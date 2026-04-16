വനിതാ സംവരണം: എതിർപ്പിനു കാരണമെന്ത്? മണ്ഡല പുനർനിർണയം എന്തിന്?

2029-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി വനിതാ സംവരണം പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് ലോക് സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയി ഉയർത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി 131-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ:
1. സീറ്റുകളുടെ വർധന: നിലവിലുള്ള 543 സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലോക് സഭയുടെ അംഗസംഖ്യ 850 ആയി ഉയർത്തും. ഇതിൽ 815 സീറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും, 35 സീറ്റ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുമായിരിക്കും.
2. വനിതാ സംവരണം: ആകെ സീറ്റുകളുടെ 33 ശതമാനം (ഏകദേശം 273 സീറ്റുകൾ) വനിതകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള പുരുഷ അംഗങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ സംവരണം നടപ്പാക്കാനാണ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നത്.
3. മണ്ഡല പുനർനിർണയം (ഡീലിമിറ്റേഷൻ): 2011-ലെ സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കാനാണ് നീക്കം. സാധാരണഗതിയിൽ അടുത്ത സെൻസസിനു ശേഷമാണ് ഇതു നടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ, വനിതാ സംവരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ 2011-ലെ കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറ്റ് വർധന?
വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പല ജനപ്രതിനിധികൾക്കും തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, സംവരണ സീറ്റുകൾക്ക് പുറമെ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള ആഭ്യന്തര എതിർപ്പുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആശങ്ക
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ തുറന്നെതിർക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും പ്രതിഷേധങ്ങളുമാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം
ഫെഡറൽ വിരുദ്ധം: ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ക്രമീകരണത്തിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കില്ലെന്നും, ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രധാന വിമർശനം.
ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പ്രതിഷേധം: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ ഈ നീക്കത്തിനെതിരേ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം.
രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം: സെൻസസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ 2011-ലെ കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നു.
നടപ്പാക്കാനാവാത്ത സംവരണം
വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ചരിത്രപരമായ നീക്കമെന്ന് സർക്കാർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമായാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ കാണുന്നത്. 2029-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഈ തീരുമാനം വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നതാകും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാന ചർച്ച. ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണമെന്നിരിക്കെ, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാകാൻ പ്രായോഗിക സാധ്യത കുറവാണ്.