ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ വീരേന്ദർ സേവാഗിന്റെയും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെയും മക്കൾ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ അണ്ടർ 19 ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടി. അൻവയ് ദ്രാവിഡിനെയും ആര്യവീർ സേവാഗിനെയുമാണ് ടീമിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഡൽഹി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ആര്യവീറിന് ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തുന്നത്.
അതേസമയം, അൻവയ് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ അണ്ടർ 19 ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ആ പരമ്പരയിൽ നടന്ന രണ്ട് ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും താരം ഒരു അർധസെഞ്ചുറി ഉൾപ്പടെ 101 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
ഇവർക്കൊപ്പം മലയാളി താരം മാനവ് കൃഷ്ണയെയും ടീമിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മൾട്ടി ഡേ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിലേക്കാണ് താരത്തിന് ഇടം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലങ്കയ്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററാണ് മാനവ്.
മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളും രണ്ട് മൾട്ടി ഡേ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ ഓസീസിനെതിരേ കളിക്കും. ആദ്യ മത്സരം രാജ്കോട്ടിലും രണ്ടാം മത്സരം അഹമ്മദാബാദിലും നടക്കും. സെപ്റ്റംബർ 18ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ ലക്ഷ്യ റായിചന്ദ്നിയും മൾട്ടി ഡേ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ യഷ്ബർധൻ ചൗഹാനും നയിക്കും.
ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി (ക്യാപ്റ്റൻ), യഷ്ബർധൻ ചൗഹാൻ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), രജത് ബാഗെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ) ആര്യവീർ സേവാഗ്, വി.കെ. വിനീത്, കുശാഗ്ര ഓജ, അർജുൻ രാജ്പുത്, മനൽ ചൗഹാൻ, അൻവയ് ദ്രാവിഡ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വി. യഷ്വീർ, രോഹിത് യാദവ്, ഷവിൻ വിനോദ്, മോഹിത് ഉൽവ, ചിഗുരുപതി വെങ്കട, കാവ്യ പട്ടേൽ
മൾട്ടി ഡേ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീം: യഷ്ബർധൻ ചൗഹാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), സാഗർ വിർക്, കുശാഗ്ര ഓജ, മനൽ ചൗഹാൻ, കുഷ് പട്ടേൽ, മാനവ് കൃഷ്ണ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, അഭിപ്രായ് ബിശ്വാസ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, രോഹിത് യാദവ്, ഇഷാൻ ഓം, അയാൻ അക്രം, പ്രണവ് രാഗവേന്ദ്ര, പ്രിയാംശു സിങ്, മോഹിത് ഉൽവ, ആര്യൻ യാദവ്