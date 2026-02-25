എഐ യുഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യുവജന സമ്പത്ത്

പ്രത്യേക ലേഖകൻ
ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) പ്രയാണത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഫെബ്രുവരി 16ന് "ഇന്ത്യ- എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടി 2026' ആരംഭിച്ചത്. ഭാവി സ്വപ്നം എന്നതിലുപരി, ജോലികളെയും ഉപജീവന മാർഗങ്ങളെയും മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിവർത്തന ശക്തിയായി ഈ ഉച്ചകോടി എഐയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ യുവജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ, 65 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ 35 വയസിൽ താഴെയുള്ളവരാണ്. ഈ ജനസംഖ്യാ ശക്തിയെ ഇത് സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ എൻജിനാക്കി മാറ്റുന്നു.
നിഷ്ക്രിയമായ പഠനത്തിൽ നിന്ന് സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ ഈ ഉച്ചകോടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. തൊഴിൽക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും ഉത്പാദനക്ഷമത കൂട്ടാനും ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് എഐ അധിഷ്ഠിത കരിയറുകളിലേക്ക് സുഗമമായ പാലങ്ങൾ നിർമിക്കാനുമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ചുകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പിച്ചുകൾ, തത്സമയ പരിഹാര പ്രദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രായോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ യുവ നവീനാശയക്കാർ അജൻഡയെ നയിച്ചു. 2030ഓടെ ഏകദേശം 2 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ്സ്, ഗെയിമിങ്, കോമിക്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വളർന്നുവരുന്ന മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തേജകമാണ് ഈ ഉച്ചകോടി.
ഇന്ത്യയുടെ വിപുലമായ പ്രതിഭാ സമ്പത്തിന് മുന്നിൽ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തന അവസരമായി എഐ മാറുകയാണ്. തൊഴിൽ മേഖലയെ പുനർനിർമിക്കുന്നതിലൂടെ, എഐ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ചയ്ക്കുള്ള വഴികൾ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ചയുമായും പ്രതിഭ വികാസവുമായും സംയോജിപ്പിച്ച് യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങളും നൈപുണ്യവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഉപാധിയായാണ് ഇന്ത്യ എഐയെ കാണുന്നത്.
ആവശ്യകത വർധിക്കുന്നു
എഐ നൈപുണ്യങ്ങൾക്കും ജോലികൾക്കുമായി വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളുടെ അവസരങ്ങളെ പുനർനിർണയിക്കുന്നു. 2023 ജനുവരി മുതൽ 2025 മാർച്ച് വരെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ എഐ സംബന്ധമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ മൊത്തം ഒഴിവുകളുടെ 2.9%ൽ നിന്ന് 6.5% ആയി വർധിച്ചു. എഐ നൈപുണ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യം എഐ ഇതര ജോലികളേക്കാൾ 75% വേഗത്തിൽ വളരുന്നു. ഈ മാറ്റം ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ വിപണിയിലെ ഘടനാപരമായ പരിവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു- ഡിജിറ്റൽ പ്രാവീണ്യം, നൂതന സാങ്കേതിക ശേഷി, വിവിധ മേഖലകളിലെ വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണിത്.
യുവജന നൈപുണ്യം
എഐയെ ഒരു തന്ത്രപരമായ തൊഴിൽ ദാതാവായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് 2026-27ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് എഐ നൈപുണ്യ വികസനത്തിലും പ്രതിഭകളെ വളർത്തുന്നതിലുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. ആനിമേഷൻ, ഗെയിമിങ്, ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം, ഇമ്മേഴ്സീവ് മീഡിയ തുടങ്ങിയ എഐ അധിഷ്ഠിത മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന "ഓറഞ്ച് ഇക്കോണമി'ക്ക് ബജറ്റ് മുൻഗണന നൽകി. 15,000 സ്കൂളുകളിലും 500 കോളെജുകളിലും "എഐ-അലൈൻഡ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ലാബുകൾ' സ്ഥാപിക്കാൻ മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്നോളജീസിന് ബജറ്റ് പിന്തുണ അനുവദിച്ചു. ഈ സംരംഭം 20 ലക്ഷം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എഐയും അനുബന്ധ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ജോലികളെയും നൈപുണ്യ ആവശ്യകതകളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്താനും വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സംരംഭകത്വ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താനുമായി ഒരു "എജ്യൂക്കേഷൻ ടു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി' ബജറ്റ് നിർദേശിച്ചു.
എഐ പ്രവേശനം ജനാധിപത്യവത്കരിക്കുന്നു
പ്രതിഭാ സമ്പത്തിനുള്ളിലെ അവസരങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തുല്യമായ പ്രവേശനം ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യ എഐ മിഷന് കീഴിൽ എഐ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള 38,000 ജിപിയുകൾക്ക് പുറമെ 20,000 ഹൈ- എൻഡ് ജിപിയുകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുമായി ഗവൺമെന്റ് 10,300 കോടിയിലധികം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിന് 65 രൂപ എന്ന സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകുന്ന ഈ കംപ്യൂട്ട് ആക്സസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും യുവ നവീനാശയക്കാർക്കും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുന്നിലുള്ള തടസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു.
