ലിറ്റിൽ ടൈക്ക്: ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച 'പ്യുവർ വെജ്' സിംഹം | Video
ലിറ്റിൽ ടൈക്ക്: മാംസം കഴിക്കാത്ത അത്ഭുത സിംഹം
ലോകത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ വേട്ടക്കാരിലൊരാളായ സിംഹം ഒരു സസ്യഭുക്കായി ജീവിക്കുക എന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ 'ലിറ്റിൽ ടൈക്ക്' എന്ന പെൺസിംഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം മാംസം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവളുടെ ഉടമയായ ജോർജ്ജ് വെസ്റ്റ്ബോ 'Little Tyke: The True Story of a Vegetarian Lioness' എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ഈ അത്ഭുതകരമായ ജീവിതകഥ ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.
ടൈക്കിന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ടൗറിൻ (taurine) പോലുള്ള പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പാലിന്റെ കൂടെ രക്തം ചേർത്ത് നൽകാൻ വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും അവളത് നിരസിച്ചു. പകരം വേവിച്ച ധാന്യങ്ങൾ, മുട്ട, പാൽ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന ഭക്ഷണം. മറ്റ് ഫാം മൃഗങ്ങളോടുള്ള അവളുടെ സൗഹൃദവും, പ്രത്യേകിച്ച് 'ബെക്കി' എന്ന ആടുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധവും മൃഗങ്ങളുടെ സഹജവാസനകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ അറിവുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായിരുന്നു. വന്യജീവി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു അധ്യായമായി ലിറ്റിൽ ടൈക്കിന്റെ ജീവിതം നിലകൊള്ളുന്നു.