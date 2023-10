കോലിയുടെ ജഴ്സി ബാബർ വാങ്ങി; വിമർശനവുമായി വസിം അക്രം

Babar Azam receiving jersey from Virat Kohli after India vs Pakistan world cup cricket match in Ahmedabad on October 14, 2023.

മുംബൈ: ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം മൈതാനത്ത് വച്ച് വിരാട് കോലിയുടെ ഒപ്പിട്ട രണ്ട് ജെഴ്സികൾ പാക് നായകൻ ബാബർ അസം വാങ്ങിയതിന് വിമർശനവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വസിം അക്രം. കളി തോറ്റ ശേഷം ബാബർ പരസ്യമായ ജെഴ്സി വാങ്ങിയതാണ് അക്രമിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു തീരെ ശരിയായില്ലെന്നും, വേണമെങ്കിൽ ഡ്രസിങ് റൂമിൽവെച്ച് കോലിയിൽനിന്ന് ബാബറിന് സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് അക്രം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അമ്മാവന്‍റെ മകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപ്രകാരമാണ് ബാബർ കോലിയുടെ ജഴ്സി സമ്മാനമായി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.