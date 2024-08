മാലിന്യം: വേണ്ടത് 'ആമ' ഇഴയും വേഗമല്ല, ചടുലമായ 'രക്ഷാ' നീക്കം

എംഎൽഎ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതി അംഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി. അതിലെ മേഘാലയ സന്ദർശനം മറക്കാവതല്ല. മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന്‍റെ മഹനീയ മാതൃകയാണ് കാരണം. രാജ്ഭവന് കുറച്ചകലെയായുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റ് കാണാനായി പോയി. മലപോലെ കുന്നുകൂടി മാലിന്യം. വൈകിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അവിടം തന്നെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു തരി പോലും ബാക്കിയില്ല. അന്നന്ന് ശേഖരിക്കുന്നത് അന്നന്നു തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി.

6 മാസ ജനകീയ ക്യാംപെയിനിലൂടെ കേരളത്തെ സമ്പൂർണ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് എന്നെ പഴയ ഓർമയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചത്. പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി കേരളം നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതിയാണിത്. കാരണം, അത്രമാത്രം അതിന്‍റെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ നാം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ടികളും സർവാത്മനാ പിന്തുണ അറിയിച്ചത് ഇതിന്‍റെ തെളിവാണ്. കേരളത്തിന്‍റെ പൊതുപ്രശ്നമായ മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനമായ ഒക്റ്റോബർ 2ന് ആരംഭിച്ച് അന്താരാഷ്‌ട്ര മാലിന്യമുക്ത ദിനമായ മാർച്ച് 30 വരെ നീളുന്നതാണ് മാലിന്യത്തിനെതിരായ ജനകീയ ക്യാംപെയ്ൻ. 2025 മാർച്ച് 30ന് സമ്പൂർണ ശുചിത്വ കേരളമായുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടക്കും.

ഉണ്ടിരുന്നവന് ഉൾവിളി ഉണ്ടായതുപോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വെളിപാടാണോ ഇത്? മാലിന്യ പ്രശ്നം ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു പൊന്തിയ അടിയന്തര പ്രശ്നവുമായിരുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു നിമിത്തം വേണം. അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത്. ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട്ടിലെ മാലിന്യം നീക്കൽ ജോലിക്കിറങ്ങിയ ജോയിയുടെ മരണം. മുങ്ങിപ്പോയ ജോയിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം. അതിനു തടസമായി മാലിന്യ കൂമ്പാരം. ഇതിന്‍റെ അനന്തരഫലമാണ് പെട്ടെന്നൊരു മാലിന്യമുക്ത കേരള സൃഷ്ടിക്കായുള്ള ആലോചന. ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ (Better late than never). അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഈ യജ്ഞത്തിന് പിന്തുണ നൽകി വിജയിപ്പിക്കണം.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ആത്മപരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. എങ്കിലേ യജ്ഞം വിജയിക്കൂ. ഒരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്? മുൻകൂട്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ജോയിയുടെ ജീവൻ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല.

വിശാല അർഥത്തിലുള്ള മാലിന്യനിർമാർജനം എന്ന ആശയവും അതിന്‍റെ നടപടികളും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നാം സർവസാധാരണമായി പറയുന്ന മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല. അനാസ്ഥയും നടപടിവീഴ്ചയും പിടിപ്പുകേടുമല്ലേ കാരണം. ഇടവപ്പാതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിർവഹിക്കേണ്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ സ്തംഭനമല്ലേ ഉണ്ടായത്? സർക്കാരും തദ്ദേശ വകുപ്പും കോർപ്പറേഷനുമൊക്കെ നോക്കുകുത്തികളായി നിൽക്കുന്നതല്ലേ നാം കണ്ടത്. അടുപ്പിച്ച് നാലു മഴപെയ്താൽ വെള്ളക്കെട്ടായി മാറുന്ന തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുള്ള നടപടികളല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നിട്ട് പ്രശ്നം കൈവിട്ടു പോയപ്പോൾ റെയ്‌ൽവേയും കോർപ്പറേഷനും തമ്മിൽ പഴിചാരി ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ എന്തു ന്യായീകരണം? അങ്ങനെ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കാനല്ലേ സർക്കാർ സംവിധാനം? പ്രശ്നം കൈവിട്ട് ജോയിയെ കാണാതായ സന്ദർഭത്തിൽ മാലിന്യ നീക്കത്തിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ഇത് നേരത്തേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ജീവൻ ഹോമിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല.

മാലിന്യ കൂമ്പാരം അടിഞ്ഞുകൂടി ഒഴുക്കുവരെ നിലച്ച് മൂക്കുപൊത്തി നിൽക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരു തോട്ടിൽ അത് വാരാൻ തൊഴിലാളികളെ ഇറക്കുന്നതിനു പകരം യന്ത്രങ്ങളല്ലേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ ജോയി ഒരു റെയ്‌ൽവേ കോൺട്രാക്റ്ററുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ ഈ സാഹസത്തിന് തൊഴിലാളികൾ മുതിർന്നത്.

നെയ്യാറ്റിൻകര മാരായിമുട്ടം വടകരയിലുള്ള ജോയിയുടെ വസതി ഞാൻ സന്ദർശിച്ചതാണ്. ഒറ്റമുറി വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ മല ചവിട്ടുന്നതിനിടയിൽ വീണ് മൂന്നു തവണ കാലൊടിഞ്ഞ അമ്മ മെൽഹിക്ക് വഴിയോട് ചേർന്ന് ഒരു വീട് എന്നതായിരുന്നു ജോയിയുടെ സ്വപ്നം എന്നാണ് അമ്മയും ബന്ധുക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ സാധാരണപ്പെട്ട ആരും ചെയ്യാത്ത ഇത്തരമൊരു ജോലിയായിട്ടും ജോയി അതിനു മുതിർന്നത്. അവിടെ ജീവൻ പൊലിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്.