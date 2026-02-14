ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിപണി സാധ്യത തുറന്ന് വിയറ്റ്നാം

ജിബി സദാശിവൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായ വിയറ്റ്നാമിൽ അടുത്തിടെ സമാപിച്ച പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഉത്പാദന മേഖലയിലും വാണിജ്യ, വ്യോമ മേഖലകളിലും തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നയങ്ങളുമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനൊടുവിൽ വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം വിപണിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
നേതൃത്വത്തിലെ സ്ഥിരത, സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലെ തുടർച്ച, ഏഷ്യയിലുടനീളമുള്ള ഉയർന്ന വളർച്ചാ പങ്കാളികളുമായുള്ള സംയോജനത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ ഉത്തേജനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. വ്യോമ മേഖലയിലടക്കം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാണിജ്യാവസരങ്ങൾ തുറന്നു നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണുണ്ടായത്.
പുതിയ ഉത്പാദന ശക്തികളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ ആധുനികവും അന്തർദേശീയമായി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അധിഷ്ഠിത വിപണി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നയപ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ യഥാർഥത്തിൽ ഒരു മുൻനിര പങ്ക് വഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വകാര്യ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലകശക്തിയായിരിക്കുക എന്ന തന്ത്രപരമായ സമീപനമാണ് വിയറ്റ്നാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പുനർനിർമിക്കുക, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം എന്നിവ പ്രധാന ചാലകശക്തികളാക്കി വ്യവസായവത്കരണവും ആധുനികവത്കരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, ഹരിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, സർക്കുലർ ഇക്കോണമി എന്നിവയുടെ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ ഉത്പാദന ശക്തികളുടെയും ഉത്പാദന രീതികളുടെയും വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പുതിയ ലക്ഷ്യം.
സെമികണ്ടക്റ്റർ ചിപ്പുകളിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യവസായങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാനവശേഷിയുടെ പരിശീലനവും ഉപയോഗവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ സൂചനകൾ നയതന്ത്രപരമായ ഉറപ്പിനേക്കാൾ മേലെയാണ്. വ്യക്തമായ വാണിജ്യ അവസരമാണ് ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുറന്നുകിട്ടുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും വ്യോമയാന മേഖലയിൽ. വിയറ്റ്നാം അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വ്യോമയാന കണക്റ്റിവിറ്റി ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ഉപകരണമായും സാമ്പത്തിക ഗുണഭോക്താവായും ഉയർന്നുവരുന്നു. എല്ലാ പ്രാദേശിക പങ്കാളികളിലും, സാധ്യതകൾ കാര്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വിപണിയായി ഇന്ത്യ ഇന്നും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു.
നയപരമായ തുടർച്ചയും ബിസിനസ് അവസരങ്ങളും
പ്രായോഗിക ഭരണം, സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയിൽ വിയറ്റ്നാമിന്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള ഊന്നലിനെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യോമയാനത്തെപ്പോലെയുള്ള മൂലധന തീവ്രതയുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക്, ഈ നയപരമായ പ്രവചനക്ഷമത പ്രധാനമാണ്. റെഗുലേറ്ററി ഉദ്ദേശ്യം സുസ്ഥിരവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമല്ലെങ്കിൽ വിമാന കമ്പനികൾ പുതിയ റൂട്ടുകളിലോ വിമാനങ്ങളിലോ പരിശീലന സംവിധാനങ്ങളിലോ നിക്ഷേപം നടത്തില്ല.
നിർമാണ മേഖല പക്വത പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിൽ സേവനങ്ങൾ, ടൂറിസം, കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് വിയറ്റ്നാം നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വ്യോമയാനം കേവലമൊരു വ്യവസായം എന്നതിൽ നിന്ന് തന്ത്രപരമായ ഒന്നായി മാറുന്നു. ഇത് വ്യാപാരം, ടൂറിസം വരവ്, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റം എന്നിവ വലിയ തോതിൽ സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസക്തിയേറുന്നത്.
