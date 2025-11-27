പുടിന് സമം പുടിൻ മാത്രം

സോവിയറ്റ് ഏകാധിപതി ജോസഫ് സ്റ്റാലിനു ശേഷം റഷ്യയില് കൂടുതല് കാലം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡ്മിര് പുടിന്. 2024 മാര്ച്ചില് പുടിന് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റായി അഞ്ചാം തവണയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോള് പുടിന് 73 വയസ്സുണ്ട്. റഷ്യയില് പുടിന്റെ ഭരണത്തെ എതിര്ത്തിരുന്നവര് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോള് ആരുമില്ല. 2036 വരെ അധികാരത്തില് തുടരാന് പുടിനു സാധിക്കും. അതില് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തടയാന് ആര്ക്കും സാധിക്കുകയുമില്ല.
1999 ഡിസംബര് 31.
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് ബോറിസ് യെല്സിന് രാജിവയ്ക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
' പുതിയ രാഷ്ട്രീയക്കാര്, പുതിയ മുഖങ്ങള്, ബുദ്ധിമാന്മാരായ, ശക്തരും, ഊര്ജ്ജസ്വലരുമായ ആളുകള് ' നേതൃത്വത്തിലേക്കു വരണമെന്നു ടെലിവിഷൻ പ്രസംഗത്തിൽ യെല്സിന് പറഞ്ഞു. വ്യാപകമായ അഴിമതിക്കും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുമിടയില് യെല്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന് ജനപ്രീതി നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1991ല് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തിന് യെല്സിന് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം നേതൃത്വം നല്കിയിരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് നിന്ന് സ്വതന്ത്ര വിപണിയിലേക്കു മാറി റഷ്യ. യെല്സിന്റെ ഭരണകാലം റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മോശം കാലഘട്ടമായിരുന്നു.
യെല്സിന്റെ പിന്ഗാമിയായി എത്തിയ പുടിന് ആക്റ്റിങ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റതിനു ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞത് ' അധികാര ശൂന്യത ഉണ്ടാകില്ല ' എന്നാണ്. അതോടൊപ്പം ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. ' നിയമത്തിന്റെയും റഷ്യന് ഭരണഘടനയുടെയും പരിധികള് മറികടക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും തകര്ക്കപ്പെടും ' എന്നാണ് പുടിന് പറഞ്ഞത്.
മദ്യപാനിയായിരുന്ന യെല്സിന്റെ ക്രമരഹിതമായ ജീവിതത്തിനു നേര്വിപരീതമായിരുന്നു പുടിന്. ആരോഗ്യ കാര്യത്തില് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നല്കിയിരുന്ന പുടിന് പെട്ടെന്നു തന്നെ റഷ്യയില് ജനപ്രീതിയാര്ജ്ജിക്കാനും തുടങ്ങി. കാഴ്ചയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും കാര്ക്കശ്യം പുലര്ത്തിയിരുന്നു ജൂഡോ ബ്ലാക്ക് ബെല്റ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള പുടിന്.
സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ചാരസംഘടനയായ കെജിബിയുടെ ഏജന്റായിരുന്ന പുടിന് 1999 ഓഗസ്റ്റിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. 1999 അവസാനത്തോടെ പുടിന് ആക്റ്റിങ് പ്രസിഡന്റുമായി. ചെച്നിയയിലെ യുദ്ധത്തിനെതിരായ പുടിന്റെ കര്ക്കശമായ നിലപാട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനു നേടിക്കൊടുത്ത ജനപ്രീതി ചെറുതായിരുന്നില്ല.
