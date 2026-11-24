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മധുരയ്ക്കടുത്ത് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന തിരുപ്പരങ്കുണ്ട്രം മലയിൽ ഒരു കൽത്തൂണിനെ ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠം വരെ ഇതിൽ ഇടപെട്ടു കഴിഞ്ഞു. കാർത്തിക ദീപത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ ആ തൂണിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമല്ല ഇത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ആചാരവും രാഷ്ട്രീയവുമെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ആറ് പടൈവീടുകളിൽ ഒന്നാണ് തിരുപ്പരങ്കുണ്ട്രം. മുരുകന് സമർപ്പിച്ച സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. അതേ മലയുടെ ഉച്ചിയിൽ ഹസ്രത്ത് സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ബാദുഷാ അവുലിയ ദർഗയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി രണ്ട് സമുദായങ്ങളും ഇവിടെ ആരാധന നടത്തിയിരുന്നു. പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധസ്ഥലമായിരുന്നു മല.
1920-ൽ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി മലയുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവകാശപ്പെട്ട് സിവിൽ സ്യൂട്ട് നൽകി. 1923-ലെ ഡിക്രിയും പിന്നീട് 1931-ലെ പ്രിവി കൗൺസിൽ വിധിയും മലയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ക്ഷേത്രത്തിനും, ഉച്ചിയും ദർഗയിലേക്കുള്ള പടവുകളും ദർഗയ്ക്കും നൽകി. ഈ വിധി ഇന്നും അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് കാർത്തിക. തിരുപ്പരങ്കുണ്ട്രത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ദീപം ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ദീപ മണ്ഡപത്തിലാണ് കത്തിച്ചുവന്നത്. സർക്കാർ പറയുന്നത് 150 വർഷത്തിലേറെയായി ഇതാണ് പതിവ് എന്നാണ്.
ഹിന്ദു സംഘടനകളാകട്ടെ, മലയുടെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ദർഗയ്ക്ക് ഏകദേശം 50 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കൽത്തൂണിനെ 'ദീപത്തൂൺ' എന്ന് വിളിച്ച് അവിടെ ദീപം കത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് പുരാതന ആചാരമാണെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ തൂൺ ഒരു സർവേ കുറ്റിയോ ജൈന ഘടനയോ ആകാമെന്നും, ദീപത്തൂൺ എന്ന പേര് തന്നെ 2025-ന് മുമ്പ് രേഖകളിൽ ഇല്ലെന്നും വാദമുയരുന്നു.
2024 അവസാനം ദർഗയിൽ ജന്തുബലി നടത്താനുള്ള ശ്രമവും, മലയുടെ പേര് സിക്കന്ദർ മല എന്നാക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങളും പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. 2025 നവംബറിൽ ഹിന്ദു മുന്നണി, ഹിന്ദു മക്കൾ കച്ചി, വിഎച്ച്പി തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2025 ഡിസംബർ ഒന്നിന് ജസ്റ്റിസ് ജി.ആർ. സ്വാമിനാഥൻ ദീപത്തൂണിൽ ദീപം കത്തിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. 2026 ജനുവരിയിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആ ഉത്തരവ് ശരിവച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ക്രമസമാധാന ആശങ്കയെ 'സാങ്കൽപ്പിക ഭൂതം' എന്നാണ് കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
തമിഴ്നാട് സർക്കാരും എച്ച്ആർ ആൻഡ് സിഇയും ഇതിനെതിരേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2026 നവംബർ 20-ന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു: 2026 നവംബർ 24-ന് മാത്രം, ക്ഷേത്ര അധികൃതരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രം ദീപത്തൂണിൽ ദീപം കത്തിക്കാം. വലിയ തർക്കത്തിലെ ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തലുകൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു. സംസ്ഥാനം റിവ്യൂ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ഒരു വിളക്കിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല. ഒരു പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ആരുടെ ആചാരം, ആരുടെ ഉടമസ്ഥത എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗം ഇതിനെ ഹിന്ദു ആചാരത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനമായി കാണുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഗം നിലവിലുള്ള സമാധാനം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സംഘടനകളും ഈ വിഷയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് തർക്കത്തെ കൂടുതൽ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു.
തിരുപ്പരങ്കുണ്ട്രം നൂറ്റാണ്ടുകളായി രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തിയ സ്ഥലമാണ്. ഒരു വിളക്ക് ആ ഒത്തുചേരലിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണോ, അതോ ഒരു പഴയ ആചാരത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിനിൽക്കുന്നു.