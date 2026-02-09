Special Story

ഇത്ര പേടിക്കാൻ മാത്രം എന്താണ് ഈ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ്? Video

ബിൽ ക്ലിന്റൺ മുതൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് വരെ; ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീന്റെ നിഗൂഢ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവന്ന കോടതി രേഖകളുടെ യഥാർഥ വിവരങ്ങൾ
Summary

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ കടത്തുകയും ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖലയുടെ തലവനായിരുന്ന ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി രേഖകളാണ് 'എപ്‌സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ'. ബിൽ ക്ലിന്റൺ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ആൻഡ്രൂ രാജകുമാരൻ, സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ പേരുകൾ ഈ രേഖകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് വലിയ ആഗോള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്‌സ്റ്റീന്റെ സ്വകാര്യ ദ്വീപിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ലിസ്റ്റിൽ പേര് ഉൾപ്പെട്ടു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

