. അത് ഒരു രാജാവിന്റെ വിജയചരിത്രമല്ല; മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തമായ ചോദ്യങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്ന മഹത്തായ ജീവിതദര്ശനമാണ്. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും കടമയുടെ ഗൗരവവും സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും ധാര്മികതയുടെ ശക്തിയും ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അപൂര്വമായ സൃഷ്ടിയാണ് രാമായണം.
രാമന് വെറും ദൈവരൂപമല്ല; കടമയ്ക്കുവേണ്ടി വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കാന് തയാറാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രതീകമാണ്. സീത പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ആത്മാഭിമാനം കൈവിടാത്ത സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ദീപ്ത സാന്നിധ്യമാണ്. ലക്ഷ്മണന് സ്നേഹവും സമര്പ്പണവും എത്രമാത്രം നിസ്വാര്ഥമാകാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഭരതന് അധികാരത്തേക്കാള് ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന അപൂര്വമായ ഭരണ ധര്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഹനുമാന് ഭക്തിയും സേവനവും വിനയവും ഒന്നിച്ചുചേരുമ്പോള് മനുഷ്യ ജീവിതം എത്ര ഉയരങ്ങളിലെത്താമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.
അതുപോലെ രാവണനും ഏകപക്ഷീയമായ തിന്മയുടെ പ്രതീകമല്ല. അതുല്യമായ അറിവും അപാരമായ ശക്തിയും ഉണ്ടായിട്ടും അഹങ്കാരവും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ അധഃപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ശക്തമായ ഓര്മപ്പെടുത്തലാണ് ആ കഥാപാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് രാമായണത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രവും നമ്മുടെ ഉള്ളില് നടക്കുന്ന ധാര്മിക സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബമായി ഇന്നും വായിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഓരോ കാലത്തിനും പുതിയ അര്ഥം
സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം മുന്നേറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് മനുഷ്യന് അറിവും സൗകര്യങ്ങളും വര്ധിച്ചെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളുടെ ചൂട് പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞുവരുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. കുടുംബങ്ങളില് ആശയ വിനിമയം കുറയുന്നു; സമൂഹത്തില് വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കുന്നു; വ്യക്തിജീവിതത്തില് ഏകാന്തതയും മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങളും വര്ധിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു കാലത്ത് രാമായണത്തിന്റെ പ്രസക്തി കൂടുതല് ആഴമാര്ജിക്കുന്നു.
ജീവിതത്തില് പ്രതിസന്ധികള് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല; എന്നാല് അവയെ സത്യത്തോടെയും കരുണയോടെയും ക്ഷമയോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും നേരിടാനാകുമെന്ന് രാമായണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അധികാരത്തേക്കാള് ധര്മത്തിനും വിജയത്തേക്കാള് മൂല്യങ്ങള്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ജീവിതമാണ് യഥാര്ഥ വിജയം എന്ന സന്ദേശം ഓരോ അധ്യായവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഓരോ തലമുറയും സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് രാമായണത്തെ വീണ്ടും വായിക്കുകയും പുതിയ അര്ഥങ്ങള് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
രാമായണം ഭൂതകാലത്തെ ഓര്മിക്കാന് മാത്രം എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമല്ല; വര്ത്തമാനകാലത്തെ കൂടുതല് മനുഷ്യത്വമുള്ളതാക്കാന് നിരന്തരം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. അതിന്റെ ഈടുവയ്പ് അതിലെ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളിലല്ല, മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ ഇന്നും സ്പര്ശിക്കാന് കഴിയുന്ന മൂല്യങ്ങളിലാണ്.
രാമായണം വായിച്ചുതീര്ക്കുന്നതല്ല; അതിലെ ഒരു മൂല്യമെങ്കിലും ജീവിതത്തില് നടപ്പാക്കാന് കഴിയുന്നതാണ് യഥാര്ഥ പാരായണം. ഒരു നല്ല വാക്കിലും, ഒരു സത്യസന്ധമായ തീരുമാനത്തിലും, ഒരു കരുണാപൂര്ണമായ പ്രവൃത്തിയിലും രാമായണം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ ഇതിഹാസം പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളില് മാത്രമായൊതുങ്ങാതെ മനുഷ്യ മനസിലും കുടുംബങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിലും സമൂഹത്തിന്റെ ധാര്മിക സ്മൃതിയിലും അനശ്വരമായി നിലനില്ക്കുന്നത്.
കര്ക്കടകത്തിലെ ഓരോ സന്ധ്യയിലും ഒരു നിലവിളക്കിനരികില് തുറക്കപ്പെടുന്ന രാമായണം, ഒടുവില് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വായനയായി അവസാനിക്കുന്നില്ല. അത് മനുഷ്യനെ കൂടുതല് നല്ല മനുഷ്യനാകാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിശബ്ദ സംഭാഷണമായി, കാലത്തെയും തലമുറകളെയും അതിജീവിച്ച് ഇന്നും തുടരുകയാണ്.
(ലേഖകന്റെ ഫോൺ: 9995361657)