2000 മാര്ച്ചില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്, ആദ്യ റൗണ്ടില് തന്നെ ഏകദേശം 53% വോട്ട് നേടിയ ശേഷം പുടിന് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
കാഠിന്യം നിറഞ്ഞ ബാല്യം
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് റഷ്യക്കാര് മരിച്ച രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ച് ഏഴ് വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം 1952ലാണ് പുടിന് ജനിച്ചത്. സൈനികനായിരുന്നു പുടിന്റെ പിതാവ്. ഗ്രനേഡ് സ്ഫോടനത്തില് അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചു. അമ്മയെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയില്ല. കാഠിന്യം നിറഞ്ഞ ബാല്യകാലമായിരിക്കാം പുടിനില് അതിജീവനത്തിനായുള്ള അഭിരുചിയെ വളര്ത്തിയെടുക്കാന് സഹായിച്ചത്. 12ാം വയസില് പുടിന് ജൂഡോ പഠിക്കാന് ചേര്ന്നു. അവിടെ വച്ച് പുടിന് തന്റെ ചിരകാല സുഹൃത്തുക്കളിലൊരാളായ അര്ക്കാഡി റോട്ടന്ബെര്ഗിനെ കണ്ടുമുട്ടി. പുടിന്റെ സ്കൂള് അധ്യാപികയായ വെരാ ഗുരേവിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജര്മന് പഠിപ്പിച്ചത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് വലിയ പങ്കു വഹിച്ചു.
ചാരന്റെ റോളിലേക്ക്
1973ല്, സോവിയറ്റ് ടെലിവിഷനിലാണ് ആദ്യമായി വളരെ ജനപ്രിയമായ ' സെവന്റീന് മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ' എന്ന മിനി സീരീസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന നാളുകള് പശ്ചാത്തലമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു സീരീസ്. അതിലെ നായകന് മാക്സ് ഓട്ടോ വോണ് സ്റ്റിയര്ലിറ്റ്സ്, നാസി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന ഒരു രഹസ്യ ചാരനായിരുന്നു.
സോവിയറ്റ് ഇന്റലിജന്സ് ഏജന്സിയായ കെജിബിയുടെ അന്നത്തെ തലവനായ യൂറി ആന്ഡ്രോപോവ് ഒരു പ്രചാരണ പദ്ധതിയായി ഈ പരമ്പരയെ കമ്മിഷന് ചെയ്തു. ജെയിംസ് ബോണ്ട് പാശ്ചാത്യ പ്രേക്ഷകരില് ചെലുത്തിയതു പോലെ സോവിയറ്റ് പ്രേക്ഷകരില് ഈ പരമ്പരയ്ക്കു സമാനമായ സാംസ്കാരിക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു.
പുടിന് ഒരിക്കലും ഈ പരമ്പരയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നാസി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു റഷ്യന് ചാരനെ കുറിച്ചുള്ള ' ദ ഷീല്ഡ് ആന്ഡ് ദ സ്വോര്ഡ് ' എന്ന സിനിമയാണ് രാജ്യത്തെ സേവിക്കാന് തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലെനിന്ഗ്രാഡ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്ന് നിയമത്തില് ബിരുദം നേടിയതിനു ശേഷം കെജിബിയില് പുടിന് ചേര്ന്നു.
ജര്മന് ഭാഷയില് പ്രാവീണ്യമുള്ള പുടിനെ 1985ല് കിഴക്കന് ജര്മനിയിലെ ഡ്രെസ്ഡനിലേക്ക് അയച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയന് കൈവശപ്പെടുത്തിയതിനാല്, കിഴക്കന് യൂറോപ്പിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പോലെ, കിഴക്കന് ജര്മനിയും മോസ്കോയ്ക്ക് വിധേയമായ ഒരു പാവ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. 1983ല് ഒരു സംഗീത പരിപാടിയില് കണ്ടുമുട്ടിയ ല്യൂഡ്മിലയെ പുടിന് വിവാഹം കഴിച്ചു. ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ട് പെണ്മക്കള്ക്കുമൊപ്പം പുടിന് കിഴക്കന് ജര്മനിയിലെ ഡ്രെസ്ഡനില് താമസിച്ചു. മോസ്കോയിലെ കെജിബി ആസ്ഥാനവും സ്റ്റാസി രഹസ്യ പൊലീസിലെ അവരുടെ കിഴക്കന് ജര്മന് സഹപ്രവര്ത്തകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ളതായിരുന്നു പുടിന്റെ ചുമതലകള്.
