ബാറ്റിങ് ഓർഡറിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല: ഗംഭീർ

വിശാഖപട്ടണം: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരേ ഇന്ത്യ 2-1ന് ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, ടീം കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിലെ നിരന്തര മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നു. വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിനു പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴികെയുള്ള ബാറ്റിങ് ക്രമം 'ഒരു അതിവാദമാണ്' എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന തന്റെ നയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്.
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓപ്പണറായ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന് ഈ പരമ്പരയിൽ നാലാം നമ്പറിൽ കളിക്കേണ്ടി വന്നതും, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ പല പൊസിഷനുകളിലായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗംഭീർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
'ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ, നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ, ഓപ്പണിങ് കോമ്പിനേഷൻ ഒഴികെ, ബാറ്റിങ് ഓർഡറുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു,' ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.
ബാറ്റിങ് ക്രമം മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പല നമ്പറുകളിലും കളിക്കാൻ തയാറായ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. 'മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ സെഞ്ച്വറിയും ഓവലിൽ 50 റൺസും നേടിയിട്ടുള്ള, ടെസ്റ്റിൽ 40-ൽ അധികം ശരാശരിയുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീമിന്റെ ബാലൻസ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാഷിക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ മൂന്നാം നമ്പറിലും അഞ്ചാം നമ്പറിലും എട്ടാം നമ്പറിലുമൊക്കെ ബാറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. ടീമിനുവേണ്ടി പുഞ്ചിരിയോടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവന്റേത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അവന് മികച്ച ഭാവി മുന്നിലുണ്ട്,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം
പരമ്പരയിലെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ, വിരാട് കോലിയെയും രോഹിത് ശർമയെയും ഗംഭീർ പ്രശംസിച്ചു. രണ്ട് സെഞ്ച്വറികളും ഒരു അർധസെഞ്ച്വറിയുമായി കോലി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. രോഹിത് ശർമ രണ്ട് അർധസെഞ്ച്വറികൾ നേടി.
'അവർ ലോകോത്തര താരങ്ങളാണ്. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ അവരുടെ അനുഭവം ഡ്രസിങ് റൂമിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനുവേണ്ടി അവർ വളരെക്കാലമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ തുടരുന്നു,' ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.
യുവതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനം
മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതും പരുക്കുകൾ കാരണം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവർ ഇല്ലാത്തതും യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കി. ബൗളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഹർഷിത് റാണയുടെ വളർച്ചയിൽ ഗംഭീർ പ്രത്യേക സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി.
'എട്ടാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാനും ബൗളിംഗ് സംഭാവന നൽകാനും കഴിയുന്ന ഹർഷിത്തിനെ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അതാണ്. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിന് (2027) മൂന്ന് പ്രോപ്പർ സീമർമാരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകും. ഒരു ബൗളിങ് ഓൾറൗണ്ടറായി അവൻ വളരുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകും,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളിലും ഗംഭീർ സംതൃപ്തി അറിയിച്ചു. 'ഈ മൂന്ന് പേർക്കും 50 ഓവർ ഫോർമാറ്റിൽ അധികം പരിചയമില്ല. അവർ 15-ൽ താഴെ ഏകദിന മത്സരങ്ങളേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എങ്കിലും അവർ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്,' ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.