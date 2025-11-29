എന്തു കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മൂല്യമേറിയ താരമാകുന്നു?

ജീവിത വിജയം ആഗ്രഹിക്കാത്തവര് ആരും തന്നെയുണ്ടാകില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തില് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നതെന്നു നമ്മള് ആഴത്തില് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? അതിന്റെ കാരണം പലത് ഉണ്ടാകാം. ആ പല കാരണങ്ങളിലൊന്ന് തീര്ച്ചയായും പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അഭാവം ആയിരിക്കും. ജീവിതത്തില് പ്ലാനിങ്ങിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചു പറയുകയാണ് ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും വ്യവസായിയുമായ ജാക്ക് മാ.
ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവരുടെ ഓരോ ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി മുന്കൂട്ടി തയാറാക്കാറില്ല. പലരുടെയും ഓരോ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് സ്മാര്ട്ട്ഫോണില് നിന്നാണ്. ഇത്തരത്തില് ഫോണ് നോക്കി കൊണ്ട് ദിനം ആരംഭിക്കുന്നവര് മിക്കവാറും പ്ലാനിങ്ങ് ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് അവരുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാന് ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇത്തരക്കാരുടെ ദിവസത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമും, ഫേസ്ബുക്കും, വാട്സ് ആപ്പും, യുട്യൂബും ഒക്കെയാണ്. എന്നാല് നമ്മള് മനസിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിജയത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ്.
നമ്മള് രാവിലെ ഫോണില് നോക്കിയാണ് എഴുന്നേല്ക്കുന്നതെങ്കില് ഉറപ്പായും 10 റീല്സും, 5 വിഡിയോകളും, 3 മീമുകളും, 5 വാട്സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും കണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോള് ആ ദിവസത്തിന്റെ നല്ലൊരു സമയം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറിയ സമയങ്ങളാണ് പിന്നീട് ജീവിതത്തെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.
നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിജയിയായ ഒരു അത്ലറ്റിന്റെയും, സിനിമാ താരത്തിന്റെയും, ബിസിനസുകാരന്റെയും, സയന്റിസ്റ്റിന്റെയുമൊക്കെ ജീവിതം. അവര് എഴുന്നേല്ക്കുന്നത് ഓരോ ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് അറിയുമോ ലോക പ്രശസ്ത ഫുട്ബോള് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ രാവിലെ എഴുന്നേല്ക്കുമ്പോള് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദിവസത്തെ ഓരോ മണിക്കൂറും എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കും. എപ്പോഴൊക്കെ വ്യായാമം ചെയ്യണമെന്നും, എപ്പോഴൊക്കെ വിശ്രമിക്കണമെന്നും റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണമെന്നും വരെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള താരമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എണ്ണയിട്ട മെഷിന് കണക്കെ അദ്ദേഹം ഫുട്ബോള് മത്സരത്തില് കളിക്കുന്നത്.
വിജയികള് ഒരിക്കലും സ്മാര്ട്ട് ആയി ജനിച്ചവരല്ല. പക്ഷേ അവര് സ്ട്രെക്ചേഡ് (structured) ആണ്. അവരുടെ ഓരോ മണിക്കൂറും എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അവര് മുന്കൂട്ടി പദ്ധതിയിടുന്നു. ഒരു ഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നു.
നമ്മളില് ചിലര് വിജയിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ബുദ്ധിയില്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ല. പക്ഷേ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ്. ഒരു ദിവസമോ, ഒരു മാസമോ, ഒരു വര്ഷമോ മുന്കൂട്ടി പ്ലാന് ചെയ്യാന് നമ്മള്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില് നമ്മളുടെ പ്ലാന് എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നു ആ ദിവസത്തെ, ആ മാസത്തെ, ആ വര്ഷത്തെ സാഹചര്യം തീരുമാനിക്കും. അത് ഒരുപക്ഷേ നമ്മള്ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണമെന്നുമില്ല.
പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ബ്രെയ്നിന് ഒരു മാപ്പ് (ഭൂപടം) കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ അബദ്ധങ്ങള് ഒഴിവാക്കണമെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള് കൃത്യതയോടെ ചെയ്യണമെന്നും പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കും.
നമ്മള് സ്കൂളില് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയാറെടുക്കുന്നത് ഓര്മയില്ലേ. നാളെ പരീക്ഷയാണെങ്കില് നമ്മള് ഇന്ന് തീര്ച്ചയായും പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി പഠിക്കും. ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്കായിരിക്കും. അതുപോലെയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസവും. നാളെ അല്ലെങ്കില് അടുത്തയാഴ്ച പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും ഈ ആഴ്ചയും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ജീവിതത്തില് വിജയം കൈവരിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പ്.
