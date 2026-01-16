Special Story

ഒരു തുള്ളി ചോര പൊടിയാത്ത ക്രൂരത - വൈറ്റ് റൂം ടോർച്ചർ | Video

മനുഷ്യന്‍റെ മാനസിക നിലയെ പൂർണമായും തകർക്കുന്ന 'വൈറ്റ് ടോർച്ചർ' എന്ന ക്രൂരമായ പീഡനമുറയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്ര സമപീനം വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും
Summary

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് (Sensory Deprivation) നടത്തുന്ന അതിക്രൂരമായ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പീഡനമുറയാണ് വൈറ്റ് ടോർച്ചർ. ശബ്ദമോ മറ്റ് മനുഷ്യരുമായുള്ള സമ്പർക്കമോ ഇല്ലാത്ത, പൂർണ്ണമായും വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ തടവിലാക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്.

ഈ രീതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്:

  • നിശബ്ദതയും ഏകാന്തതയും: പുറംലോകവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു.

  • വ്യക്തിത്വ നാശം: തുടർച്ചയായ ഏകാന്തതയും കാഴ്ചകളുടെ അഭാവവും ഒരാളുടെ മാനസിക സ്ഥിരതയെയും സ്വത്വബോധത്തെയും (Identity) ക്രമമായി നശിപ്പിക്കുന്നു.

  • യഥാർഥ വെല്ലുവിളി: ശാരീരികമായ മുറിവുകളുണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇത് തലച്ചോറിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം മാരകമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും സ്ഥിരമായ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

മാനവികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ഇത്തരം പീഡനമുറകൾ വ്യക്തിയുടെ മനോനിലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിന്റേയും അതിന്റെ ഭീകരതയുടെയും നേർചിത്രമാണിത്.

Iran
jail
torture

Also Watch

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com