എഐ അവസരങ്ങൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രതിഭകൾക്ക് പ്രാപ്യമാണെന്നും ഇന്ത്യ ഉറപ്പാക്കുന്നു. 58,000ത്തിലധികം ജിപിയുകളിലേക്കുള്ള ആസൂത്രിതമായ വിപുലീകരണം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നവീനാശയത്തിനും എഐ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യാപകമായ പങ്കാളിത്തത്തിനുമുള്ള ദേശീയ പ്രതിബദ്ധതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രതിഭാ സമ്പത്ത് വളർത്തിയെടുക്കൽ
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രൊഫഷണൽ നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയിലുടനീളം ഏകോപിപ്പിച്ച ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സമഗ്രമായ ഒരു എഐ പ്രതിഭാ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്. ഈ സംരംഭങ്ങൾ യുവാക്കളെ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ അടിസ്ഥാനപരവും ഇടത്തരവും നൂതനവുമായ എഐ ശേഷികളാൽ സജ്ജമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
സ്കൂളുകളിൽ എഐ
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഡിജിറ്റൽ, എഐ സാക്ഷരതയെ അത്യാവശ്യമായ കഴിവുകളായി മുൻഗണന നൽകുന്നു. അടുത്ത തലമുറയെ സജ്ജമാക്കാൻ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ തലങ്ങളിലും കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിങ്കിങ്ങും എഐ ആശയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ നവീനാശയ സംസ്കാരം വളർത്തുകയും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ ആഗോള എഐ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഭാവി സജ്ജരായ പങ്കാളികളായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിങ്കിങ് (എഐ ആൻഡ് സിടി) സംരംഭം പഠന- ചിന്താ- ബോധന രീതികളെ പുനർനിർവചിക്കുന്നു; ഇത് ഗ്രേഡ് 3 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും ക്രമേണ "പൊതുനന്മയ്ക്കായുള്ള എഐ' എന്നതിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ "യൂത്ത് ഫോർ ഉന്നതി വിത് എഐ' സംരംഭം നാഷണൽ ഇ- ഗവേണൻസ് ഡിവിഷനുമായി ചേർന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്; ഇത് 8 പ്രധാന മേഖലകളിലായി പ്രായോഗിക എഐ പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
യുവാ എഐ ഫോർ ഓൾ 11 ഭാഷകളിൽ (അസമീസ്, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, ഹിന്ദി, കന്നഡ, മലയാളം, മറാത്തി, ഒഡിയ, പഞ്ചാബി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്) സൗജന്യ ദേശീയ എഐ സാക്ഷരതാ കോഴ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദിക്ഷ (DIKSHA), ഐ- ഗോട്ട് കർമയോഗി (iGOT Karmayogi), ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽസ് പ്രൈം (FutureSkills Prime) എന്നിവ വഴി ലഭ്യമായ ഇത് ഒരുകോടി പൗരന്മാരെ അടിസ്ഥാന എഐ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
തൊഴിലധിഷ്ഠിതം, വ്യവസായ സൗഹൃദം
കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഇന്ത്യ മിഷൻ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിൽ എഐയെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, എച്ച്സിഎൽ ടെക്നോളജീസ്, നാസ്കോം എന്നിവരുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ 2025 ഡിസംബറോടെ 1.34 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സോർ സംരംഭത്തിൽ എൻറോൾ ചെയ്തു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ #SkilltheNation ചലഞ്ചിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഇത് എഐ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നു. അത് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുള്ള ടെക് മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ഐടി മന്ത്രാലയവും നാസ്കോമും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽസ് പ്രൈം സംരംഭം എഐ, ബിഗ് ഡാറ്റ, ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്, മറ്റ് വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ നൈപുണ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 25.3 ലക്ഷത്തിലധികം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പഠിതാക്കളും 3,000ലധികം കോഴ്സുകളുമുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ഉത്പാദനക്ഷമതയും വർധിപ്പിച്ച് തൊഴിൽശക്തിയുടെ പരിവർത്തനത്തിന് നേരിട്ട് സംഭാവന നൽകുന്നു.
നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ ഹബ് നൈപുണ്യ വികസനത്തെ ഒരു ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇത് പഠിതാക്കളുടെ വിവിധ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് പ്രാഥമികതലം മുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് തലം വരെയുള്ള എഐ, മെഷീൻ ലേണിങ് കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നു.
