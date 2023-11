ഇബ്രാഹിം സദ്രാന് സെഞ്ചുറി; ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരേ അഫ്ഗാൻ 291/5 | Live Score

Ibrahim Zadran raises his after completing a valiant century against the might Australians.

മുംബൈ: ഓപ്പണർ ഇംബ്രാഹം സദ്രാന്‍റെ സെഞ്ചുറി ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചു. ടോസ് നേടി ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാൻ നിശ്ചിത അമ്പതോവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 291 റൺസാണെടുത്തത്. സദ്രാൻ 143 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 129 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഏഴാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങി 18 പന്തിൽ 35 റൺസെടുത്ത റഷീദ് ഖാനാണ് അഫ്ഗാന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സ്കോറർ. റഹ്‌മത്ത് ഷാ (30), ക്യാപ്റ്റൻ ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി (26), അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ് (22), ഓപ്പണർ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് (21) എന്നിവരും സംഭാവനകൾ നൽകി. 39 റൺസിന് രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്ത ജോഷ് ഹേസൽവുഡിന്‍റേതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബൗളർമാരിലെ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം. 9 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് 70 റൺസ് വഴങ്ങി. ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ, ആഡം സാംപ എന്നിവരും ഓരോ വിക്കറ്റ് നേടി. നാല് സ്പിന്നർമാരെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരേ അഫ്ഗാൻ അണിനിരത്തുന്നത്.