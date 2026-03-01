മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ പേരിൽ മനുഷ്യർ ചേരിതിരിയുന്ന കാലത്ത്, സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും വലിയ പാഠങ്ങൾ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് കേരളം. അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു ദൃശ്യം ഈ സത്യത്തെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് ഇവിടെ വിലയെന്നും, ആപത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ഓടിയെത്തുന്നത് ജാതി നോക്കിയല്ലെന്നും ഈ കൊച്ചു കേരളം വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോഴോ പ്രയാസമനുഭവിക്കുമ്പോഴോ അയാളുടെ മതം ഏതാണെന്ന് ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല. മറിച്ച്, ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന ലളിതമായ തത്വത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സെക്യുലർ ഫാബ്രിക് അഥവാ മതേതര ചട്ടക്കൂട് നിലനിൽക്കുന്നത്.
ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും, പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് പന്തലിടുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു അപൂർവ കാഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മണ്ണ് എന്നും തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കേരളം വിശ്വസിക്കുന്നത് 'മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ്' എന്ന ദർശനത്തിലാണ്. അയൽക്കാരന്റെ വിശപ്പറിയുന്നവൻ, അവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ജാതി നോക്കാതെ ഓടിയെത്തുന്നവൻ - ഇതാണ് മലയാളി. വിഭജനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഈ മണ്ണിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ്.
നമ്മുടെ തെരുവുകളും വീടുകളും വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും കഥകളാണ്. യഥാർഥ 'കേരള സ്റ്റോറി' എന്നത് ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള ഈ ജീവിതമാണ്. വർഗീയതയുടെ വിഷപ്പുക ഏൽക്കാതെ, സ്നേഹത്തിന്റെ തണലിൽ നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാം. കാരണം, ഇവിടെ മനുഷ്യനാണ് വലുത്, മനുഷ്യത്വമാണ് നമ്മുടെ മതം.