ഇന്ത്യഎഐ മിഷന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യഎഐ ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽസ് ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര, പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഫെലോഷിപ്പുകളിലൂടെയും പ്രത്യേക നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്സുകളിലൂടെയും ഒരു മികച്ച എഐ ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. 2025 ഡിസംബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 500 പിഎച്ച്ഡി സ്കോളർമാരെയും 5,000 ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളെയും 8,000 ബിരുദധാരികളെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ടയർ 2/3 നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച 27 കേന്ദ്രങ്ങളും 27 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഐടിഐകളിലും പോളിടെക്നിക്കുകളിലും അധികമായി അനുവദിച്ച 174 ലാബുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യഎഐ ഡാറ്റ ആൻഡ് എഐ ലാബുകൾ, എഐ കോഴ്സുകൾക്കും ഡാറ്റാ ക്യുറേഷൻ, അനോട്ടേഷൻ, ക്ലീനിങ്, അപ്ലൈഡ് ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നിവയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നു.
അൽഗോരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങളിലേക്ക്
ഗണ്യമായ പൊതുജന സ്വാധീനം നൽകുന്ന എഐ നിർമിക്കുന്നതിൽ ശക്തമായ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ യുവജന പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തി. ""അൽഗോരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങളിലേക്ക്'' എന്ന സെഷനിൽ കംപ്യൂട്ട്, മോഡലുകൾ, ഡാറ്റ എന്നിവയെ പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളാക്കി മാറ്റി യഥാർഥ ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ എഐ മിഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി എസ്. കൃഷ്ണൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു. ആരോഗ്യം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, നിർമാണം എന്നീ മേഖലകളിൽ 600ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും കമ്പനികളും എഐ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതോടെ, വിപുലീകരിക്കാവുന്ന ഉപയോഗ കേസുകളിലും പൊതുമേഖലയിലെ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങളിലും നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം യുവ നവീനകർത്താക്കൾക്ക് ഈ ഉച്ചകോടി നൽകുന്നു.
"യുവൈ' ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് ചലഞ്ച്
ഇന്ത്യഎഐ മിഷന് കീഴിലുള്ള പ്രധാന സംരംഭമായ YUVAi ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് ചലഞ്ച് ജനങ്ങൾ, ഭൂമി, പുരോഗതി എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എഐ പരിഹാരങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ 13– 21 വയസിനിടയിലുള്ള യുവ നവീനകർത്താക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു. 38 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2,500ലധികം അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യം, കൃഷി, കാലാവസ്ഥാ അതിജീവനം, ലഭ്യത, ഡിജിറ്റൽ വിശ്വാസം, സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന 70 ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ടീമുകളെ ഈ ചലഞ്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വിജയികളായ ടീമുകൾക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക പുരസ്കാരങ്ങളും മെന്റർഷിപ്പ്, ഇൻകുബേഷൻ, വ്യവസായ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഘടനാപരമായ പിന്തുണയും ലഭിച്ചു.
എഐ ബൈ ഹെർ ഗ്ലോബൽ ഇംപാക്റ്റ് ചലഞ്ച്
ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഐ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ സ്ത്രീകളെയും യുവ നവീനകർത്താക്കളെയും എഐ ബൈ ഹെർ ഗ്ലോബൽ ഇംപാക്റ്റ് ചലഞ്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരകർ മുതൽ ഡീപ്-ടെക് സ്ഥാപകർ വരെയുള്ള പങ്കാളികൾ വിശ്വാസം, മേഖല തിരിച്ചുള്ള രൂപകല്പന, ശക്തമായ ഡിജിറ്റൽ പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ എഐക്ക് എങ്ങനെ ഗണ്യമായ സാമൂഹിക ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന 150 എഐ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി സമർപ്പിത ശേഷി വികസന പരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്, വെറും പ്രാപ്യതയിൽ നിന്ന് വേഗതയിലേക്കുള്ള ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.
2047ഓടെ വികസിത ഭാരതം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പാതയിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ, ഇപ്പോൾ 50 ശതമാനത്തിലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും മെട്രൊ നഗരങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിന്നാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്; നവീനാശയങ്ങൾ മെട്രൊ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണയെ ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
ഉപസംഹാരം
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ യുഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യുവജന സമ്പത്ത് ഒരു നിർണായക ശക്തിയായി ഉയർന്നുവരുന്നു. സുസ്ഥിരമായ നയപരമായ പിന്തുണ, വലിയ തോതിലുള്ള നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭങ്ങൾ, ജനാധിപത്യവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയിലൂടെ രാജ്യം അതിന്റെ ജനസംഖ്യാപരമായ നേട്ടത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരക്ഷമതയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാ ആവാസവ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നവീനാശയങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഐ സ്വീകാര്യത, വ്യവസായ മേഖലയുമായുള്ള ഒത്തുചേരൽ എന്നിവ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഫലധിഷ്ഠിതവുമായ വളർച്ചയെ നയിക്കാൻ എങ്ങനെ ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടി- 2026 അടിവരയിടുന്നു.