Special Story
ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: വാട്ട് എ ടൈമിങ്! തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം നിന്നു കത്തും | Video
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണത്തിലൂടെ ഈ കേസും യു ടേൺ അടിച്ച് യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ചെന്നു മുട്ടുന്നു | Podcast
Summary
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലച്ച ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിധി വീണ്ടും ചർച്ചകളിലേക്ക് വരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഈ വിവാദം പൊടിതട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ സിപിഎം, കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണികളുടെ നിലപാടുകൾ എന്താകും? സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസും തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റും പുതിയ വഴിത്തിരിവുകളിലേക്ക്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, വിശ്വാസവും രാഷ്ട്രീയവും നേർക്കുനേർ പോരാടുന്ന ഈ സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യം ആർക്ക് ഗുണകരമാകും? ചെകുത്താനും കടലിനും നടുവിലായ ഇടതുപക്ഷവും, സുവർണാവസരം തേടുന്ന ബിജെപിയും, പ്രതീക്ഷയോടെ കോൺഗ്രസും. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസും യുവതീ പ്രവേശനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്? അറിയാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ.