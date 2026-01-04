Special Story
ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ഫ്രീയാണ് | Video
കഴിഞ്ഞ 75 വർഷത്തിലേറെയായി, പഞ്ചാബിനും ഹിമാചൽ പ്രദേശിനുമിടയിൽ 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന ട്രെയിൻ, കൂടുലറിയാം...
Summary
കഴിഞ്ഞ 75 വർഷത്തിലേറെയായി, പഞ്ചാബിനും ഹിമാചൽ പ്രദേശിനുമിടയിൽ 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന ഭക്ര-നംഗൽ ട്രെയിൻ ഇന്ത്യൻ പൈതൃകത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഭാഗമാണ്. ബിബിഎംബി (BBMB) നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ട്രെയിൻ മനോഹരമായ ശിവാലിക് കുന്നുകളിലൂടെയും സത്ലജ് നദിക്കരയിലൂടെയും പ്രതിദിനം 800ലധികം യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. 1948ലെ അണക്കെട്ട് നിർമാണകാലം മുതലുള്ള പൈതൃകം ഇന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.