കമ്മ്യൂണിസം തകരുന്നു
1989ല് എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു. അപ്പോള് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല് പദവിയിലായിരുന്ന പുടിന്, വിപ്ലവങ്ങള് പടരുകയും കിഴക്കന് ചേരിയിലുടനീളമുള്ള സര്ക്കാരുകള് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോള് കമ്മ്യൂണിസം തകരുന്നത് നേരില് കണ്ടു. ഇങ്ങനെ തകര്ന്ന സര്ക്കാരുകള് പലതും മോസ്കോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ബെര്ലിന് മതിലിന്റെ പതനത്തിനു ശേഷം ഒരു കൂട്ടം പ്രതിഷേധക്കാര് ഡ്രെസ്ഡെനിലെ കെജിബി ആസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി.
മുന്കാലങ്ങളില്, ഹംഗറിയിലും ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലും ഉണ്ടായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്താന് സോവിയറ്റ് നേതാക്കള് മടിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല് പരിഷ്കരണവാദിയായ പ്രസിഡന്റ് മിഖായേല് ഗോര്ബച്ചേവിന്റെ സമീപനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കിഴക്കന് ജര്മനിയില് പ്രതിഷേധങ്ങളോടു മൗനം പാലിക്കാനായിരുന്നു പുടിന് ലഭിച്ച നിര്ദേശം.
ജര്മന് തെരുവുകളില് ആഹ്ലാദപ്രകടനം അരങ്ങേറിയപ്പോള് പുടിന് കാര്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി വീക്ഷിച്ചു. ഭരണകൂടങ്ങള് എത്ര വേഗത്തില് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. സോവിയറ്റ് പതനം ഒരിക്കലും ആവര്ത്തിക്കാന് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അത് രൂപപ്പെടുത്തി. ശീതയുദ്ധത്തില് മോസ്കോയ്ക്കുണ്ടായ ദയനീയ പരാജയം നിരവധി റഷ്യക്കാരെ പോലെ പുടിനിലും ആഘാതമേല്പ്പിച്ചു.
തിരികെ റഷ്യയിലേക്ക്
1990 ജനുവരിയില്, 37 വയസ്സുള്ള പുടിന് റഷ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പോള് റഷ്യ. ഒരു കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റര്നാഷണലിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന മോസ്കോ അപ്പോള് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന് തകര്ന്നു. റഷ്യയും യുക്രെയ്നും ഉള്പ്പെടെ 15 റിപ്പബ്ലിക്കുകള് വേര്പിരിഞ്ഞു. മറുവശത്താകട്ടെ, അനിയന്ത്രിതമായ മുതലാളിത്തത്തിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ കുതിപ്പ് സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയ്ക്കു കാരണമായി. ജനങ്ങളെ ദാരിദ്രത്തിലേക്കു തള്ളി വിട്ടു. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബര്ഗില് തിരിച്ചെത്തിയ പുടിന് തന്റെ മുന് നിയമ പ്രഫസര് അനറ്റോലി സോബാക്കിന്റെ കീഴില് മേയറുടെ ഓഫിസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ലെയ്സണ് ആയി ജോലി ലഭിച്ചു. 1994ല് പുടിന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു.
സോബാക്ക് പുടിന്റെ മെന്ററായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണു പുടിന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങള് പഠിക്കുകയും ഉന്നത അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് പുടിന് തന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സോബാക്കിനെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളില് നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 2000-ല് സോബാക്കിന്റെ മരണം വരെ ഇരുവരും അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ചു.
1996ല് പുടിന് മോസ്കോയിലേക്ക് താമസം മാറി. അവിടെ വെച്ച് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബോറിസ് യെല്സിന്റെ ഉപദേശകരുടെയും വിശ്വസ്തരുടെയും സര്ക്കിളില് ഇടം നേടി. രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം, പുടിനെ ഫെഡറല് സെക്യൂരിറ്റി സര്വീസിന്റെ തലവനായി നിയമിച്ചു.
യെല്സിന് പുടിനെ തന്റെ പിന്ഗാമിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു. 1990കളുടെ മധ്യത്തോടെ റഷ്യയുടെ ഭരണവര്ഗമായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാര് (ഒളിഗാർക്ക്) പുടിന്റെ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള ഉയര്ച്ചയെ ആവേശത്തോടെയാണു പിന്തുണച്ചത്. ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു സംഭവവും പുടിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ രൂപപ്പെടുത്തി. അത് ചെച്നിയന് പോരാളികള്ക്കെതിരായ സൈനിക നടപടിയായിരുന്നു. പുടിനായിരുന്നു ഇതിനു മേല്നോട്ടം വഹിച്ചത്. ഇതില് റഷ്യ കൈവരിച്ച നേട്ടം പുടിന് ഒരു ഹീറോ പരിവേഷം ലഭിക്കാന് കാരണമായി.
