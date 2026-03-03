മലയാള ഭാഷാ ബിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പ്

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
മലയാള ഭാഷാ ബിൽ പാസാക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഭാഷാപരമായ തീരുമാനം മാത്രമല്ല; കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും അവരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ്. അതിനാൽ ഈ ബിൽ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
തമിഴ്നാട്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഷകളെ ഔദ്യോഗിക ഭരണഭാഷയായി ഉറപ്പിച്ച് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിനും അതേ അവകാശം സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ, ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ, പൊതുസേവനങ്ങൾ എന്നിവ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ഭരണകൂടം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സുലഭമാകും. ജനങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഇടയിലെ ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ വ്യക്തവും സുതാര്യവും ഫലപ്രദവുമായി മാറും. ഭരണവും വിദ്യാഭ്യാസവും മാതൃഭാഷയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം സ്വാഭാവികമായി വർധിക്കും. പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഭാഷയോടുള്ള ആത്മബന്ധം ശക്തമാവുകയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ആഴത്തിലാകുകയും ചെയ്യും.
ഭരണഘടനയിലെ 345ാം അനുഛേദം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മലയാളത്തെ പൂർണമായും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി പൂർണമായും സാധുവാണ്.
അതേസമയം, മലയാള ഭാഷാ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും പൂർണമായും മലയാളത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന് സമയം കൂടാതെ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഭരണ രേഖകൾ, നിയമങ്ങൾ, മാനുവലുകൾ, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ക്രമബദ്ധമായി പുതുക്കേണ്ടിവരും. ഘട്ടംഘട്ടമായ നടപ്പാക്കലില്ലെങ്കിൽ താത്കാലിക ഭരണ തടസങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമ, സാങ്കേതിക, ഭരണ മേഖലകളിൽ വിവർത്തന സംബന്ധമായ വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടാകാം. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ, വൈദ്യശാസ്ത്രം, എൻജിനീയറിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് ആഗോള പ്രാധാന്യം തുടരുന്നുണ്ട്. പൂർണമായ മലയാളവത്കരണം വിദ്യാർഥികളുടെ അന്തർദേശീയ അക്കാദമിക് സാധ്യതകളെയും തൊഴിൽ സാധ്യതകളെയും ബാധിക്കാമെന്ന ആശങ്ക ചിലർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
മലയാളത്തെ നിർബന്ധമായ ആദ്യ ഭാഷയാക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്കൃതമോ മറ്റ് ഭാഷകളോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാമെന്ന അഭിപ്രായവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കന്നഡയും തുളുവും സംസാരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് പോലുള്ള അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ കർശനമായ നടപ്പാക്കൽ സാമൂഹിക അസൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ ആശങ്കകളൊന്നും നിയമം വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമാകരുത്; മറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ചട്ടങ്ങളുടെയും ഘട്ടംഘട്ടമായ നടപ്പാക്കലിന്റെയും മുഖേന പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. ശക്തമായ വിവർത്തന സംവിധാനം, ആവശ്യമായിടത്ത് ബഹുഭാഷാ പിന്തുണ, അതിർത്തി ജില്ലകൾക്കായി പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ നടപ്പാക്കൽ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സംഘടനകളും സിവിൽ സമൂഹ ഗ്രൂപ്പുകളും തങ്ങളുടെ നിലപാട് സർക്കാരിനെയും ഗവർണറെയും വ്യക്തമായി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ബിൽ അനുഛേദം 345ന്റെ പിന്തുണയോടെ ഭരണഘടനാപരമായി സാധുവാണ്. പ്രായോഗിക ആശങ്കകൾ ചട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ബിലിൽ ഒപ്പുവച്ച് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നിയമ നിർമാണാധികാരത്തെയും സാംസ്കാരിക ഗൗരവത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയായിരിക്കും.
ബിൽ പാസാക്കണമെന്ന് ഗവർണറോട് അഭ്യർഥന
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും വാനോളം ഉയർത്തുന്ന മലയാള ഭാഷാ ബില്ലിൽ ഒപ്പിടണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സംസ്ഥാന ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ അർലേക്കറോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് കേരള എന്നതു മാറ്റി "കേരളം' എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് നന്ദി പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സന്ദർശിച്ച സാംസ്കാരിക നായകരും മലയാള ഭാഷാ ബിൽ അംഗീകരിക്കണമെന്ന നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും കീർത്തി കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബിൽ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്നതാണ്.
ആദ്യഭാഷ മലയാളമാക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റു ഭാഷകളെ ഇകഴ്ത്തി കെട്ടാനോ മാറ്റിനിർത്താനോ പാടില്ല. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകൾ യുവ ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മലയാളത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതര ഭാഷകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉടൻ പരിഹാരം കാണാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ശേഷം വേണം നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ.
അതിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ചട്ടങ്ങളുടെയും പടിപടി യായുള്ള നടപ്പാക്കലും മുഖേന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ശക്തമായ വിവർത്തന സംവിധാനം, ആവശ്യമായിടത്ത് ബഹുഭാഷാ പിന്തുണ, അതിർത്തി ജില്ലകൾക്കായി പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഒരുക്കി ബിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.