Special Story

ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ഫ്രീയാണ് | Video

കഴിഞ്ഞ 75 വർഷത്തിലേറെയായി, പഞ്ചാബിനും ഹിമാചൽ പ്രദേശിനുമിടയിൽ 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന ട്രെയിൻ, കൂടുലറിയാം...
Summary

കഴിഞ്ഞ 75 വർഷത്തിലേറെയായി, പഞ്ചാബിനും ഹിമാചൽ പ്രദേശിനുമിടയിൽ 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന ഭക്ര-നംഗൽ ട്രെയിൻ ഇന്ത്യൻ പൈതൃകത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഭാഗമാണ്. ബിബിഎംബി (BBMB) നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ട്രെയിൻ മനോഹരമായ ശിവാലിക് കുന്നുകളിലൂടെയും സത്‌ലജ് നദിക്കരയിലൂടെയും പ്രതിദിനം 800ലധികം യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. 1948ലെ അണക്കെട്ട് നിർമാണകാലം മുതലുള്ള പൈതൃകം ഇന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.

indian railway
train
himachal pradesh
punjab
free

Also Watch

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com