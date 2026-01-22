ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 67,800 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗുഹാചിത്രം !

സുലവേസി: ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുലവേസി പ്രവിശ്യയിലെ ഗുഹകളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഗ്രിഫിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ. ഗവേഷണവും സർവേയും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഗവേഷകർ പുറത്തു വിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ കല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 67,800 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഉള്ളതാണെന്നാണ്. ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ ആദ്യ കലയായിട്ടാണ് ഇത് ഗവേഷകർ പരിഗണിക്കുന്നത്. സുലവേസിക്കു ചുറ്റുമുള്ള വളരെ പഴയ ഒരു ഗുഹാചിത്രം അവരുടെ സർവേയിൽ സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതിന് 67,800 വർഷത്തിലധികം പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
ഈ പരിഷ്കരിച്ച കൈമുദ്രയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ആദ്യകാല ആലങ്കാരിക കല ഏകദേശം 54,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുലവേസിയിൽ കണ്ടെത്തിയ പന്നികളുടെ ചിത്രങ്ങളും വേട്ടയാടൽ രംഗങ്ങളുമായിരുന്നു.ഈയടുത്ത കാലം വരെ ഗുഹാകല എന്നത് 40,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രതിമകൾ കണ്ടെത്തിയതും 30,000 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടെത്തപ്പെട്ട മനോഹരമായ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുമായിരുന്നു. അതാകട്ടെ ചരിത്രാതീത യൂറോപ്യൻമാരുടെ കലയാണ് എന്നാണ് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ അതിലും വളരെ പഴയതും പുരാതനവുമായ ഗുഹാകലകൾ ഉണ്ടെന്നതിനു തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന അതിപുരാതന കാലത്തെ ഗുഹാചിത്രം. ഈ കല ഒരു കൈയുടെ സ്റ്റെൻസിൽ ആണ്- അതായത് ഒരു മനുഷ്യ കൈയുടെ രൂപരേഖ. ഗുഹകളിലെ കൈ സ്റ്റെൻസിലുകൾ സാധാരണയായി ആലങ്കാരികമല്ലാത്തതായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവ ഒരു ശരീര ഭാഗത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
എന്നാൽ പുതുതായി വിവരിച്ച ചിത്രം ആലങ്കാരിക കലയായി ഗവേഷകർ കരുതുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ കൈ പൂർണമായിട്ടില്ല. വിരലുകൾ നഖങ്ങൾ നീട്ടിയ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് സർഗാത്മകതയെ സ്പർശിക്കുകയും ഒരു ഹംഡ്രം കൈമുദ്രയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും ആദ്യത്തേതിനെ പ്രതീകാത്മകമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഗ്രിഫിത്ത് സെന്റർ ഫൊർ സോഷ്യൽ ആന്ഡ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിലെ പ്രൊഫ. മാക്സിം ഓബർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തെക്കു കിഴക്കൻ സുലവേസി പ്രവിശ്യയിലെ ലിയാങ് മെറ്റാൻഡുനോ ദ്വീപിലെ ചരിത്രാതീത കലാകാരന്മാർ മനുഷ്യ-മൃഗ സത്തയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കോറിയിരുന്നു. 40,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് യൂറോപ്പിലെ ഹോഹ്ലെൻസ്റ്റൈൻ-സ്റ്റേഡലിലെ സിംഹ- മനുഷ്യൻ പോലുള്ള മൃഗ-മനുഷ്യ ചിമേര പ്രതിമകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.