അധികാരത്തിലേക്ക്
പരമ്പരാഗതമായി, ഡിസംബര് 31ന് രാത്രിയില്, പുതുവത്സരത്തിന് ഏതാനും മിനിറ്റ് മുമ്പ് റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട്. 1999-ഡിസംബര് 31 ലെ ആ വൈകുന്നേരം, ക്ഷീണിതനായ യെല്സിന് ദേശീയ ടെലിവിഷനില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അധികാരത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് കൈമാറുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പിന്നീട് ക്യാമറ പുടിനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.
''രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ അധികാരങ്ങള് ഇന്ന് എനിക്ക് കൈമാറി, ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അധികാര ശൂന്യത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു' പുടിന് പറഞ്ഞു.
അധികാരമേറ്റ് ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്കുള്ളില് പുടിന് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറി. യെല്സിനോടുള്ള വിശ്വസ്തത പുടിന് നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്തു. ദാരിദ്രത്തില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന റഷ്യയിലെ ജീവിത നിലവാരത്തെ ഉയര്ത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു പുടിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കാലം. പുരുഷന്മാരുടെ ആയുര്ദൈര്ഘ്യം 1994-ല് 57 വയസ്സായിരുന്നത് 2005-ല് 67 ആയും സ്ത്രീകളുടെ ആയുര്ദൈര്ഘ്യം 71-ല് നിന്ന് 77 ആയും ഉയര്ന്നു.
അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ആദ്യകാലത്ത്, ഭീകരതയ്ക്കെതിരേയുള്ള അമെരിക്കയുടെ പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം ചേരാന് പുടിനും താത്പര്യം പുലര്ത്തിയിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ചെച്നിയ വിഘടനവാദികള് പുടിന് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. 2001 സെപ്റ്റംബര് 11ലെ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോര്ജ്ജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷിനെ വിളിച്ച് യുഎസിനു പിന്തുണ അറിയിച്ച ആദ്യ രാഷ്ട്രത്തലവന് പുടിനായിരുന്നു. നാറ്റോയില് ചേരാന് പോലും പുടിന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ ലോക ക്രമത്തെ കുറിച്ചു വാഷിങ്ടണിന് അവരുടേതായ ആശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 2003ലെ യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇറാഖ് അധിനിവേശം, റഷ്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആഗോള സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ആഗോള സൂപ്പര് പവര് എന്ന നിലയില് തങ്ങളുടെ ശക്തി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള യുഎസിന്റെ ശ്രമത്തെ പുടിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
2004ല് യുക്രെയ്നില് റഷ്യന് അനുകൂല സ്ഥാനാര്ഥിയായ വിക്ടര് യാനുകോവിച്ചിന് അനുകൂലമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൃത്രിമം നടന്നതായി ആരോപിച്ച് ബഹുജന പ്രതിഷേധങ്ങള് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഓറഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവത്തെ, അയല്ക്കാരുടെ മേലുള്ള റഷ്യയുടെ സ്വാധീനം ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭരണമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പാശ്ചാത്യലോകത്തിന്റെ- പ്രത്യേകിച്ച് യുഎസിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്ന്നാണെന്നു പുടിനു മനസിലായി. ശീതയുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് വിരുദ്ധ സഖ്യമായി രൂപപ്പെട്ട നാറ്റോ, ക്രമേണ പുതിയ അംഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും റഷ്യയുടെ അതിര്ത്തികളിലേക്കു അടുക്കുകയും ചെയ്തു.
