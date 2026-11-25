AI generated summary, newsroom reviewed
ദോഹ: ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസിൽ യുഎഇക്കെതിരേ റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തിനു മുൻപ് തന്റെ ആരാധനാപാത്രമായ യുവരാജ് സിങ്ങുമായുള്ള 30 മിനിറ്റ് ഫോൺ സംഭാഷണം തന്റെ മനസിനെ തിരികെ ട്രാക്കിലെത്തിക്കുകയും സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് സെൻസേഷൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യ ഏഴു വിക്കറ്റിനു ജയിച്ച മത്സരത്തിൽ 28 സിക്സും ഏഴു ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 53 പന്തിൽ 204 റൺസാണ് 15-കാരൻ നേടിയത്; ലിസ്റ്റ് എയിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയുടെയും ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുടെയും റെക്കോർഡുകൾ പുതുക്കി.
സമീപകാല മത്സരങ്ങളിലെ സാധാരണ പ്രകടനങ്ങൾ മൂലം തന്റെ മനസ് ചാഞ്ചാട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നും യുവരാജുമായുള്ള സംസാരം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെന്നും സൂര്യവംശി ബിസിസിഐ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. "ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ ഞാൻ യുവരാജ് സാറുമായി സംസാരിച്ചു. ബാറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാടു വിശദീകരിച്ചു. ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു," വൈഭ വ് പറഞ്ഞു.
"ഇരുപതു പന്തു കളിച്ചാൽ സ്കോർ ഒരുപാടു വ്യത്യസ്തമാകുമെന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു, അതു സഹായിച്ചു." പിന്നീട് സ്വന്തം ബാറ്റിങ് വീഡിയോകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ താൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി തനിക്കും തോന്നിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമായ പിച്ചിൽ ചില പന്തുകൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം സ്വന്തം ശൈലിയെ വിശ്വസിച്ചെന്ന് സൂര്യവംശി പറഞ്ഞു. "പന്ത് ബാറ്റിലേക്ക് നന്നായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ കളിയിൽ വിശ്വസിച്ചു."
ഐപിഎല്ലിനു ശേഷം അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന അഭിമുഖത്തിൽ മൂന്നു ഫോർമാറ്റും കളിക്കാനാകുമെന്നും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ശൈലി മാറ്റാനാകുമെന്നും താൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായി വൈഭവ് ഓർമിപ്പിച്ചു. "എന്റെ കളിയിൽ എനിക്ക് ആ നിയന്ത്രണമുണ്ട്, ദൈർഘ്യമേറിയ ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ കളിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്." ഈ വർഷം ആദ്യം ബ്രിട്ടൻ പര്യടനത്തിനിടെ അദ്ദേഹം ടി20-യിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറിയിരുന്നു.
AI generated summary, newsroom reviewed