നമ്മളില് പലരും പറയുന്നതായി ഞാന് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ' സ്ട്രെസ് ' അനുഭവിക്കുന്നു എന്നത്. ഒരുപാട് ജോലികള് ചെയ്യാനുള്ളതു കാരണം ജീവിതത്തില് ഭയങ്കര ' സ്ട്രെസ് ' അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്നാല് ഞാന് പറയും. അവര് ' സ്ട്രെസ് ' അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ജോലികള് ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടല്ലെന്ന്. മറിച്ച് ആ ജോലികള് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അവര്ക്ക് അറിയാന് സാധിക്കാത്തതു കാരണമാണ്.
പ്ലാനിങ്ങിന് ആപ്പ് വേണ്ട
ഒരു ദിവസം പ്ലാന് ചെയ്യാന് നമ്മള്ക്ക് മണിക്കൂറുളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അല്ലെങ്കില് ഒരു മൊബൈല് ആപ്പ് ആവശ്യമില്ല. പകരം ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി. നാളെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നതും ചെയ്യാന് പാടില്ലാത്തതും ഇന്ന് പ്ലാന് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കില് നാളെ രാവിലെ 10 മിനിറ്റ് മതി ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അഥവാ രൂപരേഖ തയാറാക്കാന്. ഓര്ക്കുക പ്ലാനിങ് ഇല്ലെങ്കില് നിങ്ങള് ജീവിക്കുന്നില്ല. പകരം നിങ്ങള് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്ന് ജീവിതം പാഴാക്കുകയാണ്. അത് ജീവിതത്തെ ' ആവറേജ് ' ആക്കി മാറ്റും.
പ്ലാനിങ്ങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം?
ഒന്ന്: ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട 3 കാര്യങ്ങള് കുറിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് തലയിൽ വയ്ക്കരുത്. പകരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി.
ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് അവയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് ക്രമമായി എഴുതുക. ഇന്ന് ഞാന് എന്റെ മുറി വൃത്തിയാക്കും. അല്ലെങ്കില് ഇ-മെയ്ലിനു മറുപടി നല്കും. അതുമല്ലെങ്കില് വീടിനു പുറത്ത് പോകാനും പര്ച്ചേസ് ചെയ്യാനും സമയം കണ്ടെത്തും. ഇതായിരിക്കാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്. അവ എഴുതി വയ്ക്കുക. എഴുതി വച്ച കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുമെന്ന് അഥവാ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കാരണം നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തില് വിജയം കൊണ്ടുവരുന്നത്.
രണ്ട്: ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒയെ പോലെ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യുക. ഓര്മിക്കുക ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത സമയം എപ്പോഴും പാഴായ സമയമാണ്.
മൂന്ന്: ഓരോ ദിവസത്തിന്റെയും തുടക്കത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യങ്ങള് ആദ്യം ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മളുടെ ബ്രെയ്ന് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മള് കൂടുതല് ഊര്ജസ്വലരും ഉന്മേഷവാന്മാരും ആയിരിക്കും. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയും ചെയ്തു തീര്ക്കാന് നമ്മള്ക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
നാല്: ഒരു ദിവസം പ്ലാന് ചെയ്യുമ്പോള് കുറച്ചു സമയം വിശ്രമിക്കാന് മാറ്റിവയ്ക്കുക. കഠിന ജോലി ചെയ്യുമ്പോള് നമ്മള് ക്ഷീണിതരാകും. അതിനാല് ഒരു ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയും പ്ലാന് തയാറാക്കണം. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനും, ചെറിയ ദൂരം നടക്കാനുമൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണം. അതിലൂടെ നമ്മള്ക്ക് ഊര്ജം വീണ്ടെടുക്കാന് സാധിക്കും.
അഞ്ച്: ഓരോ ദിവസവം നമ്മള് കിടക്കാന് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു റിവ്യു നടത്തണം. ഇന്ന് ഞാന് എന്ത് ചെയ്തു. ഇന്ന് ഞാന് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്താണ് ? നാളെ എനിക്ക് എപ്രകാരം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാന് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ. ഇത്തരത്തില് ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്നതിലൂടെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും. ജീവിതത്തില് വലിയ വിജയം നേടിയവരൊക്കെ ഇപ്രകാരം സ്വയം പരിശോധന നടത്തുന്നവരാണ്.