ഓറഞ്ച് തോട്ടം തകർത്ത് അഫ്ഗാൻ

men's odi wc afghanistan beat netherlands for third win in a row

ല​ഖ്നൗ: ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് പോ​യി​ന്‍റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പാ​ക്കി​സ്ഥാ​നെ പി​ന്ത​ള്ളി അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​ന്‍ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്. ല​ഖ്നൗ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ഫ്ഗാ​ന്‍റെ ജ​യം. ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത നെ​ത​ര്‍ല​ന്‍ഡ്സ് 46.3 ഓ​വ​റി​ല്‍ 179ന് ​എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​ന്‍ 31.3 ഓ​വ​റി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് മാ​ത്രം ന​ഷ്ട​ത്തി​ല്‍ ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്നു. ഹ​ഷ്മ​തു​ള്ള ഷാ​ഹി​ദി (34 പ​ന്തി​ല്‍ 56), റ​ഹ്മ​ത്ത് ഷാ (54 ​പ​ന്തി​ല്‍ 52) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ഫ്ഗാ​നെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ് ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബാ​റ്റേ​ന്തി​യ അ​ഫ്ഗാ​ന് 55 റ​ണ്‍സെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. റ്ഹ​മാ​നു​ള്ള ഗു​ര്‍ബാ​സ് (10), ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ദ്രാ​ന്‍ (20) എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് തി​ള​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ നാ​ലാം വി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ റ​ഹ്മ​ത്ത് - ഷാ​ഹി​ദി സ​ഖ്യം 74 റ​ണ്‍സ് കൂ​ട്ടി​ചേ​ര്‍ത്തു. എ​ന്നാ​ല്‍ റ​ഹ്മ​ത്ത് 23-ാം ഓ​വ​റി​ല്‍ പു​റ​ത്താ​യി. എ​ന്നാ​ല്‍ അ​സ്മ​തു​ള്ള ഒ​മ​ര്‍സാ​യി​യെ (31) കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് ഷാ​ഹി​ദി അ​ഫ്ഗാ​നെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത നെ​ത​ര്‍ല​ന്‍ഡ്സ് 46.3 ഓ​വ​റി​ല്‍ 179 റ​ണ്‍സി​ല്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി അ​ഫ്ഗാ​ന്‍ നി​ര​യി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​ഴ്ത്തി തി​ള​ങ്ങി. നൂ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ നേ​ടി. മു​ജീ​ബ് യു​ആ​ര്‍ റ​ഹ്മാ​ന്‍ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു. നാ​ല് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡ​ച്ച് നി​ര​യി​ല്‍ റ​ണ്ണൗ​ട്ടാ​യ​ത്. നെ​ത​ര്‍ല​ന്‍ഡ്സി​നു ആ​ദ്യ ഓ​വ​റി​ലെ അ​ഞ്ചാം പ​ന്തി​ല്‍ ത​ന്നെ ഓ​പ്പ​ണ​ര്‍ വെ​സ്‌​ലി ബ​രെ​സി പു​റ​ത്താ​യി. ഒ​രു റ​ണ്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് താ​രം നേ​ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ പി​ന്നീ​ട് സ​ഹ ഓ​പ്പ​ണ​ര്‍ മാ​ക്സ് ഒ​ഡൗ​ഡി​നൊ​പ്പം കോ​ളി​ന്‍ അ​ക്ക​ര്‍മാ​ന്‍ ചേ​ര്‍ന്ന​തോ​ടെ നെ​ത​ര്‍ല​ന്‍ഡ്സ് അ​തി​വേ​ഗം സ്‌​കോ​ര്‍ ചെ​യ്തു. സ്‌​കോ​ര്‍ 73ല്‍ ​നി​ല്‍ക്കെ ഒ​ഡൗ​ഡ് (42) റ​ണ്ണൗ​ട്ടാ​യ​തു അ​ഫ്ഗാ​നു ബ്രേ​ക്ക് ത്രൂ ​ആ​യി. പി​ന്നാ​ലെ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ കൂ​ടി നി​ലം​പൊ​ത്തി. അ​ക്ക​ര്‍മാ​ന്‍ 29 റ​ണ്‍സും എ​ടു​ത്തു. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ര്‍ന്നു ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ 70 റ​ണ്‍സ് ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ചേ​ര്‍ത്തു. ഇ​രു​വ​രും പു​റ​ത്താ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഓ​റ​ഞ്ച് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ സ്‌​കോ​റി​ങ് വേ​ഗം കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. പി​ന്നാ​ലെ അ​ഞ്ച് റ​ണ്‍സ് ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഡ​ച്ച് പ​ട​യ്ക്ക് മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ബ​ലി ന​ല്‍കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ക്ഷ​മ​യോ​ടെ ബാ​റ്റ് വീ​ശി അ​ര്‍ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ സി​ബ്ര​ന്‍റ് എം​ഗ​ല്‍ ബ്രെ​ക്റ്റ് ഒ​ര​റ്റ​ത്ത് പൊ​രു​തി​യാ​ണ് സ്‌​കോ​ര്‍ ഈ ​നി​ല​യ്ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ബ്രെ​ക്റ്റ് 86 പ​ന്തു​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ട് 58 റ​ണ്‍സു​മാ​യി ടീ​മി​ന്‍റെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യി. നി​ല​വി​ല്‍ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നും ന്യൂ​സി​ല​ന്‍ഡി​നും എ​ട്ട് പോ​യി​ന്‍റ് വീ​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ കി​വീ​സി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച റ​ണ്‍റേ​റ്റാ​ണ് അ​ഫ്ഗാ​നെ ആ​ദ്യ നാ​ലി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​ക​റ്റി​യ​ത്. ഇ​ന്ന് ന്യൂ​സി​ല​ന്‍ഡി​നെ​തി​രെ വ​ലി​യ മാ​ര്‍ജ​നി​ല്‍ പാ​കി​സ്ഥാ​ന്‍ ജ​യി​ച്ചാ​ല്‍ ഇ​രു​വ​രേ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് ആ​ദ്യ നാ​ലി​ലെ​ത്താം.