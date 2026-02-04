Sports

ഏഷ്യൻ ഷൂട്ടിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ്: ഈഷ സിങ്ങിന് ഇരട്ട സ്വർണം

ടീം ഇനത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടം; സമ്രാട്ട് റാണയ്ക്ക് വെങ്കലം
Asian shooting championship, Eesha Singh gold

ഈഷ സിങ്.

ന്യൂഡൽഹി: ഒളിംപ്യൻ ഈഷ സിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തന്‍റെ മികച്ച ഫോം പുതിയ സീസണിലും നിലനിർത്തി. ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ (പിസ്റ്റൾ/റൈഫിൾ) ആദ്യ ദിനത്തിൽ വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ സ്വർണം നേടിയ ഈഷ, ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ മറ്റൊരു സുവർണ നേട്ടത്തിലേക്ക് കൂടി നയിച്ചു. അതേസമയം, ലോക ചാംപ്യൻ സമ്രാട്ട് റാണ വെങ്കലം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു.

ഫൈനലിൽ പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന 21 വയസുകാരിയായ ഈഷ 239.8 സ്കോർ ചെയ്താണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ചെങ് യെൻ-ചിംഗ് (235.4, വെള്ളി), യു ഐ-വെൻ (217.7, വെങ്കലം) എന്നിവരുടെ വെല്ലുവിളികളും സഹതാരം സുരുചി സിങിന്‍റെ വെല്ലുവിളിയും മറികടന്നാണ് ഈഷ തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിഗത സീനിയർ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈനയിലെ നിങ്ബോയിൽ നടന്ന സീസൺ അവസാനത്തെ ഐഎസ്എസ്എഫ് ലോകകപ്പ് സ്വർണം നേടിയിരുന്ന ഈഷ, 19-ാം വയസിൽ 2024-ൽ ജക്കാർത്തയിലാണ് തന്‍റെ ആദ്യ ഭൂഖണ്ഡാന്തര കിരീടം നേടിയത്.

ആദ്യ 10 ഷോട്ട് ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഫൈനലിൽ മുന്നിലായിരുന്ന 19 വയസുകാരി സുരുചി സിങ് എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടിൽ പിന്നോട്ട് പോയതോടെ നാലാം സ്ഥാനത്തായി. പാരീസ് ഒളിംപിക്സിലെ ഇരട്ട വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവും എട്ട് പേർ പങ്കെടുത്ത ഫൈനലിലെത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയുമായ മനു ഭാക്കർ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്ത മത്സരത്തിൽ പല ഷൂട്ടർമാരുടെയും സ്കോറുകൾ ഉയർന്ന 10-കളിലും താഴ്ന്ന 8-കളിലും മാറിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, 10.4-നും അതിനു മുകളിലും മൂന്ന് തവണ സ്കോർ ചെയ്ത് ഈഷ തന്‍റെ സംയമനം പാലിച്ചു. ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് താരങ്ങളുടെ സ്കോറുകൾ 9-ലേക്കും 8-ലേക്കും താഴ്ന്നതോടെ ഈഷ സ്വർണത്തിലേക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി.

യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ സുരുചി 576 സ്കോർ ചെയ്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ മനുവും ഈഷയും 575 വീതം സ്കോർ ചെയ്തു. 'ഇന്നർ 10' എണ്ണത്തിൽ മുന്നിലായതോടെ മനു യോഗ്യതയിൽ ഈഷയെക്കാൾ മുന്നിലെത്തി. മൂന്ന് പേരും ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. സുരുചി (576), മനു (575), ഈഷ (575) എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം 1,726 എന്ന ആകെ സ്കോറോടെ ടീം സ്വർണം നേടി. വെള്ളി നേടിയ വിയറ്റ്നാമിനെക്കാളും (1,713) വെങ്കലം നേടിയ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയെക്കാളും (1,711) ബഹുദൂരം മുന്നിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ.

കഴിഞ്ഞ വർഷം കെയ്റോയിൽ നടന്ന ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം നടത്തി സ്വർണം നേടിയ കർണാലിൽ നിന്നുള്ള ഷൂട്ടർ സമ്രാട്ട് റാണ, സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലും സ്വർണ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 581 സ്കോർ ചെയ്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം ആ ഫോം ഫൈനലിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും മെഡൽ റൗണ്ടിൽ 220.3 സ്കോർ ചെയ്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി.

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്‍റെ വ്ലാഡിമിർ സ്വെച്നിക്കോവ് (242.0, സ്വർണം), കസാഖ്സ്ഥാന്‍റെ വലേരി റാഖിംഷാൻ (241.0, വെള്ളി) എന്നിവരാണ് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയത്. ഫൈനലിലെത്തിയ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം ശർവൻ കുമാർ നാലാം സ്ഥാനം നേടി.

ടീം ഇനത്തിൽ സമ്രാട്ട് (581), ശർവൻ (578), ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് വരുൺ തോമർ (573) എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യം 1,732 പോയിന്‍റോടെ ടീം വെള്ളി നേടി. ഇതേ സ്കോർ (1,732) തന്നെ നേടിയ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആണ് സ്വർണം നേടിയത്. ഇന്ത്യയുടെ 52-നെതിരെ 58 'ഇന്നർ 10' സ്കോർ നേടിയതാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് തുണയായത്. കസാഖ്സ്ഥാൻ 1,731 പോയിന്‍റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇന്ത്യ 118 ഷൂട്ടർമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിരയെയാണ് മത്സരത്തിന് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. കസാഖ്സ്ഥാന്‍റെ 35 അംഗ സംഘമാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ നിര. ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ ചൈനീസ് തായ്‌പേയ്, വിയറ്റ്നാം, ഹോങ്കോംഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഷൂട്ടർമാരും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

shooting
asia
Championship

