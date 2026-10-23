"ടീമിലെടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു, വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല, മെസേജിനു മറുപടിയുമില്ല": കോലിക്കെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മുൻ താരം

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ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ലെഗ് സ്പിന്നർ അമിത് മിശ്രയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിച്ചത് കയ്പേറിയ അനുഭവമായിരുന്നു. 2017-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 മത്സരമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടിയുള്ള മിശ്രയുടെ അവസാന കളി. എന്നാൽ, ആ മത്സരത്തിൽ പറ്റിയ പരുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, താൻ പിന്നെയും ദേശീയ ടീമിനു വേണ്ടി കളിച്ചേനെ എന്നാണ് മിശ്ര കരുതുന്നത്.
മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ ആകാശ് ചോപ്രയുടെ 'ബൈഠ് & ബോൽ' എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് മിശ്രയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. പരുക്ക് മാറുന്നതോടെ തനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ഷനായിരിക്കുമെന്ന് അന്നത്തെ ഹെഡ് കോച്ച് അനിൽ കുംബ്ലെയും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നെന്ന് മിശ്ര അവകാശപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, പൂർണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തപ്പോഴേക്കും കുംബ്ലെ പരിശീലക പദവി ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. 10 ദിവസം സമയം ചോദിച്ച കോലി പിന്നെ തന്റെ കോളുകൾക്കോ സന്ദേശങ്ങൾക്കോ മറുപടി നൽകാതെയായെന്നും മിശ്ര.
'ആ സമയത്ത് ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ് എന്റെ കാലിനു പരുക്കേറ്റത്. അനിൽ കുംബ്ലെയായിരുന്നു കോച്ച്. ഞാൻ അനിൽ ഭായിയോട് പറഞ്ഞു, 'അനിൽ ഭായ്...'. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'വിഷമിക്കേണ്ട. ഫിറ്റ് ആയാലുടൻ, സ്വാഭാവികമായും... നീ തിരിച്ചുവരും,' പോഡ്കാസ്റ്റിൽ മിശ്ര പറഞ്ഞു.
'അതിനു ശേഷം, വിരാട് കോലി ക്യാപ്റ്റനായി. ഞാൻ വിരാട് കോലിയോടും ചോദിച്ചു, 'സഹോദരാ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'നീ വിഷമിക്കേണ്ട. പൂർണമായി ഫിറ്റ് ആയി സൗകര്യപ്രദമായി വരൂ, നീ ടീമിലുണ്ട്,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുഖം പ്രാപിച്ച മിശ്ര, ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കോലിയെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഏഴു മുതൽ പത്തു ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകാമെന്ന് കോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നും, എന്നാൽ ഒരിക്കലും മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നുമാണ് വെറ്ററൻ ലെഗ് സ്പിന്നറുടെ ആരോപണം.
'അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുപോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, 'സഹോദരാ, എന്താണ് സ്ഥിതി?' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'ഒരാഴ്ച മുതൽ പത്തു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ അറിയിക്കാം.' ഒരാഴ്ച കടന്നുപോയി, രണ്ടാഴ്ച കടന്നുപോയി, മൂന്നാഴ്ച കടന്നുപോയി, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഒരു അപ്ഡേറ്റും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചു... അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തില്ല. ഞാൻ സന്ദേശം അയച്ചു, പക്ഷേ മറുപടിയില്ല,' വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നതിൽ കോലി പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് മിശ്ര പറഞ്ഞു.
തന്നെക്കാൾ ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളേറ്റ്, വളരെക്കാലം കളത്തിനു പുറത്തുനിന്ന മറ്റു കളിക്കാർ, ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്ത ഉടൻ ടീമിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചേർന്ന കാര്യവും മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, തന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ രീതി പിന്തുടർന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി.
'ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു, അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടു തവണ വിളിച്ചു, എന്നിട്ടും ഒന്നുമില്ല... അതോടെ ഞാനും അതുപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കരുതി, 'സഹോദരാ, നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും?' ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേണ്ടെന്നു വച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും!'