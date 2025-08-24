Sports

‌ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരേ ഓസീസിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ്; 432 റൺസ് വിജയലക്ഷ‍്യം

നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 431 റൺസാണ് ഓസീസ് അടിച്ചു കൂട്ടിയത്
australia vs south africa 3rd odi updates

Updated on

സിഡ്നി: ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 432 റൺസ് വിജയലക്ഷ‍്യം. നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 431 റൺസാണ് ഓസീസ് അടിച്ചു കൂട്ടിയത്. ട്രാവിസ് ഹെഡ്, മിച്ചൽ മാർഷ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറികളും അലക്സ് കാരിയുടെ അർധസെഞ്ചുറിയുടെയും മികവിലാണ് ഓസീസ് കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയത്.

103 പന്തിൽ നിന്നും 17 ബൗണ്ടറിയും അഞ്ച് സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 142 റൺസായണ് ഹെഡ് നേടിയത്. മിച്ചൽ മാർഷ് 100 റൺസും കാമറൂൺ ഗ്രീൻ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിലൂടെ 55 പന്തിൽ 118 റൺസും നേടി. ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ കേശവ് മഹാരാജും മിച്ചൽ മാർഷിനെ സെനുരൻ മുത്തുസാമിയുമാണ് പുറത്താക്കിയത്.