വിയറ്റ്നാമിന്റെ വ്യോമയാന പദ്ധതിയും ഇന്ത്യയും
ഈ സമവാക്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസക്തി ഘടനാപരമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഔട്ട്ബൗണ്ട് ട്രാവൽ മാർക്കറ്റുകളിലൊന്ന്, യുവജനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാ പ്രൊഫൈൽ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയുമായുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ബിസിനസ് ഇടപഴകൽ എന്നിവ കുറച്ച് വിപണികൾക്ക് മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഡിമാൻഡ് ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലെ നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഇതിനകം തന്നെ യാത്രാ രീതികളെ മാറ്റിമറിച്ചു. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവേശനവും മത്സര നിരക്കുകളും കാരണം വിയറ്റ്നാമിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കുത്തനെ ഉയർന്നു. പക്ഷെ സാധ്യതകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്റ്റിവിറ്റി ഇപ്പോഴും കുറവാണ്. പല ഇന്ത്യൻ മെട്രൊ നഗരങ്ങൾക്കും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല, അതേസമയം ഹനോയ്ക്കും ഹോചിമിൻ സിറ്റിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള വിയറ്റ്നാം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന ഭൂപടത്തിന് പുറത്താണ്.
ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും, വിയറ്റ്നാം ആകർഷകമായ ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മത്സരപരമായ ചെലവുകൾ, സാംസ്കാരിക സാമ്യം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തന്ത്രപരമായ യോജിപ്പ് എന്നിവ അതിനു ബലമേകുന്നു. വിയറ്റ്നാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പരമ്പരാഗത വടക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള വൈവിധ്യവത്കരണവും പ്രാദേശിക അസ്ഥിരതയ്ക്കെതിരേയുള്ള ഒരു സുരക്ഷയും ഇന്ത്യ നൽകുന്നു.
വിയറ്റ്ജെറ്റും കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും
വിയറ്റ്നാം- ഇന്ത്യ വ്യോമയാന രംഗത്തെ കൂടുതലായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനിയായ വിയറ്റ്ജെറ്റ് ആണ്. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ വിലനിലവാരത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായ ഔട്ട്ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് തന്ത്രം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡിനെ യഥാർഥ ട്രാഫിക്കായി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിയറ്റ്ജെറ്റിന്റെ പങ്ക് വാണിജ്യപരമായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ റൂട്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിലൂടെയും ആദ്യമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും, വിമാനക്കമ്പനി വിപണി വിഹിതത്തിനായി മത്സരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, വിപണിയെ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഇത് വിയറ്റ്നാമിന്റെ വിശാലമായ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ആസിയാൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുമായി ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഇടപെടലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ, ശക്തമായ ടൂറിസം ഒഴുക്ക്, വർധിച്ചുവരുന്ന ബിസിനസ് യാത്രകൾ എന്നിവയുള്ള മീഡിയം- ഹോൾ റൂട്ടുകൾ, നയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ ആകർഷകമായ ദീർഘകാല ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
വിയറ്റ്നാം- ഇന്ത്യ വ്യോമയാന വളർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം നിർവ്വഹണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഉഭയകക്ഷി വ്യോമ സേവന കരാറുകളുടെ ഉദാരവത്കരണം, വരാനിരിക്കുന്ന ലോങ് താൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനത്താവള ശേഷിയുടെ വേഗത്തിലുള്ള വിപുലീകരണം, ടൂറിസം- വ്യോമയാന അധികൃതർ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ഏകോപനം എന്നിവ നിർണായകമാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതായാലും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നയപരമായ സൂചന നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. വിമാന കമ്പനികളും നിക്ഷേപകരും തുടർ നടപടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിയറ്റ്നാമിന്റെ പോസ്റ്റ്- കോൺഗ്രസ് ദിശ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഗൗരവകരമായ സാമ്പത്തിക, കണക്റ്റിവിറ്റി പങ്കാളിയായുള്ള അതിന്റെ ഉയർച്ചയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ബന്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു വ്യോമയാനമാണ്. വിയറ്റ്ജെറ്റ് പോലുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾ റൂട്ടുകളും ശേഷിയും വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വിയറ്റ്നാം- ഇന്ത്യ എയർ കോറിഡോർ ഒരു ചെറിയ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാണിജ്യപരമായി ലാഭകരവും തന്ത്രപരമായി പ്രസക്തവുമായ ഒരു വ്യോമയാന മേഖലയായി മാറുകയാണ്. ന്യൂഡൽഹിക്കും ഹനോയിക്കും ഇടയിലുള്ള അകലം കുറയുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യോമ, വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കും.