2011ല് ലിബിയയില് നാറ്റോ ' നോ ഫ്ളൈ സോണ് ' നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ റിബലുകള്ക്ക് സ്വാധീനം നേടാന് സഹായകരമായി അതുവഴി ലിബിയയിലെ ഏകാധിപതി മുഅമ്മര് ഗദ്ദാഫിയെ അട്ടിമറിക്കാനും കൊല്ലാനും റിബലുകള്ക്കു സാധിച്ചു. ഗദ്ദാഫിയുടെ മരണം പുടിനെ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥനാക്കി. ആ ശൈത്യകാലത്ത് പുടിന് വീണ്ടും അധികാരത്തില് വരാന് അവസരം നല്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൃത്രിമത്വം നടന്നതായി പരക്കേ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ പ്രതിഷേധിക്കാന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകള് മോസ്കോ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ബൊലോട്ട്നയ ചത്വരത്തില് ഒത്തുകൂടി. റഷ്യയിലെ നിരവധി നഗരങ്ങളെ പിടിച്ചുലച്ച ഈ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ആധുനിക റഷ്യന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചതും അമെരിക്കയും പാശ്ചാത്യ സമൂഹവുമാണെന്നു പുടിന് വിശ്വസിച്ചു.
യുക്രെയ്നുമായി പുടിന് സന്ധി ചെയ്യുമോ ?
പുടിനെ നന്നായി അറിയുന്നവര് ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല പുടിന് യുക്രെയ്ന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന്. യുക്രെയ്നുമായി ഒരു സമാധാന കരാറിന് പുടിന് തീരെ താത്പര്യമില്ല. എന്നാല് അമെരിക്കയുമായി പുടിന് താത്പര്യമുണ്ട്. വമ്പന് ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനു താത്പര്യമുണ്ട്. അമെരിക്കയും, റഷ്യയും, ചൈനയും ചേര്ന്ന് ലോകം ഭരിക്കണമെന്നാണ് പുടിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്ക്കും സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയായി ലോകത്തെ വിഭജിക്കണമെന്നാണു പുടിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലോകം റഷ്യയെ ഒരു മഹത്തായ രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും പുടിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
പുടിന്റെ സുരക്ഷ
കഴിഞ്ഞ 25 വര്ഷമായി റഷ്യയുടെ അധികാരം പുടിന്റെ കൈകളിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. മറ്റ് ലോക നേതാക്കളെ അപേക്ഷിച്ചു പുടിന്റെ സുരക്ഷ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സുരക്ഷയ്ക്കായി പുടിന്റെ വ്യാജന്മാരെ വരെ റഷ്യ രംഗത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒറിജിനല് പുടിന് ഏത് ? ഡമ്മി പുടിന് ഏത് എന്നു തിരിച്ചറിയാന് പോലും സാധിക്കാത്ത വിധമാണിത്.
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡമ്മി രൂപങ്ങളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം നിലവില് അജ്ഞാതമാണ്. എണ്ണം മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു രഹസ്യമാണ്. പുടിന്റെ വ്യാജന്മാരെ കുറിച്ചു ക്രെംലിനും അറിയാന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അത് ഒറിജിനല് പുടിന്റെ വളരെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിലുള്ളവര്ക്കു മാത്രം അറിയുന്ന രഹസ്യം കൂടിയാണ്.
എന്നാല്, യുക്രെയ്നിലെ മെയിന് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ഒഫ് ഇന്റലിജന്സ് മേധാവി കൈറില് ബുഡനോവിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്, പുടിനു കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഡമ്മികളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ്. യുക്രെയ്നിലെ പൂര്ണ തോതിലുള്ള റഷ്യന് അധിനിവേശത്തിനു ശേഷം, പുടിന് രോഗിയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റലിജന്സ് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുടിന് മരിച്ചാലും ലോകത്തിന് അക്കാര്യം ഉടനടി അറിയാന് സാധിക്കില്ല. സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ മരണം ആഴ്ചകളോളം, ഒരുപക്ഷേ മാസങ്ങളോളം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടും. അട്ടിമറി സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ക്രെംലിന് ഈ വിവരങ്ങള് പ്രത്യേകമായി മറച്ചുവെക്കുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റലിജന്സ് പറയുന്നത്. പുടിന്റെ ഡമ്മികള് ടിവി സ്ക്രീനുകളിലോ ചില അപ്രധാന മീറ്റിംഗുകളിലോ ആണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത്.